Las plataformas de streaming son una parte fundamental de la industria del entretenimiento. Estos servicios te ofrecen horas de contenido interesante que no puedes perderte por nada del mundo. Sin dudas, descargar estas apps en tu smartphone o Android TV es el primer paso para que le saques el máximo provecho a tus dispositivos.

¿No sabes cuál app elegir para empezar a disfrutar del streaming? ¡Pues eso se acaba hoy mismo! Hemos preparado para ti un listado con todas las apps de streaming que deberías probar alguna vez en la vida. Es una selección con mucha variedad y que se adapta a tus gustos y necesidades. ¡Adéntrate de una vez por todas en el increíble mundo del streaming!

Si el cine es lo tuyo: apps para ver series y películas

Dentro de las plataformas especializadas en series y películas puedes descargar 4 grandes apps que no tienen desperdicio. Estas son:

Netflix, el servicio número uno de series y películas

Precio: desde 7,99 € a 15,99 € al mes (dependiendo del plan que contrates).

Es probale que tu amigo cinéfilo te haya comentado más de una vez los increíbles estrenos que ofrece esta plataforma y el revuelo que generan. Y no es para menos: todas las series del momento pasan por Netflix. Es el ejemplo de producciones que gozan de gran popularidad, como Dark, La Casa de Papel o Peaky Blinders, las cuales generan fenómenos masivos en redes sociales alrededor de sus estrenos.

Pero Netflix tiene mucho más que series: en la aplicación también podrás disfrutar de interesantes documentales o películas. Sin dudas, este servicio de streaming tiene contenido para todos los gustos. ¿Lo mejor de la app? El catálogo de Netflix se renueva constantemente para ser siempre tendencia.

¿No te ha convencido Netflix con todo lo que te puede ofrecer? Pues deberías revisar este artículo con las series de Netflix que se estrenarán en 2021.

Disney Plus: la compañía de Mickey Mouse pisa fuerte con su contenido exclusivo

Precio: una tarifa de 6,99 € al mes o la tarifa anual de 69,99 €.

Pese a ser la plataforma más nueva de todo el listado, el servicio de streaming de Disney tuvo una gran recepción cuando fue lanzado a nivel mundial en 2020. ¿Cuál es la razón detrás de esto? La respuesta es muy sencilla: el catálogo de Disney Plus es simplemente envidiable.

Considera que la plataforma cuenta con la exclusividad de las siguientes franquicias:

Toda la saga de Star Wars (películas, series animadas y series live-action).

(películas, series animadas y series live-action). Todo el Universo Cinematográfico de Marvel , desde las películas que ya viste en el cine, hasta las series próximas a estrenarse (puedes informarte de esos estrenos con este artículo).

, desde las películas que ya viste en el cine, hasta las series próximas a estrenarse (puedes informarte de esos estrenos con este artículo). Las películas de FOX junto a su interesante contenido original.

junto a su interesante contenido original. Las películas de Disney y Pixar , esos clásicos infantiles de la animación ideales si tienes niños en casa.

, esos clásicos infantiles de la animación ideales si tienes niños en casa. Los remakes live-action de las películas animadas de Disney, como es el caso de Mulán.

de las películas animadas de Disney, como es el caso de Mulán. También podrás disfrutar de los documentales de National Geographic.

Disney Plus tiene mucho para ofrecerte y se plantea como la gran competencia de Netflix para dominar el streaming de series y películas.

¿No sabes si tu dispositivo puede reproducir contenido dentro de la app? Pues en este artículo vas a conocer todos los dispositivos compatibles con Disney Plus.

HBO: las mejores series en una sola plataforma

Precio: 8,99 € al mes con 2 semanas de prueba gratis.

Esta app cuenta con uno de los catálogos más limitados en cantidad de toda la lista. Sin embargo, en lo que HBO destaca es en la calidad de sus producciones. La plataforma ha estado detrás de títulos aclamados por el público y la crítica, como Juego de Tronos, Los Soprano, True Detective, Watchmen o Chernóbil.

Esto hace a HBO un candidato considerable si tienes especial interés por las grandes series que han marcado tendencia en el streaming. Pero debes considerar dos inconvenientes:

La aplicación suele sufrir de muchos errores a la hora de reproducir el contenido. Tal vez los subtítulos no aparezcan en tu Android TV (aquí te enseñamos cómo solucionarlo).

el contenido. Tal vez los subtítulos no aparezcan en tu Android TV (aquí te enseñamos cómo solucionarlo). Y la suscripción de HBO en España es cara en relación con el catálogo que ofrece.

