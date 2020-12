Si estás estrenando móvil seguramente te preguntes qué apps nuevas instalar, además de las que ya sueles tener. Aquí te dejamos 5 aplicaciones disponibles en la Google Play Store que te darán la mejor experiencia con tu móvil, aunque hay muchas otras apps que te hemos recomendado que aún son útiles en la actualidad.

Fiinote: una app para tomar notas con facilidad

En Play Store existen muchas aplicaciones para tomar notas que funcionan de forma similar a una libreta tradicional, como las de la escuela, donde se suelen tomar apuntes.

A pesar de eso ninguna termina de ser lo suficientemente buena como Fiinote. Esta aplicación te permite tomar notas con un lápiz óptico, al estilo clásico, o escribiendo directamente desde el teclado de tu teléfono.

Si eres estudiante, te servirá para tomar apuntes en clase y si eres un profesional, esta aplicación te da la facilidad de poder organizar tus ideas tal como lo harías en una libreta o agenda pero ahora de forma digital.

Esta aplicación también es útil si la instalas en una tablet, pues gracias a la amplia pantalla que tienen estos dispositivos podrás tomar notas o apuntes como si lo hicieras en un cuaderno.

Zedge: la mejor app para descargar fondos y tonos

Zedge es una aplicación que permite descargar fondos de pantalla para tu móvil, algunos animados y otros estáticos, todos con un diseño excelente. La verdad es que sorprende la calidad de los fondos que hay en esta app, teniendo en cuenta que la mayoría son gratuitos.

Zedge no ofrece fondos únicamente, ya que también tiene tonos que puedes utilizar como despertadores, sonidos de llamadas, mensajes o notificaciones.

Lo mejor de todos esos tonos es que hay tantos que puedes encontrar desde canciones de series o películas, hasta sonidos de cosas cotidianas como la bocina de un coche para que le des el mejor uso que se te ocurra.

Algo muy bueno que tiene Zedge es que todos los fondos y tonos que hay disponibles son subidos a la aplicación por los mismos usuarios. Eso hace que puedas conseguir temas de cosas populares, ya sea una serie de Netflix, una película o incluso un videojuego.

Droidcam: una buena opción si no tienes webcam en tu portátil o PC

Algunas personas tienen el pequeño problema de no tener cámara web en el ordenador. Eso es algo realmente problemático ahora que todas las reuniones son por Zoom, Google Meet, Skype o cualquier otra aplicación de videoconferencias.

Si no tienes cámara web puedes resolverlo fácilmente con tu propio móvil gracias a Droidcam. Esta aplicación te permite usar la cámara de tu móvil como webcam a través de dos modalidades: cable USB o conexión a Internet.

Lo único que debes hacer es instalarla tanto en tu móvil como en tu ordenador. Una vez lo hagas, abre la aplicación en ambos dispositivos y selecciona la modalidad de vídeo que prefieras (cable o a través de Internet). Y así podrás tener tu cámara web totalmente funcional sin necesidad de comprar una nueva.

eSound: el Spotify gratuito

Spotify es una de las mejores aplicaciones para escuchar música o podcast, aunque es de pago. Si buscas una alternativa gratuita te podría gustar eSound. En eSound puedes escuchar música sin necesidad de descargarla y gastar almacenamiento de tu móvil.

Puedes crear tus propias listas de reproducción o escuchar las que ya tiene la aplicación por defecto. Incluso, si por cualquier motivo buscas una canción que no está disponible en la app, puedes activar la opción de “Buscar en YouTube” y la aplicación hace la búsqueda automáticamente.

Pomodoro timer: la mejor opción para maximizar tu productividad

Esta aplicación está basada en el método Pomodoro. Este consiste básicamente en una técnica para mejorar tu administración de tiempo al realizar una tarea específica.

El método Pomodoro emplea intervalos de tiempo entre tarea y descanso que te ayudarán a mejorar tu productividad. Tendrás 25 minutos continuos de trabajo, que forman un intervalo llamado Pomodoro, y luego un descanso de 5 minutos hasta llegar a 4 Pomodoros. Luego de estos, el descanso es de un tiempo más largo, normalmente unos 15 minutos.

¿Qué hace la app? Pomodoro Timer consiste en un cronómetro adaptado únicamente a los tiempos de este método (5, 15 y 25 minutos) que está orientado a mejorar tu productividad cuando realices alguna tarea.

La aplicación anterior es perfecta combinar con Fiinote, sobre todo si eres estudiante, podrás mejorar tu concentración cuando estés estudiando.

Todas estas aplicaciones están pensadas para que puedas disfrutar todavía más tu móvil, ya sea personalizándolo a tu gusto con Zedge, o mejorando tu productividad con Fiinote y Pomodoro Timer; e incluso disfrutando de buena música gratis con eSound.

¿Cuál fue la aplicación que más te causó curiosidad? ¿Qué otra app útil conoces?