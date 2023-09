¿Es seguro usar APKGSTORE para descargar apps y juegos?

Es cierto que la biblioteca de aplicaciones más conocida y variada es la Google Play Store. No obstante, no es la única, y, de hecho, hay otros sitios que compiten fuertemente por llevarse el primer puesto. Las bibliotecas de APK forman parte de este grueso, y si en algo le ganan a Google, es que pueden incluir aplicaciones con sus versiones de pago para descargarlas de forma gratuita.

Tal es el caso de la APKGSTORE. Si te llama la atención poder disfrutar de los servicios de YouTube Premium, Spotify Premium y muchas otras aplicaciones en su mayor potencial, quizá quieras saber más acerca de este sitio en donde puedes encontrarlas.

¿Qué es APKGSTORE? ¿Para qué sirve?

APKGSTORE es un sitio web en donde se almacenan cientos de APK de aplicaciones populares, solo que modificadas para que te ofrezcan los mismos servicios que sus versiones de pago. ¿Lo mejor? Ya lo mencionamos antes, y es que descargarlos y usarlos te salen completamente gratis.

Actualmente, APKGSTORE se encuentra disponible para dispositivos Android, excluyendo los dispositivos con iOS de la ecuación. En esta web podrás conseguir archivos APK de las aplicaciones más populares hasta otras que no lo son tanto. Desde juegos, plataformas de mensajería, apps de citas, etc.

¿Es seguro usar APKGSTORE?

Visto lo visto, quizá te estés preguntando si es seguro descargar apps desde este sitio. La respuesta es sí, aunque con ciertas condiciones. APKGSTORE tiene un soporte detrás que se encarga de asegurar que sus archivos no estén corruptos ni contengan ningún virus. No obstante, también es cierto que los archivos APK son mal vistos por Google y sugieren no descargarlos porque existe la posibilidad de que guarden malwares dentro de ellos.

Lo recomendable sería utilizar APKGSTORE sin bajar la guardia, lo que significa que, a la hora de buscar una app, te asegures de que cuente con buena calificación por los usuarios, así como un número elevado de descargas. Como cualquier medida jamás es suficiente para mantenerte seguro, también es recomendable que te las apañes con un antivirus en tu móvil que te mantenga protegido.

¿Cómo usar APKGSTORE desde Android?

A diferencia de otras bibliotecas de APK como HappyMod, APKGSTORE opera únicamente desde su portal web, sin una aplicación descargable para el móvil. Para poder bajar desde este sitio cualquier aplicación modificada a través del móvil, solo debes de seguir unos pocos pasos.

Entra en el portal web de APKGSTORE.

Escribe el nombre de la app que deseas en su barra de búsquedas y entra en el resultado.

y entra en el resultado. Presiona el botón Descargar .

. Tendrás que esperar un poco hasta que la página genere el enlace de descarga . Es posible que encuentres diferentes enlaces con varias versiones de la misma aplicación.

. Es posible que encuentres diferentes enlaces con varias versiones de la misma aplicación. Selecciona Descargar en la opción que te diga “ recomendada ”.

”. Si te salta la advertencia del móvil por tratar de instalar un archivo desconocido, pulsa Descargar de todos modos .

. ¡Ya está!

Luego tendrás que proceder a instalar el APK en tu móvil. Si no sabes cómo, no te preocupes, pues ya hemos hecho antes un tutorial para instalar archivos APK en cualquier dispositivo Android.

Recuerda que al ser una fuente de aplicaciones ajena a la oficial (es decir, la Play Store), queda bajo tu propio riesgo confiar en APKGSTORE y en la seguridad de sus apps. De cualquier forma, parece una opción interesante para hallar diferentes apps en su versión de pago sin tener que gastar ni un solo euro.