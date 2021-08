Muchas son las personas que piensan que solo pueden descargarse aplicaciones y juegos desde la tienda oficial de Google, Play Store. Y analizándolo detenidamente, podemos decir que tan equivocados no están, pues es la única tienda que viene instalada por defecto en todos los dispositivos móviles Android.

La realidad es que hay tiendas de aplicaciones alternativas que pueden instalarse en teléfonos y tablets Android. Una de ellas, la más popular, lleva el nombre de HappyMod, y se podría decir que es la tienda alternativa a Play Store más completa en la actualidad.

¿Qué es HappyMod?

No hace falta escribir miles de palabras para definir a HappyMod, pues basta con tan solo decir que es una tienda en donde los usuarios pueden encontrar miles de juegos y apps modificadas.

En otras palabras, HappyMod permite que cualquier usuario pueda descargar una app de pago, sin tener que pagar absolutamente nada. Un claro ejemplo de ello, es el juego Master Royale Infinity, el cual puede descargarse desde HappyMod de forma gratuita.

Si aún no entendiste de qué va esta tienda de apps modificadas, no te preocupes, esto es algo que les ha pasado a todas las personas que se toparon con HappyMod. Para facilitarte aún más las cosas, sería correcto decir que HappyMod es como Play Store, pero con juegos y aplicaciones modificadas por otras personas.

¿Es seguro usar HappyMod en Android?

Este es un tema un tanto delicado, pues instalar aplicaciones o juegos modificados tiene su riesgo. Google siempre ha dicho siempre que instalar apps en formato APK no es aconsejable, ya que algunas de ellas poseen archivos maliciosos que podrían llegar a afectar el funcionamiento del dispositivo.

De igual forma, y según lo mencionado por los creadores de este “proyecto”, todas las aplicaciones y juegos modificados son revisados y aprobados de forma manual, ¿qué quiere decir esto? Que los usuarios de la comunidad, instalan los APK en sus móviles para ver si tiene virus, o bien, para saber si el mod funciona de forma correcta.

En otras palabras, usar HappyMod es seguro, siempre y cuando se tomen ciertos recaudos. Si te interesa descargar apps y juegos desde HappyMod, te recomendamos tener en cuenta los siguientes consejos:

Cada vez que descargues un juego o aplicación desde HappyMod , comprueba si el APK está libre de virus.

, comprueba si el APK está libre de virus. Descarga aquellos mods que han sido probados por los usuarios.

por los usuarios. Intenta descargar aplicaciones y juegos que tengan al menos 1000 descargas (las más descargadas son las más seguras).

Descarga un antivirus y analiza tu móvil cada vez que instales una app o juego desde HappyMod.

Si sigues todos esos consejos de seguridad que te mostramos arriba, no deberías tener ningún problema al momento de descargar e instalar aplicaciones y juegos desde HappyMod.

¿Para qué sirve HappyMod?

Como bien explicamos más arriba, HappyMod sirve para descargar aplicaciones y juegos modificados. Este tipo de contenido, el cual no podrás encontrar en Play Store, ha sido modificado para que los usuarios tengan una mejor experiencia de uso.

Si lo que necesitas es descargar apps o juegos gratuitos que en Play Store son de pago, o bien necesitas algún mod en especial que sea compatible con tu móvil, HappyMod es la tienda que debes tener en tu teléfono Android.

¿Cómo descargar el APK de HappyMod original para Android?

A pesar de que HappyMod tiene una web oficial desde donde se puede descargar el APK de forma segura, hay imitaciones que lo único que buscan es infectar los telefonos de los usuarios con virus.

Para que esto no te suceda a ti, te recomendamos seguir este tutorial en donde te mostramos lo que tienes que hacer para poder descargar el APK original de HappyMod:

Abre Google Chrome desde tu dispositivo móvil Android (puedes usar cualquier navegador, aunque recomendamos hacer el tutorial usando Chrome).

desde tu dispositivo móvil Android (puedes usar cualquier navegador, aunque recomendamos hacer el tutorial usando Chrome). Una vez abierto, tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Busca o escribe la dirección web”.

Por consiguiente, deberás escribir la siguiente URL: “es[punto]happymod[punto]com” (como te mostramos en la captura de pantalla).

Se abrirá la página web original de HappyMod, allí tendrás que pinchar sobre el botón color azul que dice “Descargar HappyMod”.

que dice Aparecerá un botón de color gris que dice “Conectando” , aguarda a que HappyMod procese tu solicitud de descarga .

