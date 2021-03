Ahora que todas las personas accedemos a Internet diariamente por una razón u otra, toda la atención del mundo se centra en nuestra actividad en la red. Las empresas supervisan lo que haces constantemente, los gobiernos censuran e impiden que veas ciertos sitios web, los ciberdelincuentes están tendiendo trampas y esperando a que caigas en cualquier vulnerabilidad para robar algo de ti, etc. En definitiva, Internet ya no es el espacio libre, seguro y mucho menos privado que quizás en sus inicios fue.

Pero no te desanimes. Hay remedios como NordVPN que literalmente “desbloquea” todo en Internet y te permite navegar con total libertad de forma segura, protegiendo tu identidad online. Gracias a NordVPN puedes, por ejemplo, acceder a todo el contenido de Netflix exclusivo para Estados Unidos o usar servicios de streaming que aún no están disponibles en tu país. ¿Tu gobierno bloquea sitios web de noticias? Con esta VPN podrás saltarte la censura e informarte como tú desees.

¿Pero estas ventajas no las ofrecen todas las VPN? No exactamente. Hay muchas VPN en el mercado que paradójicamente son más peligrosas que navegar sin ellas. Además, la mayoría de VPN limitan el ancho de banda o el consumo, por lo que en vez de ser soluciones son un dolor de cabeza. NordVPN, en cambio, es un servicio VPN de alta calidad que respeta tu privacidad al 100% y no te limita. Incluso tiene características muy interesantes que no tienen otras VPN similares, lo cual hace que sea de las mejores opciones en el mercado.

Para que nos creas, vamos a repasar las principales características de NordVPN y luego te enseñaremos cómo usarlo para ver Netflix de Estados Unidos.

Todas las ventajas que tendrás al usar NordVPN

NordVPN encriptar o cifrar tu conexión a Internet para que los datos que envías y recibas estén 100% protegidos. Al hacer esto, la VPN oculta y cambia tu dirección IP por la de un servidor remoto (ubicado en otro país). Esto hace creer a las páginas web que estás en otro lugar y así puedes saltarte los bloqueos regionales o acceder a los contenidos de las plataformas de otros países.

NordVPN actualmente tiene 5400 servidores en más de 60 países distintos (y en expansión) para proveerte un servicio de VPN rápido y de calidad. De hecho, la infraestructura de servidores VPN de NordVPN es la más grande del planeta, lo cual ayuda a distribuir sin problemas todo el tráfico de los usuarios y garantizarte una conexión veloz. Actualmente más de 14 millones de usuarios usan esta VPN.

Todo lo que puedes hacer con NordVPN

Para que te des una idea de lo útil que es NordVPN, aquí tienes varios ejemplos de todo lo que puedes hacer con esta VPN:

Usa redes WiFi públicas sin preocupaciones : conectarse a una red WiFi pública o abierta siempre es una mala idea ya que pueden espiarte y robar tus datos. Sin embargo, si los haces con NordVPN no tendrás que preocuparte por esto, ya que la conexión estará protegida de punto a punto.

: conectarse a una red WiFi pública o abierta siempre es una mala idea ya que pueden espiarte y robar tus datos. Sin embargo, si los haces con NordVPN no tendrás que preocuparte por esto, ya que la conexión estará protegida de punto a punto. Oculta y cambia tu ubicación en Internet : si necesitas que una plataforma o sitio web no vea desde dónde te estás conectando, con NordVPN solucionarás tu problema. No solo ocultarás tu ubicación real, sino que también la cambiarías por la de otro país en el mundo, lo cual te puede servir para acceder a cierto contenido u oportunidades que desde tu país no podrías.

: si necesitas que una plataforma o sitio web no vea desde dónde te estás conectando, con NordVPN solucionarás tu problema. No solo ocultarás tu ubicación real, sino que también la cambiarías por la de otro país en el mundo, lo cual te puede servir para acceder a cierto contenido u oportunidades que desde tu país no podrías. Elimina la censura y obtén acceso a contenidos de otros países : al cambiar tu ubicación con una VPN, también podrás ver todo lo que está bloqueado en tu país. Es decir, podrás saltarte la censura y acceder a lo que ofrecen las plataformas como Netflix o Google Play Store en otros países.

: al cambiar tu ubicación con una VPN, también podrás ver todo lo que está bloqueado en tu país. Es decir, podrás saltarte la censura y acceder a lo que ofrecen las plataformas como Netflix o Google Play Store en otros países. Evita que te rastreen y espíen : una VPN también sirve para impedir que tu ISP o el gobierno vigile todo lo que haces en Internet y recopile información de tu actividad en la red.

: una VPN también sirve para impedir que tu ISP o el gobierno vigile todo lo que haces en Internet y recopile información de tu actividad en la red. Mejora la experiencia al jugar online: en ciertos casos, la VPN también puede resultarte útil al jugar online, ya sea para conectarte a ciertos servidores con contenido que no tiene el servidor de tu país, o para evitar ataques DDoS. Incluso puede servir para jugar con menos lag cuando el servidor de tu país tiene limitaciones de ancho de banda.

¿Por qué NordVPN y no otra VPN cualquiera?

NordVPN tiene características que lo hacen especial (si buscas opiniones de NordVPN verás que es uno de los mejores servicios) y que no te ofrecen otras VPN del mercado, como las siguientes:

Política de no registro : esta VPN no registra absolutamente nada de lo que haces al usarla porque respeta tu privacidad.

