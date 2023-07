Netflix todavía se considera el rey de las plataformas de streaming, a pesar de sus restricciones más recientes o sus precios. En Estados Unidos continúa al alza en suscriptores, e incluso goza de películas muy buenas que se han hecho su espacio entre las mejores. Sin embargo, eso no es todo lo que tiene por ofrecer. Además de series, documentales y las mencionadas películas, hay otra forma de entretenimiento que tiene esta aplicación, y que cualquier persona con una suscripción puede descargar gratis en Android o iOS.

Nos referimos a juegos de diferentes temáticas, bastante entretenidos y que seguro captarán tu atención. En este artículo, conocerás los 10 mejores juegos de Netflix para Android e iOS que existen por el momento. Ya sea que busques una forma de distraerte jugando, o por simple curiosidad, puedes probar lo que ofrece Netflix en este aspecto.

Los 10 mejores juegos de Netflix para dispositivos Android e iOS

Si te gustan los juegos de rompecabezas, o de acción directa, e incluso aquellos envueltos en misterio, Netflix te puede apañar sin problemas. Teniendo una lista variada de videojuegos a la orden, te bastará con leer un poco sobre la premisa de cada uno para saber cuál es más de tu estilo.

Si te gustan los juegos en donde debes arreglártelas para gestionar bien tus recursos, o de lo contrario pierdes, entonces Spiritfarer será una buena opción. Tiene el añadido de que, además, cuenta con una animación relajante y te pone en frente de espíritus para ayudarlos a alcanzar el descanso eterno.

Dicho de forma más simple, este juego te pone en la piel de una viajera, quién debe ir acumulando recursos poco a poco para hacer crecer su barco. Mientras trabajas en esto, también tendrás compañía espiritual, pues fantasmas te acompañarán hasta que consigas la forma de enviarlos al mundo espiritual. Es un viaje sin fin que seguro te mantendrá entretenido.

Hextech Mayhem, el juego running de League of Legends que no te querrás perder

No es la primera vez que Riot Games hace una colaboración con Netflix, pero en esta ocasión, su intención es la de hacerte partícipe de los desastres que crean algunos personajes de League of Legends mientras corren incansablemente por diferentes escenarios.

Hextech Mayhem está protagonizado por Ziggs y Heimerdinger, personajes bastante queridos en el título original, y que en esta ocasión harán entradas explosivas para alcanzar su meta en cualquier mundo de Hextech Mayhem. Podrás pasearte por las calles de Piltover con estos personajes, en la medida en que corres, lanzas bombas y esquivas enemigos.

Reigns: Three Kingdoms, el juego donde debes ingeniártelas para gestionar todo un reino

Este viene a ser el quinto título de la saga de Reigns, y no pierde mucho de la esencia original por la que es conocida esta franquicia. El juego te sitúa en los tiempos de la dinastía Han en China, justo donde se desarrolla la famosa historia del “Romance de los Tres Reinos”. Puedes elegir diferentes acciones a tomar para gestionar tu reino, enfrentar facciones o acordar casamientos con tal de beneficiar a la nación, mediante un juego de cartas.

En Reigns: Three Kingdoms, también se ha añadido una nueva modalidad de combate, en donde es posible jugar con otros jugadores online. Es una forma opcional de entretenerte.

OXENFREE: Netflix Edition, una buena historia interactiva de misterio

Netflix también incluye en su repertorio de juegos uno de terror y misterio, en donde debes tomar decisiones e interactuar con el ambiente para llegar al final… el cual puede variar dependiendo de las acciones que tomes.

En este juego eres Alex, una adolescente inteligente y perspicaz, que se interna junto a sus amigos y a su hermanastro en una isla militar misteriosa. La emoción del juego comienza cuando, entre todos, consiguen liberar un poder sobrenatural extraño que acecha la isla y que pudiera causar un mal irreparable.

El estilo de OXENFREE es de una historia interactiva. Avanzas en el juego mediante los diálogos entre los distintos personajes, así como explorando la intrigante isla. Muchas cosas estarán a la vista para que interactúes con ellas. La manera en cómo te desenvuelvas, los lazos que forjes (aliados o “amienemigos”) y las elecciones que escojas determinarán un final. Hay varias maneras de terminar la historia, así que te puedes distraer descubriendo los diferentes finales, uno por uno.

Terra Nil, un juego en donde debes devolverle la vida a tierras contaminadas

Otro de los entretenimientos que ofrece Netflix, es un juego de construcción de ciudades un tanto peculiar. Y es que en Terra Nil, tu misión es destruir los estragos que causó la mano del hombre en territorios ahora áridos, y devolverles la vida mediante otros implementos que hagan crecer ríos, campos verdes y atraigan animales para convertir el sitio en un paraíso.

