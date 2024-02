Si tienes una tablet Android y quieres ver Netflix en HD, puede que te hayas encontrado con el problema de que la calidad de la imagen no es la que esperabas. ¿A qué se debe esto y cómo puedes solucionarlo? En este artículo te lo explicamos y cuáles son las posibles soluciones.

¿Por qué no puedo ver Netflix en HD en mi tablet Android?

Lo primero que debes saber es que no todas las tablets Android son compatibles con Netflix en HD. Esto se debe a que Netflix requiere que los dispositivos cumplan ciertos requisitos de seguridad y certificación para poder reproducir su contenido en alta definición. Estos requisitos son los siguientes:

Una pantalla con resolución de al menos 720p . Puedes usar una app como CPU-Z para saberlo.

. Puedes usar una app como CPU-Z para saberlo. El sistema operativo Android 5.0 o superior . Para verificar esta información, ve a la app Ajustes > Acerca del dispositivo > Información de software > Versión de Android.

. Para verificar esta información, ve a la app Ajustes > Acerca del dispositivo > Información de software > Versión de Android. La certificación Widevine L1 , que garantiza que el contenido está protegido contra la piratería. En este artículo te enseñamos a comprobar la certificación Widevine en Android.

, que garantiza que el contenido está protegido contra la piratería. En este artículo te enseñamos a comprobar la certificación Widevine en Android. El dispositivo debe estar incluido en la lista de dispositivos compatibles con Netflix en HD. Puedes consultar la lista aquí (en el apartado «Netflix en HD»).

Si tu tablet no cumple con al menos uno de estos requisitos, la aplicación de Netflix no será capaz de reproducir contenido en alta definición. Por eso, no puedes ver Netflix en HD, aunque tengas una suscripción que lo permita. En ese caso, solo podrás ver Netflix en calidad estándar (SD), que tiene una resolución máxima de 480p.

¿Puedo ver Netflix en HD si mi tablet no es compatible?

Depende del requisito que no se cumpla. Si tu tablet tiene una resolución de pantalla inferior a 720p, no hay nada que puedas hacer, ya que se trata de una limitación física del dispositivo. Ahora bien, si tu tablet tiene una versión de Android inferior a la 5.0, puedes intentar actualizar el sistema operativo, siempre que el fabricante lo permita.

Si tu tablet tiene el nivel de seguridad Widevine L3, puedes intentar instalar una aplicación que te permita cambiarlo a Widevine L1, como esta:

Sin embargo, esta opción puede implicar riesgos para tu dispositivo y para tu cuenta de Netflix, así que te recomendamos que lo hagas bajo tu propia responsabilidad. Por último, si tu tablet no está en la lista de dispositivos compatibles con Netflix en HD, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de Netflix y solicitar que lo incluyan, aunque no hay garantía de que lo hagan. Normalmente, son los fabricantes de tablets los que deben gestionar este trámite.

Cómo poner Netflix en HD en tu tablet Android

Si estás seguro de que tu tablet puede reproducir Netflix en HD, comprueba si la app detecta la resolución correcta de la siguiente manera:

Abre la app de Netflix .

. Ve a Mi cuenta .

. Toca las tres rayas horizontales que están en la esquina superior derecha.

que están en la esquina superior derecha. Selecciona Configuración de la app .

. Ve al apartado «Diagnósticos» y pulsa en Especificación de reproducción .

. En Resolución máxima de reproducción, verás la resolución en la que se reproducirá Netflix en tu tablet cuando la conexión a Internet sea lo suficientemente buena.

Si no ves las películas y series en la máxima resolución, seguramente es por culpa de tu Internet. Sigue este tutorial para hacer un test de velocidad de Internet en Netflix y luego verifica la velocidad de Internet que necesitas para Netflix en HD.

Esperamos que esta información te haya sido útil y que puedas disfrutar de Netflix en HD en tu tablet Android. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo abajo.