Llegó 2021 y con él todo un nuevo calendario de series y películas a estrenar en Netflix. Son 12 meses cargados de producciones increíbles por doquier, aunque la mayoría a la espera de saber si realmente llegarán este año luego de todos los retrasos que trajo 2020. Pero ojo, que todas tienen algo en común: las esperamos con ansias. ¿Quieres descubrir alguna de ellas? No te dejamos una, sino 5 series de Netflix que se estrenarán en 2021.

Ozark (temporada 4), la dramática, ilegal y muy lucrativa historia de los Byrde llega al final

La temporada 3 de Ozark terminó con un giro bastante inesperado tras desarrollarse una guerra entre carteles. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Todavía no lo sabemos, pero Chris Mundy (el showrunner de la serie) anunció a mitad de 2020 tres cosas:

Primero, que la cuarta temporada sería la última; segundo, que sería más larga que las anteriores con 14 episodios, aunque con un parón temporal entre los episodios 7 y 8; y tercero, que desde la segunda temporada vienen dándose indicios sobre el final que tendrá esta historia.

¿Qué sucederá con la familia Byrde? En algún momento de 2020 lo sabremos, aunque los productores de la serie no han querido dar una fecha específica de estreno todavía temiendo otro parón por la pandemia.

Stranger Things (temporada 4), el Upside Down todavía tiene algo que decir

No sabemos si tú estés igual, pero nosotros todavía estamos procesando el increíble final de la tercera temporada. Esta cerró muchas tramas que estaban pendientes, pero al mismo tiempo abrió unas mejores. ¿El Upside Down finalmente cortó relación con el mundo humano o solo es algo temporal? ¿Qué será del futuro de Hopper ahora que sabemos que sigue vivo? ¿Once recuperará sus poderes?

Son muchas las preguntas que obtendrán respuesta en la cuarta temporada de la serie, pero hay un par de factores adicionales que le añadirán sazón a esta entrega: prácticamente toda la temporada se desarrollará lejos de Hawkings y probablemente veamos a una nueva banda. ¿Qué les deparará el destino a nuestros protagonistas? Al igual que con Ozark lo sabremos en algún momento de 2021, aunque algunos indicios apuntan a que será en el primer trimestre del año.

Sex Education (temporada 3), ¿acaso quedan cosas por descubrir? Sí, y muchas

Aunque en sus dos temporadas anteriores Sex Education ha sido muy transparente en cuanto a temas íntimos y sexodioversos, la inclusión de mayor cantidad de drama en la segunda temporada le cayó muy bien.

Mencionar cada una de las tramas sentimentales que quedaron abiertas en la última temporada daría para escribir todo un artículo, pero lo cierto es que la tercera entrega tiene mucho trabajo pendiente. ¿Otis y Maeve finalmente estarán juntos? ¿Qué pasará con Ola, Lily, Jean, Jakob, Isaac, Eric, Adam y demás?

Durante el primer trimestre de 2021 podrás descubrirlo si Netflix pretende mantener su calendario de esta serie (que se estrena siempre en enero, pero esta vez no será así). Además, los productores aseguraron que la tercera temporada ahondará todavía más en la sexualidad de sus personajes.

The Witcher (temporada 2), las aventuras de Geralt de Rivia siguen adelante

Honestamente detestamos no poder dar fechas exactas de estreno, pero es lo que tiene el desastre que dejó 2020 en todas las producciones de entretenimiento. No se sabe cuándo llegará la segunda temporada de The Witcher a Netflix, pero la plataforma ya anunció que sería durante 2021.

¿La trama principal? En palabras de la propia compañía será esta: “Convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, el Lobo Blanco decide llevar a la princesa Ciri al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia. Pero, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios luchan por la supremacía más allá de las murallas, Geralt de Rivia debe proteger a la leona de Cintra de un peligro mucho mayor: el misterioso poder que ella misma lleva dentro”.

Todavía no se conoce mucho más de esta producción, aunque Netflix ya presentó a los nuevos monstruos que encontrarás en la segunda temporada. Asimismo, los productores de la serie también aseguraron que esta temporada será mucho más centrada que la anterior. Esto último es algo especialmente positivo, ya que una de las cosas más criticadas de la primera temporada fueron los saltos constantes.

Peaky Blinders (temporada 6), ¿caerá la compañía Shelby en desgracia?

La penúltima temporada de la exitosa serie de la BBC tiene estimado llegar a Netflix durante este año, pero un nuevo parón en la producción podría llevarla a 2022. Aun así, Netflix aseguró que han avanzado más rápido de lo esperado, por lo que las esperanzas siguen intactas.

¿Qué dejó la quinta temporada? Un Tommy Shelby (interpretado por Cillian Murphy) al borde del suicidio y la reaparición de Tom Hardy para dejar en claro que a veces un disparo en la cabeza no es suficiente.

Además, también es importante recordar que Oswald Mosley sigue vivo, por lo que seguramente será un personaje clave en esta nueva temporada. Michael y Gina Gray también tendrán un papel muy relevante durante este periodo y probablemente veamos la esperada escenificación de la batalla de Cable Street.

¿Hay alguna serie adicional que estés esperando en Netflix durante 2021? Nos encantaría meter en esta lista a The Sandman, un proyecto increíble que al fin parece que se materializará. No obstante, la adaptación del comic de Neil Gaiman parece estar maldita, porque cuando parece que sí la cosa se voltea totalmente.