El acercamiento al final de cada año es sinónimo de la gran antesala a The Game Awards, donde se decide cuál es el mejor juego del año de todos, y quiénes han destacado en diferentes categorías.

Este 2023 no se quedará atrás, con muchos títulos promesa. La expectación por saber quién se llevará el primer premio este 7 de diciembre es enorme. En el apartado de juegos para móviles también existe una verdadera lucha por cuál será el mejor juego. Una competencia librada entre 5 títulos que este año tuvieron su momento de brillar sin dudas.

Los juegos nominados a “mejor juego para móviles” vienen en su mayoría de compañías de gran peso (con saber que están Square Enix, HoYoverse, Capcom y Netflix en la lista, te podrás hacer una idea). Son títulos que desde su primer avistamiento lucían prometedores, y que tras su lanzamiento han tenido una buena acogida en el mundo gamer. Ni hablar de la popularidad obtenida a lo largo de los meses. No te haremos los preámbulos más largos, pues a continuación sabrás cuáles son los nominados.

Final Fantasy VII: Ever Crisis, donde se unen todas las historias de la saga más querida del universo de Final Fantasy

Tras cumplir lo prometido al hacer realidad todas las maravillas que nos enseñó en su primer trailer, Final Fantasy VII: Ever Crisis llegó con todo su peso para hacerse un puesto dentro de la Play Store. No es una sorpresa que sea uno de los juegos nominados de 2023.

En este título, todas las historias relacionadas con la principal de Final Fantasy VII se encuentran en un solo sitio. ¿Lo mejor? Que poco a poco, podrás ir obteniendo a todos los personajes que tuvieron su lugar en este universo, junto a una gran cantidad de armas y skins exclusivas.

Los eventos no faltan, en donde pueden existir incluso colaboraciones con otras historias de la franquicia como, por ejemplo, Final Fantasy IX. Si eres fan de la saga más popular de Final Fantasy, no puedes perderte Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Honkai Star Rail, un juego cuya historia trasciende galaxias

Aunque HoYoverse marcó su propio éxito en los juegos de móviles con Genshin Impact, Honkai Star Rail es su más reciente promesa. Este juego toma elementos y conceptos de personajes de las anteriores sagas de la empresa (Honkai Impact 3rd y Genshin Impact, principalmente), para crear una historia única.

Puedes viajar en un tren por diferentes galaxias, explorando nuevos mundos y personajes exclusivos. Al ser un juego gacha, tendrás la oportunidad de hacer tiradas en diferentes banners para obtener a los personajes que más te gusten. Subirlos de nivel y equiparlos, a su modo, forma también parte de los desafíos en este juego.

Hello Kitty Island Adventure, el juego de mundo abierto más adorable que verás en 2023

Aunque este título solo se encuentra disponible en la App Store, ha podido tener la suficiente popularidad para de todas formas hacerse paso entre las nominaciones en The Game Adwards 2023. Hello Kitty Island Adventure es un juego de mundo abierto de diseño adorable, en donde puedes explorar una isla e irla acomodando a tus preferencias, añadiéndole cosas y modificando su apariencia, sin dejar de vivir aventuras en el proceso.

Monster Hunter Now, el Pokémon Go de 2023 con monstruos y grandes desafíos

Aplicando el mismo estilo de Pokémon Go, Monster Hunter Now te pone en el reto de andar por tu ciudad para hallar monstruos nuevos y cazarlos. El juego sigue la misma premisa que la saga original, pues encarnas la piel de un cazador, cuyo objetivo es el de ir aniquilando monstruos cada vez más raros y fuertes para así seguir evolucionando hasta ser el mejor.

Terra Nil, la promesa de Netflix

Por último, y con cierta sorpresa por lo simple del título, se encuentra entre los nominados Terra Nil, uno de los mejores juegos para móviles de Netflix. Este juego de construcción de ciudades rompe un poco el molde de lo habitual, al ponerte en la tarea de reconstruir un ecosistema deteriorado por la mano del hombre. Tras lograrlo, deberás remover todo indicio de tu presencia allí, para luego partir al siguiente punto y así, poco a poco, conseguirás recuperar gran parte del mundo.

Para ti, ¿cuál de estos juegos es el que debería considerarse el mejor?