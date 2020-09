Among Us es el juego del momento, en pocas semanas este título se ha hecho viral y pocos son los youtubers o personas que no lo han jugado. Y cómo no iba a serlo, si es un juego realmente divertido que puede generar miles de horas de diversión.

Nosotros mismos hemos probado Among Us y te hemos dado algunos trucos para ganar las partidas pero hoy no estamos aquí para eso, queremos hablar de Among Us 2. Y es que, hace unos días, se dijo que Among Us 2 estaba en camino y finalmente esto no será así. Sus desarrolladores han hablado y han comentado que se centrarán en el primer título, y no en una segunda entrega.

Among Us 2 se cancela para mejorar todavía más Among Us

Es cierto que Among Us ya lleva 2 años en el mercado pero no ha sido hasta ahora, que se ha hecho viral, cuando la gente ha empezado a jugarlo. Eso, además de despertar el interés de la gente, también ha hecho que sus desarrolladores se pongan a trabajar y mejoren al máximo el juego. Están realmente agradecidos por todo lo sucedido y han publicado un post que te resumimos a continuación.

¿Para qué van a lanzar un Among Us 2 si pueden mejorar el primer juego con nuevo contenido? Habían empezado el desarrollo de Among Us 2 pero después de mucho discutir han decidido cancelarlo y poner el foco en el primer juego. Es decir, que todo el contenido que tenían pensado para Among Us 2 estará en Among Us 1, y aquellos que lo han comprado no tendrán que pasar por caja de nuevo. Esta es una decisión genial, sobre todo para todos los que ya han comprado la primera entrega.

Todo el contenido pensado para Among Us 2 estará en el primer juego

Saben que esta decisión les complicará las cosas, pues en realidad eran juegos distintos y ahora tendrán que adaptar el contenido al primer juego pero pronto traerán novedades muy interesantes. Estas son todas las novedades que llegarán a Among Us pronto:

Mejora de los servidores.

Mejoras en los personajes, en cuanto a colores y personalización.

Sistema de amigos y cuentas, para que sea más fácil jugar partidas con toda la gente que ya conoces.

Nuevo escenario, diseñado para que te lo pases en grande, basado en el universo de Henry Stickmin.

Además de eso, tienen un montón de ideas en su cabeza, esperamos verlas pronto en el juego. Mientras tanto, recuerda que puedes jugar Among Us gratis desde tu móvil Android.