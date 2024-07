Instagram puede ser una de las redes sociales más divertidas o una de las más molestas, según cómo la lleves. En mi caso, siempre la he usado con prudencia para ver algunos reels y fotos de conocidos o famosos. Sin embargo, últimamente me empezaron a llegar muchas notificaciones de una cuenta que me hacía entrar en la aplicación, aun cuando no quería hacerlo. Y no, no eran notificaciones sobre cosas importantes.

El problema era que, por despistado, había activado las notificaciones para una cuenta específica a partir de una historia que me invitaba a hacerlo. Yo pensaba que las notificaciones de las publicaciones de esa cuenta solo iban a quedar activadas temporalmente, pero la realidad es que quedaron activadas para siempre y se convirtió en una molestia.

La solución sencilla era dejar de seguir a la cuenta, pero no quería hacerlo, simplemente quería dejar de recibir notificaciones con tanta frecuencia de esa cuenta. Por suerte, hallé una opción en Instagram que me permitió hacer justo lo que quería y te la comparto a continuación en caso de que tú tengas este mismo problema.

Cómo desactivar las notificaciones de una cuenta en Instagram sin dejarla de seguir

Así pues, la solución para dejar de recibir notificaciones de alguien en Instagram sin tener que quitarle el follow sería la siguiente:

Abre la aplicación de Instagram y ve al perfil de la cuenta de la que deseas desactivar las notificaciones.

de la que deseas desactivar las notificaciones. En la parte superior derecha del perfil, toca el ícono de la campana .

. Aparecerá un menú donde puedes desactivar las notificaciones de publicaciones, historias, reels, directos y más. Simplemente, ajusta las opciones según tus preferencias.

Una vez que hagas esto, Instagram ya no te avisará cada vez que la cuenta suba una publicación, publique una historia o lo que sea que hayas desactivado. Ten en cuenta que por defecto todas las notificaciones para una cuenta específica en Instagram están desactivadas, salvo la de «Cuando transmita en directo» que está en «Algunas», pues los directos suelen hacerse en ocasiones importantes y no querrás perdértelos.

Esperamos que este breve tutorial te haya servido para hacer de Instagram una app menos molesta. Por cierto, si tu inconveniente es al revés, mira este artículo donde explicamos por qué no te llegan notificaciones de Instagram y cómo solucionarlo.