Sin embargo, para la mitad de 2021, parece que la plataforma en España se actualizará a HBO MAX, como te lo comentamos aquí. La nueva plataforma llegará con un catálogo mucho más amplio, variado y completo.

Esta promesa a futuro de tener un catálogo con más contenido de calidad impecable puede convencerte para descargar HBO sin importar las limitaciones que tiene en la actualidad.

Prime Video: una app infravalorada que se está popularizando

Precio: 3,99 € al mes o 36 € al año. Incluye un mes de prueba gratis.

Prime Video es otra de las opciones que puedes descargar para ver series y películas en streaming. La plataforma de Amazon suele ser la más desconocida para todos, pero tiene varias ventajas sobre las demás apps:

Al contratar el servicio te vuelves cliente Prime en Amazon , con lo que accedes a envíos sin coste alguno y mucho más veloces en los productos que tienen la etiqueta Prime.

, con lo que accedes a envíos sin coste alguno y mucho más veloces en los productos que tienen la etiqueta Prime. Acceso a otros productos de Amazon (Prime Reading, Prime Now, o Prime Music).

(Prime Reading, Prime Now, o Prime Music). Y poder disfrutar un gran catálogo de series y películas, donde podrás ver tanto producciones originales como de terceros. El catálogo crece cada día y podría ser uno de los más atractivos del streaming dentro de unos meses.

Es innegable que Prime Video está creciendo a pasos agigantados, y se convierte en una opción de primer nivel para adentrarse en el streaming mientras ganas múltiples beneficios como cliente Amazon.

Si no tienes un gusto específico: apps para ver vídeos de todo tipo de temáticas

¿Entonces no eres cinéfilo y las apps de la categoría anterior no son para ti? Bueno, no hay problema: las dos aplicaciones que te traemos a continuación abarcan temáticas para todos los gustos. ¡Échales un ojo porque valen la pena!

YouTube, el reproductor de vídeos por excelencia

Precio: app gratis con anuncios. La versión premium de la aplicación cuesta 11,99 € al mes (el precio puede variar según el plan que contrates).

¿Hay alguien a estas alturas que no haya visto un vídeo en YouTube? ¡Pues eso es casi imposible! Las estadísticas de YouTube son abrumadoras: hay cerca de 200 mil millones de usuarios mensuales y cada minuto se suben 300 horas de vídeo a la plataforma. Una verdadera locura.

Por lo tanto, si hay algo que tiene YouTube, es variedad. En esta plataforma podrás conseguir vídeos de cualquier temática y para todos los gustos. No hay ningún formato del área audiovisual que se escape de YouTube. En la aplicación verás desde los vídeos más elaborados, hasta las creaciones más mundanas y hechas solo para entretener.

La aplicación cuenta con otros agregados interesantes:

YouTube Kids , una red social surgida de la plataforma donde el contenido es solo para niños.

, una red social surgida de la plataforma donde el contenido es solo para niños. YouTube Gaming , la extensión de YouTube que se especializa en el streaming para videojuegos.

, la extensión de YouTube que se especializa en el streaming para videojuegos. Y YouTube Premium, el servicio de pago de la app. Al suscribirte a esta plataforma accedes a contenido exclusivo, eliminas los anuncios y desbloqueas la reproducción sin conexión.

¿Quieres eliminar los molestos anuncios sin pagar nada? Pues en este artículo te mostramos 3 apps muy buenas para eliminar anuncios de YouTube.

Twitch: la app de streaming que necesitas si los videojuegos son lo tuyo

Precio: la aplicación es gratuita y contiene anuncios. Puedes contratar Prime Gaming (el servicio premium de Twitch) pagando 3,99 € al mes. Con Prime Gaming accederás a contenido exclusivo, múltiples juegos gratis y almacenamiento extra.

¿Ninguna de las aplicaciones que te mostramos te interesaban por no relacionarse con los videojuegos? ¡Pues Twitch llegó para salvarte!

Twitch es la mejor app de streaming para videojuegos. Aquí podrás ver a tus jugadores favoritos transmitiendo en vivo las 24 horas del día. También accederás a apasionantes eventos de los e-sports que no te puedes perder.

Pero el streaming de videojuegos no es todo lo que ofrece Twitch: cada vez más sectores del entretenimiento audiovisual se acercan a esta aplicación para experimentar nuevos formatos enfocados en el streaming. Sin dudas, el potencial de Twitch a futuro no tiene límites.

