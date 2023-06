Desde el momento que Netflix anunció que acabaría con las cuentas compartidas millones de usuarios lanzaron un grito al cielo. Siendo que la misma compañía promovía esta situación en sus inicios, que ahora decidan ir contra el préstamo de perfiles no gusta demasiado a la gente. Tanto así, que desde todos lados del planeta los medios y especialistas han previsto el mismo resultado: prohibir compartir cuentas hará que Netflix pierda usuarios.

En España esta nueva política se está aplicando desde hace algún tiempo y el resultado fue justamente por ese camino: Netflix perdió más de un millón de suscriptores solo en los primeros tres meses del 2023. No obstante, parece que la historia no se repite en todos lados. Resulta que Netflix ganó más suscriptores en EE. UU. al bloquear las cuentas compartidas, algo que nadie esperaba que podría estar adelantando eso de que muchos están dispuestos a pasar por el aro.

Netflix ganó un millón de suscriptores en solo 15 días luego de prohibir las cuentas compartidas en Estados Unidos

Durante la última semana de mayo Netflix activó la prohibición de cuentas compartidas en Estados Unidos. Desde ese momento le comenzaron a llover críticas a la plataforma en ese país, pero parece que la cosa se quedó en eso y poco más.

Contrario a lo que todos esperaban, tan rápido como Netflix comenzó a cobrar por compartir cuentas en EE. UU., el servicio empezó a recibir más y más suscriptores. ¿Qué tanto? Según la firma analista de mercado Antenna, Netflix ganó más de un millón de suscriptores en las primeras dos semanas desde que cambió sus políticas.

El reporte revela que, en promedio, Netflix comenzó a recibir unas 73.000 suscripciones diarias desde la prohibición. Comparado con el ritmo de los dos meses previos a la nueva normativa, la cantidad de suscriptores creció un 102%.

El pico de suscripciones es tan grande, que Antenna solamente logró compararlo con el de la pandemia del COVID-19. En aquel momento, y debido al confinamiento, millones de usuarios se suscribieron a Netflix y otras plataformas de streaming para tener algo que hacer en casa. Desde entonces no había un pico de suscripciones tan alto, algo que llama muchísimo la atención.

Por cierto, el informe también revela otro dato importante. Aunque las suscripciones a Netflix aumentaron en Estados Unidos, esto no significa que los usuarios estén contentos con la nueva política. También hubo personas que se dieron completamente de baja (un 25,6% más que los dos meses previos), pero son menos que los nuevos suscriptores.

Además, no se puede dar por sentado que los nuevos suscriptores no estén molestos por no poder usar una cuenta compartida. Pueden estarlo, pero igual deciden pasar por el aro a regañadientes con tal de no perder acceso a sus series y películas favoritas.

Las nuevas suscripciones de Estados Unidos son completas, no perfiles extra

Un detalle muy curioso sobre el informe del mercado estadounidense es que las nuevas suscripciones a Netflix son completas. Es decir, los «nuevos usuarios» están contratando planes completos, no están pagando por perfiles adicionales dentro de las cuentas compartidas que ya utilizaban.

Esto probablemente tenga mucha que ver con dos cosas: primero, el precio individual de cada perfil adicional, que en ocasiones no compensa si tienes que pagar varios; y segundo, que es bastante probable que buena parte de los usuarios no entiendan o conozcan el sistema de ‘suscripciones extra’.

¿Qué queremos decir con esto último? Que puede que muchos usuarios no sepan que ahora Netflix permite contratar estos perfiles adicionales que funcionarán fuera del ‘Hogar Netflix’. Buena parte de los usuarios se quedará con la información (incompleta) que se repite en cientos de titulares: «Netflix ya no permite compartir cuentas». Al no profundizar pensarán que la única alternativa será contratar sus propias suscripciones aparte, cuando no es así. Aparte, tampoco es que Netflix le de mucha visibilidad a las suscripciones adicionales en su plataforma.

Veremos cómo va evolucionando este tema durante los próximos meses en Estados Unidos, España y el resto del mundo. Sin embargo, parece ser que la jugada no le está saliendo tan mal a Netflix. Sí, hay mercados donde los usuarios no se dejan tan fácilmente, pero otros donde sí, así que capaz la cosa termina siendo bastante equilibrada.