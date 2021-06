Niantic es sinónimo de juegos en realidad aumentada (RA) y eso es algo que todos sabemos. Su gran éxito es Pokémon GO, pero también están Ingress y Harry Potter: Wizards Unite en su lista.

Con ellos la compañía cambió la forma de disfrutar los videojuegos y también han hecho mucha caja, pero parece que eso no es suficiente. Niantic no se queda quieta y ahora se asociaron con Hasbro para lanzar un nuevo juego de una franquicia súper conocida. ¿De qué estamos hablando? De que Transformers tendrá su propio juego para móviles con realidad aumentada.

Primeros detalles sobre Transformers: Heavy Metal

Tal como sucede con otros títulos de Niantic, Transformers: Heavy Metal será un juego en realidad aumentada para dispositivos móviles. Hará uso de mapas 3D, el sistema de posicionamiento y la cámara de tu móvil para analizar el entorno y que así puedas encontrar a estas mega máquinas “en la vida real”.

¿Un detalle? Pese a que Niantic colaborará mano a mano con Hasbro en el desarrollo de este juego, la responsabilidad principal recaerá sobre Very Very Spacesphip, un estudio de Seattle. No se sabe demasiado sobre este juego, pero la presentación dejó este dato:

“En Transformers: Heavy Metal los jugadores se unirán a Guardian Network, un grupo de humanos que se han unido a los Autobots para luchar en la guerra contra los Decepticons. Como guardianes, los jugadores descubrirán regiones ocultas en el planeta Tierra para encontrar recursos y luchar contra Decepticons en batallas por turnos, ya sea en solitario o con amigos”.

Tomando en cuenta esto, podríamos asegurar que Transformers: Heavy Metal beberá mucho de lo que es Pokémon GO hasta ahora. Además, se sabe que los personajes típicos como Optimus Prime y Bumblebee aparecerán en el juego.

Cuándo se lanzará Transformers: Heavy Metal al mercado

Según detalles aportados por Niantic, el lanzamiento del juego debería darse a finales de año. Sin embargo, no será un lanzamiento global como cabría esperar, sino que será escalonado para ir probando errores en la plataforma, la capacidad de los servidores y más.

Puede que no veamos a España en el primer lote de países en el que este juego estará disponible, pero seguramente tampoco tengamos que esperar demasiado. Por cierto, estará disponible en Android e iOS.

Por último, hemos de mencionar que Niantic también confirmó que trabaja en otro juego de RA, esta vez de la mano de Nintendo. Estará basado en el universo de Pikmin, pero no dieron mayor información al respecto.

Estemos atentos a nuevas noticias sobre Transformers: Heavy Metal para que te enteres de todo. No obstante, mientras esperas te invitamos a probar alguno de los mejores juegos de realidad aumentada para móviles.