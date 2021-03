La práctica común de compartir una misma cuenta de Netflix con decenas de personas puede estar llegando a su fin. La plataforma ha comenzado a probar una nueva característica que impedirá a los usuarios usar una cuenta de Netflix sin la autorización del propietario real de la misma. Ya a algunas personas que usan el servicio desde Estados Unidos en Smart TV les ha comenzado a aparecer un aviso de Netflix en sus pantallas que dice: “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”.

Tras esta alerta, Netflix ofrece tres opciones a los usuarios: comprar su propia suscripción (con 30 días gratis), verificar que es el propietario de la cuenta (con un código que enviarán al correo o teléfono del dueño de la cuenta) o verificar más tarde. En principio, esta última opción permite seguir viendo Netflix como si nada hubiera pasado, aunque luego de un determinado tiempo volverá a saltar el aviso para que el usuario pruebe que la cuenta es suya o tiene la aprobación del propietario real.

Netflix se pone serio: no quiere que compartas tu contraseña ni que accedan a tu cuenta sin tu permiso

¿Qué ha dicho Netflix sobre esta nueva restricción? Un portavoz de la compañía dijo a The Streamable: “Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que utilizan las cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo”. Ahora bien, no está del todo claro cómo Netflix considera que no estás usando tu propia cuenta. Y es que, en el aviso, Netflix solo aclara que todos los accesos a una cuenta deben venir del mismo hogar. Suponemos que quieren decir que todos los dispositivos que accedan a la cuenta deben usar una misma dirección IP para que el acceso sea considerado “normal” automáticamente.

Lo que sí está claro es que si usas una cuenta de Netflix de alguien que no vive contigo, este aviso te podría saltar en cualquier momento. Hasta ahora, este es el esfuerzo más importante que ha hecho Netflix para hacer cumplir uno de los principales términos de su servicio que establece lo siguiente: “El servicio de Netflix y cualquier contenido que se vea a través de nuestro servicio son sólo para su uso personal y no comercial y no pueden ser compartidos con personas más allá de su hogar“.

La única limitación que pone Netflix actualmente es de transmisión simultánea, pues no limitan el número de dispositivos en los que se puede usar una misma cuenta. Esto no sucede en otras plataformas de streaming similares como Amazon Prime Video o HBO que para evitar los accesos no autorizados a una cuenta solo permiten conectarse desde 2 dispositivos a la vez. Así que a nadie debe sorprender que Netflix ahora ponga mano dura al truco de compartir cuentas.

Pero no te desesperes todavía. Esta nueva restricción de Netflix está en fase de pruebas en ciertos países, lo que significa que es posible que no llegue a implementarse en todos los países donde está disponible Netflix. Sin embargo, tampoco queremos darte falsas esperanzas: más temprano que tarde Netflix impedirá que compartas tu cuenta fácilmente con muchas personas. Así que ve preparándote…

¿Por qué Netflix ahora no quiere que compartas tu cuenta?

Hay dos razones por las que ahora Netflix se está poniendo estricto con lo de compartir cuentas. La primera, y las más obvia, es el dinero. Y es que mientras más personas compartan su cuenta de Netflix, menos personas sentirán la necesidad de pagar su propia suscripción, lo cual hace que la compañía genere menos ingresos de los que debería. Limitando la cantidad de personas que usan una cuenta, Netflix seguramente ganará nuevos suscriptores (o al menos eso es lo que piensa la compañía).

La segunda razón es la propia seguridad de tu cuenta. Ahora mismo, hay cientos de lugares en Internet donde se vende el acceso a cuentas de Netflix de personas que ni saben que un grupo de extraños tienen las credenciales de su cuenta. ¿Y cómo las han conseguido? Pues a través de filtraciones de datos. Es cierto que a Netflix no se les han filtrado los datos de sus usuarios en los últimos años, pero a otras plataformas sí. Y como la mayoría de personas usan el mismo correo y contraseña en todas las apps que usan, hay muchas cuentas de Netflix totalmente desprotegidas por esta razón.

Con la nueva restricción, Netflix exigirá que los extraños que conozcan la contraseña de tu cuenta de Netflix también verifiquen por mensaje de texto o correo que son los dueños de la cuenta. Esto supondrá una capa de seguridad extra bastante difícil de superar, por lo que tu cuenta estará más segura. En definitiva, es bueno que Netflix ponga mano dura en este tema, pero malo para los que se ahorran el coste total de la suscripción compartiendo la cuenta.