Si tienes un TV Box o Smart TV con Android 9.0 o inferior, de seguro habrás notado que la app de HBO para Android TV no funciona como debería. Uno de los problemas que más se hace presente es el de los subtítulos. Si bien la aplicación recibió varias actualizaciones, aún no han podido solucionar el inconveniente que hace que los subtítulos no se muestren en Android TV.

No se ven los subtítulos en HBO en Android TV, ¿cómo solucionarlo?

Lamentablemente no hay una sola solución que puedas levar a cabo para eliminar este problema. Nosotros te recomendamos probar las dos soluciones que te mostramos a continuación, ya que a veces funciona una sola de ellas.

Eso sí, antes de mostrarte los tutoriales, deberás actualizar la aplicación HBO desde Google Play Store en tu Android TV. Si no cuentas con la última versión descargada e instalada, esos tutoriales no te funcionarán.

Descarga la aplicación de HBO en tu móvil

Si quieres que los subtítulos de las series y películas que miras en HBO no desaparezcan, o bien no se muestren desfasados en tu Android TV, deberás descargar la aplicación en tu móvil Android.

Con la aplicación ya descargada e instalada en tu móvil, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta. Una vez que tengas todo configurado, deberás que seguir todos estos pasos:

Asegúrate de que tanto tu móvil como tu Android TV estén conectados a la misma red WiFi.

Abre la app de HBO desde tu móvil Android.

desde tu móvil Android. Una vez abierta la aplicación, tendrás que pinchar sobre la pequeña pantalla de transmisión que se ubica abajo a la derecha.

de transmisión que se ubica abajo a la derecha. Pincha sobre tu Android TV .

. Y, por último, pulsa sobre la serie o película que quieres que se reproduzca en tu Android TV.

En resumen, esta solución lo que hace es reproducir todo el contenido de HBO desde tu móvil a tu Android TV. Al permitirle al terminal conectarse al Smart TV, los subtítulos se ejecutan desde la app de HBO del móvil, por lo que el televisor actúa simplemente como un receptor de señal.

¿Los subtítulos siguen sin mostrarse en HBO en Android TV?

Si el problema persiste y aún sigues sin poder ver tu contenido favorito de HBO con subtítulos en tu Android TV, no te preocupes, puede que el error esté en la versión de HBO que tengas instalada en tu televisor.

Para solucionar este problema, te recomendamos descargar una versión anterior desde el sitio web APK Mirror. Ingresando en el enlace que te dejamos al final del artículo, podrás descargar una versión anterior, o superior si así lo quieres, en formato APK. Si no sabes cómo instalar un APK en Android TV, pincha aquí.

Sin mucho más que añadir al respecto, es importante aclarar que HBO tiene dos versiones distintas para Europa y Latinoamérica. Si vives en España, deberás descargar el primer APK (HBO). Si vives dentro de Latinoamérica, tendrás que descargar el segundo APK (HBO GO).

Descargar | HBO para Android TV

Descargar | HBO GO para Android TV