Fall Guys es un juego que actualmente está muy de moda. Gracias a ello, muchísimos streamers famosos están creando contenido relacionado con este interesante y divertido título multijugador. Además, se ha revelado que Fall Guys llegará a Android e iOS pero no de momento, ¡así que ten cuidado con las estafas!

Si querías disfrutar este juego en tu móvil, lo mejor que puedes hacer es esperar un anuncio oficial de Mediatonic (empresa desarrolladora). Mientras tanto, trata de no descargar ningún clon raro que pueda llegar a perjudicarte.

Fall Guys are planning to add it to IOS & Android, based on some placeholders they have.

— HYPEX – Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) August 11, 2020