¿Quieres iniciar tu experiencia en la plataforma con buen pie? Entonces revisa este artículo con los 5 trucos para disfrutar al máximo Twitch.

Si quieres conocer nuevos artistas: apps para escuchar música

El formato audiovisual quedó bien desarrollado con las anteriores apps, pero ¿qué hay de la música y la reproducción de audio? Pues dentro de las aplicaciones para escuchar música en streaming puedes encontrar:

Spotify, la app de música en streaming que no puede faltar en tu móvil

Precio: existe una versión gratuita con muchas limitaciones. Las opciones de pago cuestan de 9,99 € al mes en adelante.

Spotify es la mejor aplicación para escuchar música en streaming desde tu dispositivo Android. De hecho, Spotify fue la plataforma que popularizó el modelo de negocio de todas las apps que se dedican a la reproducción de audio en streaming.

¿Estás aburrido de tu playlist actual? Pues la aplicación tiene un catálogo de 50 millones de canciones. Este catálogo se amplía cada día con 40 mil canciones nuevas.

Los puntos fuertes de Spotify son varios:

Las funciones para descubrir nuevos artistas .

. Su gran catálogo con opciones para todos los gustos.

con opciones para todos los gustos. Su interfaz de usuario atractiva.

Spotify también es la plataforma más popular para escuhar podcasts. Los podcasts de la app te ofrecen horas de entretenimiento y mucho contenido interesante. Por lo que Spotify es la opción más fuerte si quieres disfrutar de un amplio catálogo de música y podcasts las 24 horas del día.

YouTube Music: la principal competencia de Spotify

Precio: puedes descargar la app gratis, pero viene con muchas limitaciones y anuncios. La versión premium de la app cuesta 9,99 € al mes.

YouTube lanzó en 2018 YouTube Music, su aplicación de música en streaming. Esta app es la mejor alternativa a Spotify por varias razones:

Cuenta con un catálogo de 50 millones de canciones .

. Tiene algoritmos de búsqueda muy desarrollados , que te permiten encontrar una canción solo tarareándola o escribiendo fragmentos de la letra.

, que te permiten encontrar una canción solo tarareándola o escribiendo fragmentos de la letra. Incluye los videoclips de las canciones.

de las canciones. Puedes configurar una base de artistas favoritos para que todas las recomendaciones estén alineadas a tus gustos.

para que todas las recomendaciones estén alineadas a tus gustos. Y al conectarse con YouTube, podrás descubrir covers, remixes o artistas amateur que jamás aparecerían en Spotify.

Pese a que Spotify está bien asentada como la app favorita de todos para la música en streaming, YouTube Music no se queda atrás y debes probarla si te encanta la interfaz de YouTube o ver videoclips.

¿Quieres llevar el audio de la app al siguiente nivel? Pues descubre con este tutorial cómo usar el ecualizador incorporado de YouTube Music.

Tidal: la app con la mejor calidad de audio del mercado

Precio: la aplicación no tiene versiones gratuitas. Los precios de la suscripción van de 9,99 € al mes en adelante, todo depende del plan que compres (¡hay planes que llegan a costar 30 € al mes!).

El streaming es una de las formas más cómodas de consumir contenidos, pero tiene un gran problema: la pérdida de calidad al reproducir el audio o vídeo. Tidal cambia eso gracias a su transmisión con calidad de sonido de alta fidelidad que se asemeja a la reproducción de un CD.

Tidal cuenta con muchas ventajas respecto a sus competidores:

La aplicación tiene la mejor calidad de audio del mercado . Tidal HiFi usa el códec de audio FLAC, el mejor formato para comprimir sonido sin perder calidad.

. Tidal HiFi usa el códec de audio FLAC, el mejor formato para comprimir sonido sin perder calidad. Un catálogo de 60 millones de canciones y mucho contenido exclusivo de artistas de la talla de Beyoncé, Madonna, Kanye West o Nicky Minaj.

Tidal es la aplicación más premiun dentro del streaming de música. La app es para ti si estás dispuesto a gastar mucho para obtener canciones con la mejor calidad de audio posible y un catálogo grandísimo de artistas.

¡Y esas fueron las aplicaciones de streaming que debes probar alguna vez en tu vida! Te habrás dado cuenta de que las apps de streaming poseen muchos contenidos, de mucha variedad y adaptables a todos los gustos. ¿Quieres conocer más aplicaciones útiles para aprovechar tu móvil? Pues revisa este artículo con 5 apps interesantes que debes descargar.