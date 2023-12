La gala de los The Game Awards 2023 se celebró por todo lo alto y, para sorpresa de nadie, Baldur’s Gate 3 se llevó el preciado GOTY (juego del año). Ahora bien, por si no lo sabes, en esta ceremonia de premiación también se le otorga un reconocimiento al mejor juego para teléfonos del año… ¿Quieres saber cuál fue el GOTY de móviles de 2023? Pues enseguida te lo revelamos.

Honkai: Star Rail es el mejor juego móvil de 2023, según The Game Awards

HoYoverse (antes conocida como miHoYo), lo volvió a hacer. El estudio detrás del exitoso Genshin Impact (que se llevó el GOTY de móviles de 2021) lanzó este año Honkai: Star Rail, un RPG de estrategia con estética similar al Genshin que hace días se llevó el premio al mejor juego para móviles de 2023 de los Google Play Awards 2023 y que ahora repite la hazaña en los The Game Awards 2023.

El juego de HoYoverse se llevó la victoria en esta categoría ante títulos como Hello Kitty Island Adventure, Final Fantasy 7: Ever Crisis, Monster Hunter Now y Terra Nil… ¿Aún no lo has probado? Pues te contamos que lo puedes descargar gratis desde las tiendas de apps usando los siguientes cajetines:

Lista completa de ganadores de los The Game Awards 2023

Juego del Año (GOTY): Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Mejor dirección: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Mejor narrativa: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Mejor dirección de arte: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Mejor música y banda sonora: Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI Mejor diseño de sonido: Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush Mejor interpretación: Neil Newbon (Baldur’s Gate 3)

Neil Newbon (Baldur’s Gate 3) Innovación en accesibilidad: Forza Motorsport

Forza Motorsport Juegos con impacto: Tchia

Tchia Mejor juego en expansión: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Mejor apoyo a la comunidad: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Mejor juego independiente: Sea of Stars

Sea of Stars Mejor debut indie: Cocoon

Cocoon Mejor juego para móviles: Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail Mejor juego de realidad virtual: Resident Evil Village

Resident Evil Village Mejor juego de acción: Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon Mejor juego de aventura: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mejor RPG: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Mejor juego de lucha: Street Fighter 6

Street Fighter 6 Mejor juego familiar: Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder Mejor juego de estrategia / simulación: Pikmin 4

Pikmin 4 Mejor juego de deportes / carreras: Forza Motorsport

Forza Motorsport Mejor multijugador: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Mejor adaptación: The Last of Us

The Last of Us Juego más esperado: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Creador de contenido del año: Ironmouse

Ironmouse Mejor juego de eSports: Valorant

Valorant Mejor jugador profesional de eSports: Lee «Faker» Sang-Hyeok (League of Legends)

Lee «Faker» Sang-Hyeok (League of Legends) Mejor equipo de eSports: JD Gaming (League of Legends)

JD Gaming (League of Legends) Mejor entrenador de eSports: Christine «Potter» Chi (Evil Geniuses – Valorant)

Christine «Potter» Chi (Evil Geniuses – Valorant) Mejor evento de eSports: 2023 League of Legends World Championship

Fuente | The Game Awards