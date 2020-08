Cuando un juego para móviles obtiene millones de descargas en poco tiempo, las demás compañías desarrolladoras intentan “copiar” la fórmula del éxito de ese juego para obtener un poco de la porción de esa torta que mueve miles de dólares de forma diaria.

Tras el rotundo éxito de Pokémon Go, no fueron pocas las franquicias y sagas que se animaron a entrar en el mundillo de los juegos de realidad aumentada. Un claro ejemplo de ello ha sido Minecraft, Jurassic Park, Men in Black y hasta la propia saga Harry Potter. Ahora le ha tocado el turno al brujo más popular de los últimos años, Geralt de Rivia, el cual se lanza de cabeza a este género con el título The Witcher: Monster Slayer.

La realidad aumentada llega al mundo de The Witcher

En la página web oficial del juego se han dado detalles sobre cómo serán las mecánicas, pues han dejado bien en claro que el objetivo dentro de este título será cazar a las criaturas que deambulan por El Continente. Eso sí, el juego en sí no tendrá nada que ver con la serie que se popularizó en Netflix, ya que el mismo estará ambientado mucho antes de la época de Geralt de Rivia, así que lo más probable es que el brujo no aparezca… al menos de momento.

Por otro lado, la compañía que se ha encargado del desarrollo del título, y que lo sigue haciendo, Spokko, afirma que los monstruos tendrán un tamaño “real”. O sea, de una forma u otra su modelo en realidad aumentada reflejará el que sería su tamaño real. Además, los combates serán en primera persona y estarán inspirados en el género RPG.

En cuanto a la variedad de monstruos que se harán presentes en The Witcher: Monster Slayer, el estudio confirmó que habrá docenas de bestias diferentes, algunas conocidas y otras inéditas. Cuando se derroten estos enemigos, se podrán conseguir trofeos que servirán para ser intercambiados por mejoras. En pocas palabras, su jugabilidad será muy parecida a la de Harry Potter: Wizards Unite.

¿Ya se puede descargar The Witcher: Monster Slayer?

No, el juego aún está en desarrollo y poco se sabe sobre cuándo estará disponible para ser descargado. Lo que sí sabemos es que estará disponible tanto en iOS como en Android. Además su fecha de lanzamiento se podría llevar a desvelar a principios del mes de septiembre. Por último, si quieres calmar la ansiedad puedes jugar el juego de cartas de The Witcher de forma gratuita en tu móvil Android.