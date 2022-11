El rendimiento de los móviles Android ha evolucionado de manera sorprendente en los últimos años. Y, aunque smartphones como el Black Shark 5, RedMagic 7, Legion Y90 o ROG Phone 6 (los últimos terminales gaming del mercado) aún están lejos de ofrecer la potencia de una consola o de un ordenador, sí que existen títulos con gráficos espectaculares en la Play Store para móviles.

Si tienes un teléfono potente con una pantalla de lujo y quieres sacarle el máximo provecho, aquí te traemos la lista de los juegos para Android con mejores gráficos que puedes descargar en tu smartphone.

Los 10 juegos con mejores gráficos para Android (Edición 2023)

En la lista de juegos que te traemos a continuación encontrarás tanto títulos de pago, como juegos que puedes descargar de forma totalmente gratuita. Además, hemos seleccionado videojuegos de géneros diversos: terror, carreras, juegos de rol, shooters, battle royale, supervivencia, entre otros.

GRID Autosport

Así como Forza Horizon 5 es uno de los juegos con mejores gráficos de consolas, en Android también hay un título de carreras que se posiciona como uno de los que tienen mejor apartado visual. Se trata de GRID Autosport, un juego desarrollado por el estudio Feral Interactive que destaca por sus impresionantes gráficos.

Con un precio de 7,99 €, este juego te ofrece más de 100 coches que puedes usar para recorrer a toda velocidad los más de 100 circuitos disponibles. Además, tienes la posibilidad de elegir entre distintos niveles de dificultad que van desde superfácil hasta ultrarrealista.

Y no creas que se trata solo de carreras urbanas estilo Need for Speed, lo mejor de GRID Autosport es que ofrece una gran variedad de modos de juego que van desde carreras de monoplazas, tuning, turismos, resistencia, demolición, drifting y aceleración.

Alien: Isolation

¿Te gustan los títulos de terror? Pues por 11,99 € puedes descargar en tu móvil el juego de miedo con mejores gráficos de Android. Se trata nada más y nada menos que de Alien: Isolation, una obra maestra del género survival horror inspirado en la popular franquicia del cine.

La historia de este juego gira en torno a Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, el personaje principal de la película de culto «Alien: el octavo pasajero» de 1979. Pues bien, este juego nos podrá en la piel de Amanda, la cual intentará llegar a la estación Sevastopol para acceder al registro de vuelo de la nave perdida de su madre. Sin embargo, en la nave la espera un abominable pasajero que exigirá tus mejores habilidades de supervivencia.

Genshin Impact

Ya han pasado dos años desde que el título de HoYoverse llegó al mercado y aun así continúa siendo uno de los que tiene mejores gráficos en Android. Genshin Impact ya puede considerarse como un clásico moderno del JRPG y no es para menos: actualmente tiene más de 60 millones de jugadores activos y se convirtió en el título que más rápido logró recaudar mil millones de dólares.

Pero… ¿Qué hace tan atractivo a Genshin Impact? Pues sin lugar a dudas su hermoso apartado visual que evoca paisajes de uno de los mejores videojuegos de la historia: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Además, es un juego que puedes descargar gratis, por lo que, si quieres probar un título con excelentes gráficos sin pagar, esta es una de las mejores opciones.

Battle Prime

Uno de los títulos que más popularidad ha ganado este año es el shooter Battle Prime Online. ¿Por qué? Pues porque con las nuevas actualizaciones ha logrado gráficos equiparables con los de un título de disparos de consola. Estamos ante un videojuego en el que tendrás que demostrar no solo tu puntería, sino también tus tácticas de combate.

Battle Prime es de los pocos shooters actuales que ofrecen jugabilidad dinámica en tercera persona. Además, tendrás la posibilidad de enfrentarte en batallas en línea con equipos de 6 jugadores para ganar puntos y desbloquear mejoras para armas y equipamiento. Actualmente, es considerado como una de las mejores alternativas del Call of Duty: Mobile, por lo que no pierdas tiempo y descárgalo ya.

PUBG New State

PlayerUnknown’s Battlegrounds es sin lugar a dudas un referente del género de los Battle Royale y a principios de este año la franquicia lanzó una versión renovada del clásico PUBG con una intención muy clara: convertirse en el Battle Royale de móviles con mejores gráficos. Es así como nació PUBG New State, el título que tienes que descargar si eres fanático de este estilo de videojuegos.