Luego de que cumples tu misión en determinado terreno, debes reciclar cualquier mecanismo o estructura creada por ti, para así dejar únicamente la naturaleza reinando allí. Entonces pasarás al siguiente mundo, encontrando territorios cada vez más retadores para conseguir una vez más el resurgimiento de la fauna y la flora.

TMNT: Shredder’s Revenge, revive la nostalgia de las Tortugas Ninja desde tu móvil

No puede faltar en la lista un título con estilo retro en donde puedas revivir la nostalgia de las obras más clásicas en la historia de los videojuegos y los dibujos animados. Las Tortugas Ninja son sin duda una de ellas, y en este juego, podrás volver a los gráficos de antes, aunque con controles mejorados que te lo harán todo más cómodo.

Podrás jugar usando a los personajes icónicos de esta saga, es decir, las tortugas luchadoras con nombres de pintores famosos, enfrentándote a varios enemigos. Este juego es de pelea, como bien cabía esperarse, y además, permite que colabores junto a otros 4 jugadores para pasar mundos o acabar con jefes poderosos.

Además de las tortugas ninja, también estarán disponibles otros personajes secundarios, como su maestro. Verás con el pasar de los mundos a diferentes villanos que necesitarás derrotar para seguir avanzando. Todo sin perder el sabor que caracteriza esta historia.

Kentucky Route Zero, encuentra ese lugar al que de verdad perteneces avanzando en la historia

Los juegos de historias interactivas cortesía de Netflix pueden llegar a ser tan buenas como las series que suele sacar esta plataforma de streaming. Kentucky Route Zero es una prueba de ello, siendo un juego en donde lo que más importa no es tu habilidad, sino los escenarios, la historia, la música, y en general, todo el apartado gráfico que lo compone.

En este juego, avanzas en una historia curiosa, recorriendo una Kentucky nocturna en donde encuentras muchas historias. Puedes toparte con el relato de un conductor que necesita realizar una entrega a una tienda de antigüedades que ya no tiene remedio, o una chica capaz de reparar televisores, rodeada de fantasmas. Incluso verás cosas tan surrealistas como un niño acompañado de una águila gigante como colega fiel. Sin duda es un título ideal para disfrutar si lo que más te gusta es ver buenas historias.

Stranger Things 3: The Game, un juego de pelea de esta magnífica serie

No es como si Netflix no fuera a sacarle provecho a sus series más queridas de la forma que se pueda. Por eso Stranger Things se ha subido al tren de los videojuegos, teniendo su propio título basado en la tercera temporada. En este juego, la trama es muy sencilla: se trata de vencer enemigos luchando con un equipo que puede estar conformado por cualquiera de los 12 personajes principales ya conocidos. Mike, Eleven y los demás no faltan en la lista.

Verás diferentes escenarios icónicos tanto de la ciudad de Hawkins como de El Mundo Al Revés. En ambas, podrán aparecer enemigos contra los cuales luchar usando las habilidades particulares de cada personaje. El juego también puede hacer que juegues al lado de otras personas, para así superar los obstáculos juntos.

Moonlighter, el juego híbrido entre gestionar una tienda y ser un aventurero

Otro título ingenioso y que puede entretenerte de dos formas, es Moonlighter. En este juego eres Will, un hombre que tiene una doble vida: de día, parece un simple tendedero, mientras que de noche, saca su espada del baúl y se embarca en aventuras.

El juego tiene dos facetas, una en donde realmente gestionas la tienda de Will, estableciendo los precios de tus ítems en venta, y manteniendo a la clientela feliz, mientras que en otra, puedes adentrarte en mazmorras e historias de acción para luchar contra monstruos y ganar tesoros.

Mientras más avanzas en la vida de Will, más recompensas obtienes, al igual que mejoras tanto para tu tienda como para tu equipo de aventurero. Puedes variar en armas, pasando de espada a arco y flecha, por ejemplo. Por si no fuera suficiente, su estilo retro es encantador.

Asphalt Xtreme, recorre terrenos peligrosos en coches poderosos

Por último, pero no menos importante, está el juego de carreras para los amantes de este género. Asphalt Xtreme viene a ser la entrega número trece de la saga Asphalt, ahora propiedad de Netflix. En este juego podrás participar en carreras de terrenos extremos, usando coches robustos y potentes. Gracias a sus gráficos y sus mandos, es fácil quedarse enganchado a sus competencias, buscando mejorar tus vehículos hasta donde se pueda.

Y tú, ¿cuál juego de Netflix probarías?