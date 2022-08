La serie de videojuegos Super Smash Bros es única en su tipo. En 1999, Masahiro Sakurai creó el primer juego de la serie para la mítica Nintendo 64, un juego de lucha que se combina con plataformas, y que se caracteriza por poder jugar más de 2 jugadores al mismo tiempo en un escenario abierto donde perderás la vida si superas los límites establecidos.

Desde entonces, Nintendo ha producido nuevas versiones del videojuego para sus consolas en cada generación. Sin embargo, al ser una saga exclusiva de Nintendo, no hay ningún Super Smash Bros oficial fuera de las consolas de Nintendo. Por suerte, la fórmula de la serie ha inspirado a nuevos juegos que buscan replicar la experiencia, y algunos de estos están disponibles en Android.

Los 3 mejores juegos como Super Smash Bros para Android

Si bien en consolas últimamente se han visto nuevas alternativas a la serie Super Smash Bros con juegos como Multiversus, no podemos decir lo mismo para los móviles con Android. La lista de juegos es tan escasa, que dejando de lado las propuestas poco prometedoras, nos queda solo 3 juegos que destacan por replicar muy bien la esencia de la serie.

Brawlhalla

Sin duda alguna la mejor opción entre todas, y la más seria de la lista, ya que incluso cuenta con torneos y un escenario eSport activo. No solo ello, Brawlhalla se encuentra en las diversas consolas actuales, en PC, y la versión más reciente, en Android, por lo que tiene una comunidad en constantemente crecimiento. ¿Lo mejor? Cuenta con crossplay, por lo que aunque juegues desde tu móvil, podrás jugar con tus amigos de otras plataformas.

Brawlhalla ha encantado a todos desde su lanzamiento y sigue en crecimiento gracias a sus constantes actualizaciones, donde no solo mantiene equilibrado el juego, sino que siguen añadiendo personajes. Y no personajes cualquiera, ya que hacen crossover con otras franquicias de entretenimiento como Tomb Raider, las Tortugas Ninja, Hora de Aventura, o la más reciente, Assassin’s Creed. Muy al estilo Super Smash Bros. ¿No?

Rumble Arena

No podemos alabar a Rumble Arena como a Brawlhalla, pero sin duda es una propuesta interesante que claramente busca replicar a Super Smash Bros, pero con su propio toque original, esta vez con personajes inspirados en diversos dioses. Está disponible para móviles y PC, además, cuenta con crossplay entre plataformas.

Rumble Arena es un juego de lucha multijugador con leyendas y dioses de toda la galaxia, en donde podrás luchar contra otros jugadores en épicas batallas, dominar a tu héroe favorito y ser el último en pie en escenarios inspirados en las mitologías.

Flash Party

La sorpresa de la lista es sin duda Flash Party, un juego claramente inspirado en Super Smash Bros, con un arte y gráficos muy parecidos a las últimas entregas de la serie, pero que a la vez desprende mucha originalidad, con personajes muy coloridos y variados con los que podrás luchar en escenarios muy bien elaborados que recuerdan al videojuego en que se inspiran.

Flash Party es un juego desarrollado por XD Entertainment Pte Ltd., la misma empresa que cofundó TapTap, una plataforma de videojuegos para móviles donde podrás descargar este juego (no, no está en la Play Store). El juego está disponible para móviles y PC.

Enlace │ Descargar Flash Party

¿No quieres alternativas? Juega a Super Smash Bros en Android

Si lo que buscas es jugar a la serie original Super Smash Bros y no alternativas, también puedes hacerlo, pero tendrás que recurrir a procesos más engorrosos que simplemente descargar e instalar el juego.

Como bien se sabe, la serie de Super Smash Bros solo se ha lanzado para consolas de Nintendo, pero eso no significa que no puedas jugar a alguno de estos juegos en tu Android, ya que es posible emular estas consolas en tu móvil y poder jugar a tus juegos favoritos.

En este sentido, lo primero que debes hacer es aprender cómo emular juegos de consola en tu Android.

Escoge el emulador adecuado en función del juego que prefieras. Ten en cuenta que existen diversos juegos de la serie que van desde la Nintendo 64 hasta la actual Nintendo Switch.

Por otro lado, si quieres completar la experiencia al jugar estas alternativas de Super Smash Bros, o los originales, no te puedes olvidar de usar alguno de los mejores mandos para jugar en tu Android.