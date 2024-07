¿Quieres comprar en las ofertas del Prime Day, pero no quieres suscribirte a Amazon Prime solo para eso? No te preocupes, realmente no es necesario pagar la suscripción, pues Amazon permite acceder a las ofertas a los usuarios que no tienen Prime con una sola condición: que pruebes Amazon Prime. Sí, así como lees, solo tienes que probar esta suscripción para poder disfrutar del Prime Day como un suscriptor más.

Y no, no importa que hayas probado Amazon Prime antes, pues yo mismo he reclamado varias veces la prueba gratuita de Amazon Prime con una misma cuenta sin problemas. Eso sí, te advierto de una vez que este truco no funciona sin una tarjeta de crédito o débito válida.

Reclama tu prueba gratis de 30 días de Amazon Prime

Si solo quieres tener Amazon Prime para acceder a las ofertas del Prime Day, puedes pedir una prueba gratis de la suscripción siguiendo estos pasos:

Ve a la web de Amazon Prime desde tu navegador.

Pulsa en Empezar mi período de prueba gratis .

. Inicia sesión o créate una cuenta de Amazon si aún no lo has hecho.

de Amazon si aún no lo has hecho. Añade una tarjeta de crédito o débito válido (este es el paso más importante para optar por la prueba gratuita, así que no lo omitas).

(este es el paso más importante para optar por la prueba gratuita, así que no lo omitas). Presiona en Continuar y luego vuelve a tocar en Empezar mi periodo de prueba gratis.

¡Eso es todo! A partir de ese momento, tendrás 30 días para aprovechar todos los beneficios de la suscripción a Amazon Prime, entre los que se encuentran las ofertas del Prime Day. Ten en cuenta que este truco funciona incluso con las cuentas que ya han reclamado antes la prueba gratis de Amazon Prime.

Así que haz este truco cuando esté cerca esta promoción para no tener que pagar la suscripción si lo único que quieres es no quedarte por fuera del evento de ofertas más grandes de Amazon. ¡Ah! Y no olvides cancelar tu suscripción a Amazon Prime si no deseas pagar una vez que se acabe el período de prueba.

Espera al Black Friday para acceder a las mismas ofertas del Prime Day sin suscripción

En caso de que no hayas podido obtener una prueba gratis de Amazon Prime (puede pasar si recientemente ya has usado la prueba gratuita), entonces te recomiendo esperar al Black Friday para comprar. Por si no lo sabes, el Black Friday o Viernes Negro es la fecha en la que tienen lugar las rebajas navideñas en Amazon (y en muchas otras tiendas), que suelen ser las más apetecibles de todo el año.

Normalmente, el Black Friday se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre, aunque Amazon suele mantener las ofertas durante toda la semana correspondiente a ese día. Las ofertas de Black Friday últimamente son las mismas que las del Prime Day, así que si no tienes prisa en comprar, puedes esperar hasta ese día para acceder libremente a las ofertas del Prime Day que te interesan.