: esta VPN no registra absolutamente nada de lo que haces al usarla porque respeta tu privacidad. Protección de grado militar : usa encriptación AES de 256 bits de primera categoría y tiene una función llamada Kill Switch que, si por alguna razón se cae la VPN, impide que te conectes a Internet desprotegido. Además, cuenta con la tecnología CyberCec que puede bloquear sitios maliciosos o malware en el acto. Incluso te permite usar el anonimato proporcionado por The Onion Router.

: usa encriptación AES de 256 bits de primera categoría y tiene una función llamada Kill Switch que, si por alguna razón se cae la VPN, impide que te conectes a Internet desprotegido. Además, cuenta con la tecnología CyberCec que puede bloquear sitios maliciosos o malware en el acto. Incluso te permite usar el anonimato proporcionado por The Onion Router. Una cuenta para hasta 6 dispositivos : con una sola cuenta de NordVPN que tengas, podrás usar la VPN en hasta 6 dispositivos. Específicamente, podrás utilizarla en tu navegador Chrome o Firefox a través de su extensión o descargar su app para Android, Windows, MacOS, iOS, Android TV o Linux.

: con una sola cuenta de NordVPN que tengas, podrás usar la VPN en hasta 6 dispositivos. Específicamente, podrás utilizarla en tu navegador Chrome o Firefox a través de su extensión o descargar su app para Android, Windows, MacOS, iOS, Android TV o Linux. Fácil de usar: tan solo debes pulsar el botón de encendido en la app para activar la VPN. No hay configuraciones complicadas ni nada por el estilo.

No limita el ancho de banda ni el consumo : con la VPN de NordVPN activada, navegarás igual de rápido que sin ella y sin restricciones de consumo. En parte, esto es posible gracias a los 5400 servidores que el servicio tiene a nivel mundial.

: con la VPN de NordVPN activada, navegarás igual de rápido que sin ella y sin restricciones de consumo. En parte, esto es posible gracias a los 5400 servidores que el servicio tiene a nivel mundial. Usa el protocolo NordLynx para mayor velocidad : los protocolos de cifrado que usa NordVPN son OpenVPN UDP y TCP, IKEv2/Ipsec y NordLynx. Este último vale la pena resaltarlo ya que es una tecnología propia de NordVPN basada en WireGuard, que es el protocolo de cifrado más rápido del mercado.

: los protocolos de cifrado que usa NordVPN son OpenVPN UDP y TCP, IKEv2/Ipsec y NordLynx. Este último vale la pena resaltarlo ya que es una tecnología propia de NordVPN basada en WireGuard, que es el protocolo de cifrado más rápido del mercado. Servidores P2P ultrarrápidos : para compartir archivos de forma segura y rápida.

: para compartir archivos de forma segura y rápida. Túnel dividido : esta función te permite navegar con y sin VPN al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes activar la VPN para compartir datos de forma segura en una app, pero excluir a Netflix del cifrado para disfrutar del contenido de tu país.

: esta función te permite navegar con y sin VPN al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes activar la VPN para compartir datos de forma segura en una app, pero excluir a Netflix del cifrado para disfrutar del contenido de tu país. Garantía de 30 días: si por alguna razón no te gustó el servicio, te devuelven tu dinero siempre y cuando no hayan pasado más de 30 días desde que lo contrataste. Incluso tienen un equipo de expertos atentos las 24 horas para asistirte cuando lo necesites. Así que pruébalo sin miedo.

Cómo ver el catálogo de Netflix de Estados Unidos desde cualquier parte con NordVPN

Si crees que el catálogo de Netflix para tu país está bien, alucinarás al ver lo que Netflix ofrece para Estados Unidos. En su país natal, Netflix tiene una oferta de contenido muchísimo más amplia que en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, hay muchas películas y series que solo puedes ver en Netflix desde Estados Unidos.

Y no puedes usar cualquier VPN para ver Netflix de Estados Unidos desde otro país, ya que esta plataforma tiene un mecanismo que bloquea automáticamente el uso de VPN. Por suerte, existe NordVPN que emplea servidores ofuscados para que Netflix no sepa que estás usando VPN. Así que, no lo pienses dos veces, y usa NordVPN para acceder a Netflix de EE.UU. de esta forma:

Primeramente, pincha el siguiente enlace para descargar NordVPN en tu dispositivo. Si lo necesitas para tu Android o iOS, también lo tienes en forma de app.

Abre NordVPN e inicia sesión con tu usuario y contraseña . Si no tienes una cuenta aún, créatela.

. Si no tienes una cuenta aún, créatela. Una vez dentro del servicio, verás un mapa con todos los servidores VPN a los que puedes conectarte. Elige uno de Estados Unidos .

. En cuestión de segundos, la VPN ya estará activada. Así que ahora ve a Netflix y accede con tu cuenta de siempre.

¡Listo! Como habrás podido imaginar, el contenido que te aparecerá es el que está disponible en EE.UU. Y no te asustes por el idioma, ya que la mayoría de las películas y series están dobladas o subtituladas al español.

De esta misma forma, puedes configurar NordVPN para conectarte al servidor de otros países y ver el contenido de Netflix (o de cualquier plataforma, en realidad) que no está disponible en tu país. Lo mejor es que puedes conseguir NordVPN por apenas 3 € al mes para navegar seguro y desbloquear todo el contenido de tus plataformas favoritas. Además te regalarán meses extra en la suscripción si lo contratas ya.

En definitiva, NordVPN mejorará tu experiencia en Internet notablemente. Si llevas tiempo buscando una VPN de calidad que no sea muy cara esta te vendrá genial.