Si últimamente has notado que tu móvil Android ha empezado a ir lento y se traba constantemente cuando abres aplicaciones, no te preocupes, puedes evitar todo esto llevando a cabo 4 cambios extremadamente simples de aplicar.

¿Qué hay que hacer para que un móvil Android no vaya lento?

Aquí no te vamos a mostrar trucos para que tu Android funcione más rápido, lo que haremos será mostrarte un par de consejos que puedes llevar a cabo para evitar que el mismo vaya lento o se trabe.

No utilices tantos widgets ni tampoco accesos directos

Sabemos lo cómodo que es tener todos los accesos directos de las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil, pero, aunque no lo creas, esto es algo que afecta y mucho al normal desempeño del terminal.

Disponer de varios widgets y accesos directos de las apps en la pantalla principal del móvil, desencadena en un aumento considerablemente alto de los recursos del móvil (memoria RAM). Para que esto disminuya, es necesario no poner más de un widget, como así también no más de 4 o 5 accesos directos de las apps que tienes instaladas.

Llevando a cabo estos pequeños cambios, lograrás aumentar hasta en un 10% el rendimiento de tu tablet o móvil Android, o sea, lograrás que tu smartphone no vaya lento cuando abras aplicaciones o navegues por Internet.

Cambia el launcher de tu móvil Android

Si bien la mayoría de los móviles con Android vienen con un launcher de fábrica que está optimizado para funcionar sin trabarse, hay ciertos fabricantes que sobrecargan la interfaz y esto hace que el teléfono vaya lento.

Para que esto no te suceda a ti, puedes optar por un nuevo launcher para mejorar el rendimiento de tu dispositivo móvil. ¿No sabes qué launcher instalar? No te preocupes, aquí te mostramos cuáles son los mejores launchers de 2020 para Android, de seguro que encontrarás alguno que se adapte a tus necesidades y que consuma menos recursos que el launcher que tienes instalado en tu móvil.

Descarga y utiliza aplicaciones Lite

¿Escuchaste hablar de las aplicaciones Lite? Si nunca has escuchado sobre estas apps, te podemos decir de forma resumida que son versiones ligeras de aplicaciones muy populares que tienen como objetivo consumir muy pocos recursos cuando están en ejecución.

Instalando este tipo de aplicaciones, podrás conseguir que tu móvil Android no vaya lento, pues el consumo de memoria RAM será mucho menor que cuando utilizas las versiones normales. Si quieres ahorrar datos y espacio en tu Android, como así también obtener un mejor rendimiento, te recomendamos descargar estas 6 aplicaciones Lite.

Desinstala el antivirus que tienes en tu móvil

Puede sonar algo loco decir que no hace falta tener instalado un antivirus en el teléfono, pero la realidad es que son muy pocos los usuarios que contraen virus por utilizar aplicaciones.

Si tienes un móvil o tablet Android de gama baja, lo mejor es que desinstales el antivirus que has descargado. Normalmente este tipo de aplicaciones se ejecutan constantemente por debajo de la capa de personalización del dispositivo, y esto obviamente se traduce en una sola cosa: excesivo consumo de memoria RAM.

Desde ya te decimos que no tendrás ningún problema desinstalando el antivirus, sobre todo si no descargas aplicaciones por fuera de Google Play Store, ya que todas las apps que están en la tienda oficial de Android son testeadas de forma diaria por la propia compañía para comprobar si tienen o no elementos maliciosos.

Sin mucho más que añadir, te recomendamos actualizar el Android de tu tablet o smartphone a la última versión, esto mejorará muchísimo el rendimiento del dispositivo… Sobre todo, si es de gama media o baja.