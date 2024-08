WhatsApp Plus se ha convertido en un término familiar para muchos usuarios de la popular aplicación de mensajería, esta versión modificada promete una serie de funciones mejoradas y personalizaciones que no se encuentran en la aplicación original. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cuál es la versión original de WhatsApp Plus y de dónde proviene?

La historia de WhatsApp Plus

Se remonta a 2012, cuando un desarrollador español conocido como Omar B. lanzó esta modificación de WhatsApp, su objetivo era ofrecer a los usuarios una versión original del apk más rica al integrar características que la versión estándar no incluía. Entre las innovaciones que WhatsApp Plus introdujo están la capacidad de personalizar la interfaz de usuario, la opción de enviar archivos más grandes y la posibilidad de ocultar el estado en línea, entre otras.

WhatsApp Plus es ampliamente apreciado por las mejoras que ofrece en comparación con la versión oficial de WhatsApp, los usuarios pueden modificar diversos aspectos de la interfaz, como colores, fuentes y temas, lo que permite crear una experiencia de mensajería única y adaptada a los gustos individuales.

Ventajas de usar WhatsApp Plus

Una característica destacada es la capacidad de enviar archivos de mayor tamaño, mientras que la versión estándar de WhatsApp tiene restricciones en el tamaño de los archivos que se pueden enviar.

Además, WhatsApp Plus ofrece opciones de privacidad avanzadas, los usuarios pueden elegir ocultar su estado en línea, desactivar las confirmaciones de lectura (las famosas palomitas azules) y personalizar quién puede ver su última conexión.

Cómo utilizar WhatsApp Plus de forma segura