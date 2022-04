Si tu móvil está lento o no tiene el desempeño que deseas, puede ser por tener poco espacio de almacenamiento disponible. Seguramente tienes aplicaciones que no utilizas y no las has podido desinstalar. Debes recordar que tu dispositivo contiene diversas aplicaciones preinstaladas de fábrica y estas pueden afectar su funcionamiento.

Si buscas liberar espacio para que tu móvil sea más rápido, eliminar las aplicaciones de serie Android te será útil. Sin embargo, hay aplicaciones predeterminadas que no pueden ser borradas de forma tradicional. A continuación te explico paso por paso cómo eliminar las aplicaciones de serie de tu móvil Android.

Cómo eliminar las apps preinstaladas de Android

De seguro cuando compraste tu móvil notaste que había aplicaciones que ya venían instaladas, pero a ti no te resultaban útiles. Estas son las aplicaciones de fábrica, que se encuentran en una ranura distinta en la memoria. Así que en caso de eliminarlas no tendrán un impacto en el espacio de almacenamiento, pero sus datos no ocuparán espacio ni figurarán entre tus apps favoritas.

Comprobar que las aplicaciones se pueden desinstalar de forma tradicional

Algunas aplicaciones de Android, como el caso de Google Play Juegos, están preinstaladas, pero se pueden desinstalar como cualquier otra aplicación. Para verificarlo debes buscar en el menú la opción de desinstalarla, si no figura, debes aplicar el método que detallaré a continuación.

Pasos para desinstalar las aplicaciones predeterminadas de Android

Ingresa en los Ajustes del móvil. Pulsa sobre Aplicaciones. Luego de presionar Ver Todas, busca la aplicación que quieres desinstalar. Presiona en Desinstalar, pero en caso de que no figure esta opción, será Inhabilitar.

Ventajas de inhabilitar las aplicaciones predeterminadas de serie en Android

Cuando inhabilitas una aplicación, esta dejará de aparecer en el menú principal y no usará los recursos del procesador. Además, no consumirá datos por lo que agilizará tu móvil. De la misma forma, puedes habilitarla en caso de necesitarla siguiendo las instrucciones que te mencioné antes.

Desinstalar apps preinstaladas sin root

Existen varias maneras de desinstalar aplicaciones de fábrica en Android sin recurrir al armamento pesado (el root). A continuación, te exponemos los métodos más efectivos y fáciles de aplicar.

Con la aplicación Universal Android Debloater

El método que te expliqué antes te permitirá desinstalar una gran cantidad de aplicaciones, pero no las que están preinstaladas. De hecho, en algunas te encontrarás con que no puedes pulsar el botón de inhabilitar o simplemente no está. Por suerte, hay un programa llamado Universal Android Debloater que te facilita el proceso de eliminación de las aplicaciones de serie de Android.

Debes ser cuidadoso al usar Universal Android Debloater porque es una herramienta que puede borrar cualquier aplicación y es posible que por error elimines alguna necesaria para el funcionamiento de tu dispositivo móvil.

Lo primero que debes hacer es activar las opciones de desarrollador en tu móvil. Luego deberás ingresar en Opciones de desarrollo y activar la opción Depuración USB. Seguidamente, conecta tu móvil al PC donde tienes Android Universal Debloater y abre el programa. Te va a aparecer una interfaz donde están disponibles las aplicaciones que quieres desinstalar. Elige la que quieras y luego pulsa la opción Uninstall.

Para una explicación más detallada, visita este tutorial de cómo eliminar el bloatware en Android sin root con Universal Android Debloater.

Desinstalar apps de serie de Android con root

En el caso de que la aplicación cuente con permiso root, herramientas como el Root Uninstaller o el Removedor de aplicaciones te servirán. Sin embargo, al ser eliminadas por esta vía no quedan datos de ellas y no es posible recuperarlas de forma sencilla, como en el caso de los métodos sin root.

De tal manera que los accesos roots eliminan por completo lo que tú selecciones, haciendo imposible la recuperación. Esto permite liberar más espacio en tu memoria, ya que no se archivan los datos de actualizaciones y caché de la aplicación. Recuerda hacer una copia de seguridad de tus aplicaciones porque podría ayudarte a corregir alguna posible equivocación que cometas.

En definitiva, es conveniente que elimines las aplicaciones que cumplen una función igual a otra que ya está preinstalada. Por ejemplo, en caso de tener un móvil Samsung que incluya el Samsung Calendar y el Google Calendar, es recomendable que elimines uno de los dos porque desempeñan la misma tarea.

Si quieres rootear tu Android para desinstalar por completo las apps de fábrica, mira esta guía de cómo rootear Android sin PC en pleno 2022.

¡Y eso es todo! Esperamos que con estas soluciones te deshagas de las apps que no te gustan de tu móvil y puedas liberar algo de espacio.