New State ofrece lo que tanto nos gusta del clásico PUBG, pero con un mejor apartado visual. Así, tendrás la oportunidad de enfrentarte contra jugadores de todo el mundo en un extenso mapa lleno de vehículos, armas, consumibles y todo tipo de objetos que te ayudarán a sobrevivir para llevarte la victoria. ¿Quieres comenzar a jugarlo? Pues descárgalo usando el cajetín que dejamos aquí abajo.

Tower of Fantasy

Este año llego al mundo de los videojuegos un título que pretende dejar en el olvido a Genshin Impact. Por supuesto, estamos hablando de Tower of Fantasy, el nuevo JRPG de Hotta Studio que, al igual que el juego de HoYoverse, tiene unos gráficos sorprendentes.

Ahora bien, no creas que es una copia de Genshin Impact. De hecho, tienen estilos artísticos muy diferentes por el lugar en el que están ambientados estos dos títulos. En Tower of Fantasy nos encontraremos ante un futuro post-apocalíptico en el que los humanos han abandonado la Tierra para vivir en el planeta Aida, un lugar alienígena totalmente exótico.

En Tower of Fantasy tienes la oportunidad de explorar un vasto mundo abierto con una gran variedad de personajes, cada uno con sus propias armas y poderes que irás mejorando a medida que avanzas en la partida. Para muchos, se trata del juego de 2022 con mejores gráficos en móviles, por lo que te recomendamos a que le eches un vistazo.

Shadowgun Legends

Hay muchos juegos de disparo en primera persona en Android, pero no cabe duda de que uno de los que mejores gráficos tiene es Shadowgun Legends. Este es un título ambientado en un mundo futurista en el que tendrás que enfrentarte contra todo tipo de enemigos alienígenas.

Se trata de un título de disparos bastante completo, ya que ofrece toda una amplia gama de modos de juego, desde una campaña bastante entretenida para luchar contra una invasión alienígena, hasta PvP y multijugador cooperativo.

Una de las cosas más atractivas de Shadowgun Legends es que tiene más de 700 armas de estilo futuristas que van desde pistolas, subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras pesadas, fusiles de francotirador, escopetas y lanzacohetes. Además, es un juego totalmente gratuito que tiene lo que estás buscando: gráficos de consola.

Apex Legends Mobile

¿Buscando un Battle Royale que lleve la calidad de gráficos de ordenador a Android? Pues entonces tienes que probar la versión para móviles de famoso título de Respawn. Por supuesto, estamos hablando de Apex Legends Mobile, un juego que llego a mediados de mayo de este año a la Play Store y que desde entonces no para de acumular descargas.

Apex Legends Mobile es un shooter competitivo y cooperativo en el que participarás en escuadrones de 2 o 3 jugadores para intentar ser los últimos de pie en el campo de batalla. Además, lo interesante de este Battle Royale es que juegas con cualquiera de las diez Leyendas disponibles y cada una tienen habilidades y características específicas. Y tú… ¿En cuál Leyenda te convertirás para ser el mejor de Apex Legends Mobile?

ARK: Survival Evolved

Parece lógico que los títulos con mejores gráficos de móviles sean juegos que originalmente salieron para PC o consolas y ARK: Survival Evolved es un claro ejemplo de ello. El estudio Wildcard lanzó en 2015 esta aventura que nos sitúa en un mundo jurásico y tres años más tarde saldría su versión para móviles. Desde entonces, el juego no ha parado de recibir actualizaciones que han mejorado notablemente su apartado gráfico.

¿Aún no sabes de qué va ARK: Survival Evolved? Pues te contamos que es un juego de mundo abierto y supervivencia en el que te toparás con más de 80 dinosaurios diferentes, los cuales puedes capturar y domar. Además, tienes la oportunidad de jugar con personas de todo el mundo con los que puedes formar tu propia tribu y enfrentarte a los peligrosos desafíos que ofrece el mundo jurásico de ARK.

Noah’s Heart

El estudio Archosaur Games lanzó este año un MMORPG que quiere ser el juego de móviles con mejores gráficos de 2022. Se trata del nuevo Noah’s Heart, otro título que en un principio parece bastante similar a Genshin Impact, pero que cuenta con un universo totalmente diferente.

En Noah’s Heart puedes recorrer un amplio mundo lleno de personajes fantásticos para desafiar las temibles mazmorras repletas de monstruos terroríficos. Asimismo, tienes la posibilidad de usar una amplia variedad de armas primarias y armas secundarias. Y… ¿Su apartado visual? Pues tiene gráficos de primer nivel y si quieres comprobarlo te invitamos a que le eches un vistazo a su tráiler que dejamos aquí arriba.

Y tú… ¿Cuál de estos juegos descargarás en tu móvil?