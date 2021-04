Cómo comprobar la certificación Widevine de tu Android

Es probable que más de una vez hayas notado que tu móvil no reproduce contenido en streaming en HD. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez pienses que la causa es la resolución de la pantalla de tu smartphone o la calidad de tu conexión a Internet. Pero hay otro factor clave que los usuarios suelen ignorar. Hablamos de la certificación Widevine de tu móvil Android.

¿Quieres saber más acerca de este sistema de seguridad? Entonces quédate, porque aquí te explicaremos qué es el Widevine DRM y cómo puedes comprobar la certificación Widevine de tu Android.

Qué es la certificación Widevine y por qué es tan importante

Las apps de streaming protegen sus contenidos de la piratería gracias a los sistemas DRM. El más usado a nivel mundial es Widevine. En la página web de este software de Google puedes comprobar que Netflix, HBO, Disney Plus y muchas otras apps implementan el Widevine DRM en sus plataformas.

Widevine certifica que los móviles son fiables para la reproducción de contenidos con 3 niveles de seguridad, llamados L1, L2 y L3. Lo más común en Android es que los fabricantes certifiquen sus móviles con el nivel L1 o el nivel L3.

Pero, ¿cómo influye la certificación Widevine de tu móvil en la reproducción de series o películas? Pues el nivel de seguridad de Widevine limita la resolución a la que tu móvil reproduce el contenido.

Por ejemplo, en los móviles con el nivel de seguridad L3 solo podrás ver el contenido a una calidad máxima de 480p. Era por esta razón que el OnePlus 5T no reproducía Netflix en HD. Lo mismo le sucedió en 2020 a algunos OnePlus 8 Pro. En cambio, con una certificación Widevine L1, tu móvil siempre reproducirá el contenido a la máxima resolución posible.

Cómo verificar la certificación Widevine de tu móvil Android con DRM Info

Con todo lo que te acabamos de explicar, tal vez quieras comprobar ya mismo el nivel de seguridad de Widevine de tu móvil. A continuación verás cómo hacerlo de forma rápida y sin líos con la app DRM Info:

Entra en Google Play y descarga DRM Info .

. Abre la app y ve al apartado “Widevine CDM” .

. En “Security Level” verás cuál es la certificación Widevine de tu móvil.

Sin embargo, aunque tu móvil tenga el nivel de seguridad L1, tal vez no pueda reproducir contenido en HD en Netflix. Esto ocurre porque Netflix tiene su propia lista con los móviles que sí reproducen el contenido a la máxima resolución en su sitio web. Si tu móvil no está en la lista, no podrá reproducir contenido en HD, tenga o no el nivel de seguridad L1 de Widevine.

También puedes comprobar si tu smartphone reproduce Netflix en HD desde la app para Android. Haz esto para verificarlo:

Entra en Netflix y abre la configuración de la app .

. Ahora entra en el menú “Especificación de reproducción” .

. En “Resolución máxima de reproducción” está la calidad máxima en que verás el contenido de Netflix desde tu móvil.

¡Así compruebas la certificación Widevine de tu Android! ¿Cuál es el nivel de seguridad de Widevine de tu móvil? Cuéntanos en los comentarios.