¿Cansado de que Among Us te muestre anuncios entre partidas? Si tu respuesta es sí, has llegado al lugar indicado. Aquí te vamos a explicar en muy pocos pasos todo lo que tienes que hacer para poder desactivar los anuncios dentro de este popular juego.

Eso sí, antes de seguir con el artículo es necesario mencionar que aquí no te mostraremos trucos para desactivar estos anuncios de forma ilegal, pues ese tipo de consejos son peligrosos y lo único que hacen es poner en peligro tu cuenta. En pocas palabras, si descargas una versión modificada de Among Us sin anuncios, podrían llegar a banearte de por vida.

Así de fácil es desactivar los anuncios en Among Us

Antes de que te mostremos paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder desactivar los anuncios en Among Us, es necesario aclarar que este tutorial solo sirve para dispositivos móviles Android.

Si bien los pasos a realizar en iPhone o iPad son parecidos, allí la cosa cambia y mucho debido a la tienda App Store. En pocas palabras, “comprar el juego sin anuncios” es algo diferente en iOS.

Desactivar anuncios en Among Us 1 de 4

Lo primero que tienes que hacer es abrir el juego Among Us en tu dispositivo móvil. Una vez abierto, y estando en el menú principal, tendrás que pinchar sobre el icono “$” que se muestra abajo a la derecha de la pantalla.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre el botón que se muestra arriba de la pantalla que se desplegó dentro del juego, botón que dice Eliminar anuncios .

. Una vez pinchado en dicho botón, tendrás que pulsar sobre el botón que aparece debajo de Remove All Ads .

. Y, por último, pincha en Comprar para poder remover los anuncios en Among Us.

Recuerda que para poder desactivar los anuncios en Among Us debes contar con un método de pago añadido en Google Play Store. Si eliminaste una tarjeta de crédito de tu cuenta, o bien la misma no tiene ningún medio de pago, no podrás desactivar los anuncios, ya que para hacerlo es necesario pagar por ello.

Sin nada más que añadir, si tienes problemas desactivando los anuncios, o bien el juego no responde cuando intentas realizar el pago desde Google Play Store, te recomendamos eliminar el caché de Among Us, o desinstalar y volver a descargar la app.