, . En segundos, Chrome te permitirá descargar el APK de HappyMod. Para ello, solo deberás pinchar en “Descargar”, lo cual le permitirá al navegador guardar el APK en el almacenamiento interno de tu teléfono.

Es extremadamente importante que descargues HappyMod desde el sitio oficial, pues hay versiones fraudulentas que infectarán tu móvil con virus. Además, te recomendamos evitar el falso HappyMod para iOS (si es que tienes iPhone), pues no hay ninguna tienda alternativa a App Store con ese nombre (son todas falsas).

¿Ya descargaste HappyMod en tu móvil? Si tu respuesta es “sí”, de seguro te preguntarás ¿cómo instalo HappyMod en mi teléfono? Y la pregunta a esa respuesta es muy sencilla: ¡como con cualquier otra app en formato APK!

Si nunca instalaste aplicaciones por fuera de Play Store, te recomendamos seguir este tutorial en donde te explicamos cómo instalar un archivo APK en Android.

¿Cómo usar HappyMod en Android?

Puede que el Play Store verde, así es como lo llaman los usuarios, sea muy parecido a la tienda de aplicaciones de Google, aunque la realidad es que tiene muchas diferencias.

Si bien descargar aplicaciones APK desde HappyMod en Android no es ninguna ciencia, es necesario saber cómo utilizarlo para poder sacarle el máximo provecho.

En caso de que ya hayas descargado e instalado HappyMod en tu móvil, te recomendamos seguir este tutorial para usar la tienda de apps de forma correcta:

Abre HappyMod desde tu móvil.

desde tu móvil. Pincha sobre el cuadro de búsqueda de color blanco, el cual aparece en el centro superior de la pantalla.

de color blanco, el cual aparece en el centro superior de la pantalla. Ingresa el nombre de la app o juego modificado que quieres descargar.

Pincha sobre el primer resultado que se muestra en la pantalla.

que se muestra en la pantalla. Pulsa sobre la pestaña que dice “Mods”.

Busca el mod que te interesa descargar. Una vez hallado, pincha sobre el mismo.

Dale al botón de color blanco que dice “Descargar”.

Espera a que comience la descarga.

Podrás visualizar el estado de la descarga de la app o juego modificado, desde el panel de notificaciones de tu teléfono.

Por otro lado, te recomendamos que tengas en cuenta las distintas pestañas que posee HappyMod. Las mismas te permitirán descubrir nuevas aplicaciones o juegos modificados que podrían llegar a ser de tu interés:

Destacados : aquí encontrarás las aplicaciones y juegos modificados más descargados de HappyMod.

: aquí encontrarás las aplicaciones y juegos modificados más descargados de HappyMod. Juegos : en esta sección están todos los juegos modificados que pueden descargarse de forma gratuita.

: en esta sección están todos los juegos modificados que pueden descargarse de forma gratuita. Apps: observa cuáles son las apps modificadas más descargadas por los usuarios.

¿Cómo descargar HappyMod para PC?

A pesar de que son muchos los usuarios que buscan una versión de HappyMod para PC, la realidad es que no existe ningún programa oficial que permita usar HappyMod en PC, ¿por qué? Por el simple hecho de que la tienda tiene una versión web para PC. En pocas palabras, no necesitas descargar ninguna app, puedes acceder al sitio web de HappyMod en tu PC y descargar las aplicaciones en formato APK desde allí.

Para evitarte dolores de cabeza, puedes seguir el tutorial que te dejamos a continuación. En el mismo explicamos paso a paso cómo acceder a HappyMod en PC:

Abre el navegador tienes instalado en tu ordenador (Firefox, Chrome, Safari, Opera).

(Firefox, Chrome, Safari, Opera). Una vez abierto el navegador, escribe la siguiente dirección web : “es[punto]happymod[punto]com” (reemplaza el [punto] por un “.”).

: (reemplaza el [punto] por un “.”). En segundos, HappyMod te mostrará un buscador para que encuentres el juego o app modificada en formato APK.

Para descargar un APK desde HappyMod en PC, solo tienes que hacer clic sobre el botón que dice “Descargar”.

Como de seguro debes saber, estos APK no funcionan en Windows, Linux o Mac, pues los mismos solo pueden instalarse en Android. Eso sí, esto no quiere decir que no puedas pasarlos a tu móvil, ya que una vez descargados, los puedes transferir a tu teléfono sin ningún problema. Incluso, si así lo deseas, puedes descargarte un emulador de Android para usar esas aplicaciones en tu PC.

Por último, pero no por eso menos importante, si descargaste HappyMod y no te ha gustado, puedes probar ACMarket para Android, una alternativa muy interesante que deberías tener en cuenta.