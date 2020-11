La compañía creadora del popular título Among Us, InnerSloth, quiere que su juego estrella mejore día a día. Tanto es así que luego de anunciar la cancelación de Among Us 2, han logrado incluir muchísimas mejoras dentro del juego a lo largo de los últimos meses.

Logrando solucionar cientos de problemas, como así también incluyendo nuevas funciones que habían sido pedidas por la comunidad, los creadores de Among Us no encontraban una solución simple de aplicar para evitar que los jugadores se desconecten intencionalmente.

Among Us te baneará si te desconectas por no ser impostor

Luego de varias pruebas, consultas con la comunidad e investigación, InnerSloth encontró una solución al problema de las desconexiones intencionales. Dicha solución, según lo informado por la compañía desarrolladora, constará de un baneo temporal a aquellos jugadores que se desconecten de las partidas de forma intencional.

Básicamente, todos aquellos jugadores que se desconecten de una partida por no ser impostor, recibirán un baneo temporal. Eso sí, este baneo también será aplicado a aquellos jugadores que no sean impostores y que se desconecten antes de que comience la partida, o bien durante la misma.

¿Cuánto durará el baneo temporal en Among Us?

El baneo temporal por desconexión en Among Us tendrá una duración de 5 minutos. Si la desconexión fue accidental, o bien se realizó en el “lobby” de la partida (dentro de la sala de espera), no se aplicará ningún tipo de sanción.

Cabe destacar que no será posible realizar algún tipo de truco para evitar la sanción. Desde InnerSloth ya han dicho que aquellos que cierren la aplicación, desconecten el móvil o el PC de Internet, o bien apaguen el rúter, también se verán afectados por el baneo temporal de 5 minutos.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos que reduzcas el lag en Among Us para evitar que el juego te saque de las partidas. Si bien tener una mala conexión a Internet no debería ser motivo de baneo, aún desconocemos cómo funciona el algoritmo que planean implementar en Among Us.

Fuente | Insidesport