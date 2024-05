Samsung mató el Galaxy A23 con la última actualización qué hacer

A pesar de que las actualizaciones de software que reciben los dispositivos móviles Android de forma regular incluyen mejoras y nuevas funciones, hay ocasiones en las que los fabricantes de teléfonos cometen errores gravísimos. Este es el caso de Samsung con la actualización que lanzó en el modelo Galaxy A23 específicamente.

Son miles los usuarios del Galaxy A23 que están reportando problemas a lo largo del mundo, pues de la noche a la mañana su dispositivo móvil ha quedado prácticamente inutilizable.

Tras el lanzamiento de una nueva actualización, la cual incluía algunas mejoras en el rendimiento en general del dispositivo, como así también añadía nuevas funciones a la interfaz One UI de Samsung, los terminales Galaxy A23 se convirtieron en un “pisa papeles”.

La nueva actualización de software mató al Galaxy A23 de Samsung

Aquellos usuarios que actualizaron su Galaxy A23, pensando que iban a disfrutar de nuevas funciones y mejoras de rendimiento, se encontraron con la sorpresa de que el terminal se dañó de manera permanente.

Personalmente, he sufrido esta “enorme metida de pata” de parte de Samsung, pues mi teléfono quedó inutilizable. Sin ningún tipo de precaución por parte de la compañía surcoreana, me dispuse a descargar la actualización pensando que iba a recibir nuevas funciones. Para mi sorpresa, el teléfono se convirtió en un “pisa papeles” costoso, pues nunca más lo pude volver a encender.

Cuando comenzó a descargarse la actualización, y posteriormente inició el proceso de instalación, no observaba ningún tipo de error. La cosa fue de mal en peor cuando el teléfono se reinició, pues de ese preciso momento, la pantalla de mi Galaxy A23 quedó en negro y jamás pude volver a encenderlo.

¿Qué hacer si el Galaxy A23 se actualizó y ya no responde?

Si bien desde la página web de ayuda de Samsung indican distintos procedimientos que pueden llevarse a cabo para solucionar el problema, la realidad es totalmente distinta. Yo he intentado restaurarlo y nada de lo que han informado a través de dicho sitio web funciona.

O sea, olvídate de resetearlo de fábrica, entrar en el modo seguro, o bien llevarlo a un técnico especializado… NADA DE ESO FUNCIONA. Mi recomendación, tras dos días completos intentando encontrar una solución al respecto, es la siguiente:

Comunícate con el soporte oficial de Samsung a través de sus canales de contacto y explícales lo sucedido.

a través de sus canales de contacto y explícales lo sucedido. Busca un centro de atención oficial y llévales el móvil .

. Espera a que Samsung de una respuesta sobre el terrible error que han cometido con la actualización que lanzaron para los Galaxy A23.

Desde mi punto de vista, Samsung tendrá que reemplazar los móviles que han sido dañados con esta actualización, o bien deberán dar algún tipo de asistencia gratuita para que se pueda restaurar el terminal.

¿Aún no descargaste la actualización en tu Galaxy A23?

Si has sido uno de los pocos afortunados que decidieron no descargarla, te recomendamos desactivar las actualizaciones automáticas siguiendo estos pasos:

Entra en los Ajustes de tu móvil Galaxy A23.

Galaxy A23. Ingresa en el apartado que dice “Actualización de software”.

Desactiva la opción “Descarga automática vía Wi-Fi”.

Cuando el botón se muestre de color gris, podrás abandonar dicha pantalla.

Por último, pero no por eso menos importante, si tu móvil Galaxy A23 te indica que hay una nueva versión de software, deberás desestimarla. De momento no hay ninguna solución al respecto, por lo que es imprescindible no instalar ninguna actualización.