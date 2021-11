¿La batería de tu Android se gasta muy rápido? ¿No ves las notificaciones de las apps? ¿Tuviste estos problemas después de que descargaste Pikmin Bloom? Pues no eres el único. Pikmin Bloom está generando un montón de errores en los móviles Android.

Pero, ¿por qué el juego de Niantic afecta las funciones de tu smartphone? ¿Ya hay una solución para los bugs que provoca Pikmin Bloom? Quédate en la web y descubre las respuestas a estas preguntas.

Pikmin Bloom está reduciendo la autonomía de tu móvil y ocultando las notificaciones de otras apps

Miles de personas se han quejado de estos problemas en el foro de Pikmin Bloom. En concreto, los usuarios mencionan este tipo de errores:

No llegan las notificaciones de las apps que tienen instaladas.

de las apps que tienen instaladas. La batería del móvil dura muy poco (incluso cuando no se usa Pikmin Bloom).

(incluso cuando no se usa Pikmin Bloom). No se pueden descargar ni actualizar aplicaciones en la Play Store .

. Los SMS tardan mucho tiempo en enviarse.

tiempo en enviarse. El smartphone va lento .

. El móvil no se puede conectar a Android Auto.

Todo indica que los bugs han afectado sobre todo a los Google Pixel con Android 12.

Por otra parte, no hay un solo método para solucionar estos problemas. Al aparecer, lo ideal es desinstalar Pikmin Bloom. Al hacer esto, desaparecen todos los problemas.

Otra forma de ponerle punto final a esta situación es forzar la detención y restringir la actividad en segundo plano del juego. Para hacer esto, sigue los pasos que te dejamos en la siguiente lista:

Mantén presionado el ícono de Pikmin Bloom .

. Pulsa sobre la opción «Información de la aplicación» .

. Toca donde dice «Forzar detención» .

. Ahora entra en el apartado «Ahorro de batería» .

. Después selecciona la opción «Restringir actividad en segundo plano» .

. ¡Y listo!

¿Cuál es la causa de los problemas?

Por el momento, no se sabe si el motivo exacto de los errores es Pikmin Bloom. En su fase beta, el juego de Niantic ya generaba algunos bugs en los móviles Android. Por eso, sorprende bastante que los problemas aún no se hayan solucionado en la versión final.

No obstante, también es posible que la razón detrás de los problemas esté en el propio SO del smartphone. Tal vez, «Intervalos de App Standby» es la causa de todo. Por si no lo sabías, esta es una función predeterminada de Android 12. El ajuste se encarga de darle prioridad en el consumo de batería a las apps que más usas.

Puede que Pikmin Bloom se valga de los «Intervalos de App Standby» para siempre funcionar en segundo plano, sin importar que el juego consuma mucha memoria RAM y batería.

En todo caso, esto solo es una teoría que explicaría por qué los bugs son más comunes en Android 12. Al momento de publicar esta nota, Niantic y Google no han dicho nada acerca de los problemas que hay entre los móviles Android y Pikmin Bloom.

Y tú, ¿qué piensas de este tema? ¿Has tenido problemas al instalar y jugar a Pikmin Bloom en tu smartphone? Cuéntanos en los comentarios.