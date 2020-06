algunos oneplus 8 tienen problemas para reproducir netflix en HD

Varios usuarios poseedores de un OnePlus 8 Pro han reportado recientemente que su móvil no puede reproducir vídeos en HD de plataformas en streaming como Netflix y Amazon Prime Video. Al parecer, este problema comenzó a afectar a este buque insignia luego de recibir la actualización a la versión 15.5.5 y no se soluciona con la versión 15.5.6. Así pues, de momento y en espera de una solución, los usuarios del OnePlus 8 Pro solo pueden reproducir vídeos en calidad SD desde plataformas en streaming.

A continuación, te explicamos a qué se debe este problema y cuál es la solución que ha ofrecido OnePlus en su foro oficial.

Los OnePlus 8 Pro no pueden reproducir Netflix en HD por culpa del Widevine

Según reporta Android Authority, este problema está relacionado con Widevine, el sistema de protección DRM de Google. Este sistema permite a las empresas que ofrecen contenidos premium susceptibles a ser pirateados (como Netflix y demás servicios en streaming) protegerlos de los no suscriptores. Generalmente, los smartphones soportan el nivel más alto de seguridad en Widevine, que es el denominado “L1”, para transmitir contenido de alta definición (HD) en diferentes plataformas.

Sin embargo, por alguna razón, los dispositivos OnePlus 8 Pro que funcionan con Oxygen OS 10.5.5 o más reciente han visto reducido su nivel de seguridad a un nivel de seguridad Widevine a “L3“, que desactiva la calidad de la transmisión en HD. En otras palabras, las nuevas actualizaciones han degradado los teléfonos de los usuarios. Esto lo puedes comprobar tú mismo con la aplicación DRM Info que te indica el nivel de Widevine de tu Android.

Si la app indica que tu móvil tiene Widevine de nivel “L3”, entonces podrás reproducir Netflix en una resolución máxima de 960 x 540 píxeles, sin la posibilidad de activar el HDR. Por ahora, no sabemos por qué OnePlus ha degradado el nivel de protección DRM de sus OnePlus 8 Pro, ya que la empresa no ha emitido un comunicado al respecto. En los foros oficiales, OnePlus solo le está diciendo a los afectados que envíen los teléfonos a la fábrica, lo cual sería una solución genérica que probablemente no servirá de nada.

Esperemos que en los próximos días OnePlus consiga una solución real para este problema que hace que los usuarios desaprovechen la increíble pantalla de su móvil. De cualquier forma, ante cualquier novedad al respecto, te informaremos lo más pronto posible.