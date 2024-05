Es bien sabido que el gestor de archivos que viene por defecto en los móviles Android no suele ser el mejor. Y es que lo habitual es que las marcas establezcan limitaciones para la gestión de archivos y para el acceso a ciertas carpetas (como las OBB y Data).

Pues bien, si estás buscando un administrador de archivos para tu Android sin publicidad invasiva, entonces has llegado al lugar indicado. A continuación, te presentamos los 5 mejores gestores de archivos para móviles Android que no tienen anuncios.

Los 5 mejores gestores de archivos sin publicidad para Android

En la Play Store hay un montón de gestores de archivos muy buenos. Sin embargo, la gran mayoría de estas aplicaciones gratuitas tienen anuncios molestos que arruinan la experiencia al usarlos. Pero descuida, hemos buscado los 5 mejores que no tengan publicidad y a continuación te los presentamos:

Cx File Explorer

Este es sin lugar a dudas uno de los mejores gestores de archivos gratis sin anuncios. Y es que Cx File Explorer lleva ya más de 5 años en la Play Store y nunca ha tenido publicidad. Además, cuenta con todas las herramientas que necesitas en un gestor de archivos: opciones para movilizar archivos, extraer archivos comprimidos, papelera de reciclaje, galería, datos de almacenamiento, etc.

Files de Google

Si tu móvil tiene preinstalada la app File de Google, no tienes que seguir buscando un gestor. Y si no la tiene, entonces aprovecha para descargarla… ¿Por qué? Pues porque el gestor de archivos oficial de Google no contiene publicidad y es de las mejores apps de este estilo. Con ella puedes administrar tus archivos, hacer copias de seguridad y es de las que mejor organiza tus archivos gracias a su sistema de categorías.

FX File Explorer

Si hablamos de gestores de archivos sin anuncios, no podemos dejar de mencionar a FX File Explorer. Y es que esta aplicación es una de las más históricas en este sector: lleva más de 10 años en la Play Store sin mostrar ni un solo anuncio. Así es, desde su lanzamiento en 2011, esta app gratuita ofrece todo lo que buscas en un gestor de archivos sin mostrar publicidad.

Total Commander

Aunque su interfaz no es la más amigable de todas, el gestor de archivos Total Commander está disponible de manera gratuita y no tiene publicidad (salvó por un enlace en la pantalla de inicio en el que te recomiendan sus otras aplicaciones). Y lo mejor de todo es que es muy liviana y es de las más rápidas al mover archivos.

ZArchiver

ZArchiver está ganando mucha popularidad entre los gestores de archivos gratuitos para Android, ya que permite acceder a muchas carpetas ocultas por el sistema. Pero lo que muchos aún no saben de esta app es que está libre de publicidad y anuncios, por lo que te invitamos a descargarla con el enlace de aquí abajo:

Y tú… ¿Cuál de estos gestores de archivos sin publicidad descargarás en tu móvil?