Desde hace un puñado de meses, Netflix viene anunciando que prohibirá las cuentas compartidas, esas que utilizan cada pantalla de la suscripción en lugares diferentes. En principio sería a mediados de 2022, luego en noviembre de ese mismo año, pero llegó 2023 y la nueva fecha está marcada para marzo. Como puedes ver, es un cambio que se ha ido retrasando, pero esta vez parece que será el momento definitivo.

¿Cómo es que estamos tan seguros? Porque por primera vez Netflix detalla cómo impedirá que compartas tu cuenta en la plataforma. Ya se habían hecho pruebas de restricciones en algunos países, pero hasta ahora no hubo un movimiento que abarcara globalmente a todo el servicio, que es lo que acaba de suceder. ¿Cómo funcionará el rastreo de cuentas compartidas en Netflix? Te lo contamos a continuación.

Tendrás que conectarte desde casa al menos una vez al mes para que no te suspendan

Netflix recientemente actualizó un apartado clave dentro de su web que habla sobre compartir cuentas con terceros que no están en la misma casa. Al momento de publicar este artículo Netflix ya había vuelto a los términos anteriores, pero detallaron que los nuevos estarán disponibles tan pronto comience la restricción.

Según las nuevas políticas, Netflix se valdrá de tu red WiFi para identificar si un dispositivo está conectado al servicio desde tu casa o fuera de ella. Concretamente, identificarán la IP pública desde la que te conectas, para así rastrear tu ubicación y determinar si estás compartiendo tu cuenta.

Dentro de tu red WiFi podrás conectarte con cualquier dispositivo que desees y hasta en simultáneo si tienes un plan que lo permita (los multipantalla). ¿El detalle? No habrá problemas siempre que sea bajo tu misma red WiFi.

Pero, ¿qué sucede cuando quieres ver Netflix con tu cuenta en otro lugar? Netflix no suspenderá tu cuenta si te conectas esporádicamente a otras redes (WiFi públicos, privados o red móvil). Sin embargo, la clave está en el tiempo que se mantenga esa conexión «eventual».

Podrás usar tu cuenta de Netflix en cualquier lugar y con cualquier red siempre que te conectes al menos una vez cada 31 días al WiFi de tu casa. Es decir, podrás usar tu cuenta al viajar, en el trabajo, en el transporte, etc. ¿Qué pasa si no te conectas al WiFi de tu hogar en esos 31 días? Netflix te marcará como un tercero que usa la cuenta fuera de casa y te impedirá su uso.

No es el fin de las cuentas compartidas en Netflix, pero ahora tendrás que pagar por un perfil aparte

Ahora bien, tras leer lo anterior, seguramente podrías llegar a pensar algo como esto: «siempre que yo use mi cuenta en casa con regularidad, dará lo mismo que se la preste a mi tío en Canarias, a mi hermana en Barcelona y a mi primo en Canadá, así que seguiré compartiéndola sin miedo a que me suspendan».

Netflix no ha especificado cómo abordará estos casos, pero es que no hace ni falta. ¿Por qué? Bueno, si la IP pública desde la que se conecta cada dispositivo será la clave de la nueva restricción, entonces la utilizarán para detectar estos casos. El algoritmo de Netflix seguro sabrá determinar que es improbable que estés en tantos lugares diferentes al mismo tiempo y durante tanto tiempo seguido, así que actuará en consecuencia.

Sí, el fin de las cuentas compartidas de Netflix como siempre las hemos conocido es prácticamente un hecho. Sin embargo, eso no significa que no puedas compartir tu suscripción de ninguna manera. Por si no lo sabes, Netflix seguirá permitiendo que terceros fuera de casa usen tu cuenta, pero tendrán que tener su propio perfil. Estos perfiles separados tendrán un precio extra sobre tu suscripción, pero podrán utilizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Todavía no sabemos el precio de esta nueva herramienta ni cuando comenzará a aplicarse, pero seguramente entre en acción durante los próximos meses. De hecho, lo ideal sería que se implemente al mismo tiempo que comiencen las restricciones.