El éxito de Pokémon GO ha creado un monstruo que parece no detenerse: la industria de videojuegos queriendo crear una copia igual de exitosa, pero con otras IP. Así, hemos tenido Dragon Quest Walk, The Walking Dead: Our World, Harry Potter Wizards Unite, The Witcher: Monster Slayer, Transformers: Heavy Metal, Minecraft Earth, Pikmin Bloom, y la lista continua… Niantic, que son los creadores originales de Pokémon GO y de varios juegos de realidad aumentada que mencionamos anteriormente, acaban de anunciar un nuevo juego de este estilo en colaboración con Capcom.

El título en cuestión es Monster Hunter Now y, como seguramente ya adivinaste, se trata de juego de realidad aumentada al más puro estilo de Pokémon GO, pero con el universo de la saga Monster Hunter de Capcom. Por si no la conoces, esta saga de videojuegos de rol va de cazar bestias a través de un sistema de combate en tiempo real.

Monster Hunter Now: el clásico juego de cazar monstruos de Capcom en el formato «Pokémon GO»

Capcom ha revelado las primeras imágenes del juego con un tráiler fantástico donde al inicio se ve a un monstruo enorme deambular por una ciudad del mundo real. Por tanto, queda claro que Monster Hunter Now aprovechará la conocida API de mapas de Niantic, así como su tecnología de realidad aumentada.

Más adelante en el tráiler, vemos un combate entre un guerrero y una bestia situado en un espacio fuera del mundo real. Nos recuerda a la mecánica de batalla de gimnasio de Pokémon GO. Esta vez, el combate se desarrolla en una arena con el monstruo en medio y el jugador moviéndose a su alrededor para atacarle y esquivar sus embestidas.

No tenemos más información sobre el juego, salvo la fecha de lanzamiento: septiembre de 2023. ¡Ah! Y ya puedes registrarte en la web oficial del juego para acceder a su beta cerrada y ser uno de los primeros en probarlo:

Prerregístrate | Web oficial de Monster Hunter Now

Vale la pena recordar que este no es el primer clon de Pokémon GO que hace Niantic. También han hecho Harry Potter: Wizards Unite y Catan: World Explorers que, si bien gozaron de cierta popularidad durante su lanzamiento, han sufrido el mismo destino que todos los juegos que han tratado de copiar a Pokémon GO: el fracaso. ¿Sucederá lo mismo con Monster Hunter Now?