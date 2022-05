En Android tenemos la dicha de que la gran mayoría de juegos que encontramos en Google Play Store son gratuitos. Sin embargo, esto tiene una desventaja: que los desarrolladores monetizan sus juegos gratis poniendo anuncios. Y la publicidad suele arruinar bastante la experiencia de jugar a un juego, sea cual sea. Por suerte, Android es un sistema operativo libre que te permite deshacerte de este problema de muchas maneras.

Para eliminar la publicidad de los juegos de Android algunos recomiendan usar Lucky Patcher, pero es una app peligrosa que además requiere root. Otros aconsejan simplemente apagar el WiFi, que si bien funciona bastante bien, no es un método ideal porque mientras estás jugando no te llegarán los WhatsApp ni otras notificaciones importantes.

Existe un método muy sencillo que no requiere root, ni aplicaciones de terceros, ni apagar el WiFi para poder jugar a tus juegos favoritos de Android sin anuncios. Consiste en modificar un parámetro en su configuración del sistema tal como te explicamos a continuación.

Eliminar la publicidad de los juegos en Android: el truco más fácil y efectivo

Para quitar los anuncios de un juego en Android, lo único que debes hacer es lo siguiente:

Abre la aplicación Ajustes o Configuración de tu Android.

o de tu Android. Entra en la sección Aplicaciones .

. Busca el juego cuyos anuncios quieres eliminar y selecciónalo.

cuyos anuncios quieres eliminar y selecciónalo. Ve a Restringir uso de datos .

. Ahora, desactiva todas las vías por las que el juego puede conectarse a Internet para mostrarte anuncios: WiFi y datos móviles . Pulsa en Aceptar.

. Pulsa en Aceptar. Finalmente, abre el juego y cuando te pida el permiso de acceder a Internet, niégaselo.

¡Listo! De esa forma, el juego no podrá conectarse a Internet y, por lo tanto, no podrá mostrarte anuncios. Evidentemente, este truco no sirve con juegos que exijan una conexión a Internet para funcionar, como todos los juegos online que utilizan el modelo de monetización «free-to-play». Por ejemplo: Fortnite, COD Mobile, Genshin Impact, entre otros. Pero afortunadamente este tipo de juegos no suelen tener publicidad.

Con juegos como Happy Wheels, el truco funciona de maravilla. Por cierto, si por alguna razón tu Android no te deja bloquear el acceso a Internet de un juego, puedes usar una aplicación como NetGuard que te permita cortarle el Internet a los juegos.

También puedes bloquear los anuncios de los juegos con una DNS

Si buscas una alternativa al método anterior, puedes usar una DNS privada en tu Android que bloquee la publicidad de los juegos. Para ello, sigue estos pasos:

Dirígete a la Configuración o Ajustes de tu Android.

o de tu Android. Pulsa en Conexión y compartir .

. Entra en DNS privado .

. Selecciona Nombre de host proveedor de DNS privado .

. Allí, introduce «dns.adguard.com» o «us.adhole.org» (sin las comillas).

o (sin las comillas). Por último, presiona en Guardar.

¡Eso es todo! De esa manera, la DNS privada intentará bloquear la API de Google que hace que los anuncios se muestren en los juegos y aplicaciones. En caso de que no te funcionen las DNS que te dijimos antes, prueba con DNS66.

El método más ético: paga para quitar la publicidad de los juegos

Ahora bien, si te gusta mucho un juego y quieres apoyar a sus creadores, pero sin ver anuncios, entonces lo mejor que puedes hacer es pagar para quitar la publicidad. Casi todos los juegos gratuitos de Android te ofrecen esta opción. Hace un tiempo, ya te explicamos cómo desactivar los anuncios de Among Us en Android… los pasos a seguir son prácticamente los mismos en todos los juegos.

El coste de eliminar la publicidad de un juego en Google Play Store suele estar entre los 2 y 5 euros, lo cual no está mal según el juego que sea. En fin, esas fueran todas las maneras de quitar los anuncios de los juegos en Android. Si conoces alguna otra, no dudes en comentárnosla.