Si llegaste hasta aquí es porque seguramente intentaste desinstalar una aplicación en tu Android con los métodos tradicionales y para tu sorpresa no te dejó. Es normal que esto ocurra con las apps de sistema o preinstaladas, pero no lo es cuando sucede con apps que tú mismo instalaste y que muestran el error «No se puede desinstalar la app de administración activa del dispositivo«.

Pero no te preocupes, no has sido hackeado ni mucho menos. Hay aplicaciones que no se dejan desinstalar porque tienen permisos de administración activos en tu Android. Este tipo de apps se les conoce como «aplicaciones de administrador de dispositivo» y enseguida te explicamos cómo desinstalarlas.

¿Por qué una app no me deja desinstalarla y dice que es administrador del dispositivo?

Existen aplicaciones que para su correcto funcionamiento requieren de permisos especiales de administración en tu Android. Tal es el caso de las apps de rastreo o espionaje, las apps que controlan la seguridad de tu dispositivo, etc. Por ejemplo, las aplicaciones de AirDroid, Cerberus y Sophos normalmente no se dejan desinstalar de forma sencilla una vez que les has dado los permisos para funcionar en tu móvil.

Así que, si una app no te deja desinstalarla y dice que es administrador del dispositivo, tienes que quitarle el permiso de administración para poder desinstalarla. A continuación, te enseñamos a desinstalar una app que tenga este problema.

Cómo desinstalar aplicaciones de administrador de dispositivo en Android

Pasos para desinstalar una app de administrador de dispositivo en Android 1 de 2

Para desinstalar una aplicación que no te deja en Android y que no es del sistema ni preinstalada, sigue estos pasos:

Abre la app de Ajustes .

. Ve a Seguridad y privacidad .

. Selecciona Otros ajustes de seguridad .

. Presiona en Aplic. administración dispositivo .

. Desactiva el interruptor de la app que quieres desinstalar.

de la app que quieres desinstalar. Sal de los ajustes y vuelve a intentar desinstalar la aplicación. Ahora te debería dejar.

¡Eso es todo! Ten en cuenta que este tutorial lo hicimos con un móvil Samsung Galaxy, por lo que el nombre de las opciones puede cambiar ligeramente en otros móviles Android. De cualquier manera, lo importante es que busques la opción de «Administradores de dispositivo» o «Apps de administración de dispositivo» dentro de los ajustes de tu teléfono o tablet.

Esperemos que este breve tutorial te haya servido. Si todavía tienes un problema con alguna app que no se deja desinstalar, explícanoslo en los comentarios para poder ayudarte.