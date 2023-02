Probablemente, este sea el artículo que nunca quisiste leer, pero está sucediendo: Netflix oficialmente está acabando con las cuentas compartidas y ahora tendrás que pagar por perfiles adicionales para aquellos que no vivan en casa contigo.

¿Cuánto cuesta cada una de estas suscripciones adicionales? ¿Cuántas puedes contratar en cada plan? ¿Vale la pena hacerlo? Responderemos a todo esto a lo largo de este artículo, pero también te diremos cómo añadir suscriptores extra a Netflix para compartir tu cuenta.

Así puedes añadir suscriptores que no viven contigo para compartir tu cuenta de Netflix

Si compartes tu cuenta de Netflix con alguien que no vive contigo, ahora tendrás que crearle una subcuenta especial (de pago) para que pueda seguir utilizando la plataforma. Más adelante te daremos todos los detalles sobre cómo funciona la nueva política de Netflix y sus precios, si es que no la conoces, pero primero vamos a enfocarnos en el cómo.

Lo único que debes hacer es seguir los siguientes pasos para agregar un suscriptor extra:

Ve a la página de inicio del perfil principal de tu cuenta de Netflix. Presiona sobre la imagen de tu perfil para desplegar el menú de ajustes. Ve al apartado ‘Cuenta’ para ir a su configuración. Toca sobre ‘Comprar un pase de suscriptor/a extra’ en la subsección ‘Suscriptores extra’. Lee las normas de la suscripción y si te parecen convenientes pulsa ‘Siguiente’. Presiona ‘Iniciar suscriptor/a extra’ luego de ver la lista detallada de lo que pagarás de ahora en adelante. Toca el botón de ‘Siguiente’. Llena el pequeño formulario con los datos de quién será tu nuevo suscriptor (nombre y correo), así como tu nombre para que esa persona sepa que tú la estás invitando. Presiona nuevamente ‘Siguiente’. ¡Listo! Serás redireccionado a la pantalla de gestión de suscriptores, donde podrás ver todo lo que te interese sobre estos perfiles adicionales.

Evidentemente, la persona a la que añadiste debe aceptar la invitación y crear su cuenta para empezar a disfrutarla, pero eso ya queda ella. Es un proceso muy sencillo de seguir, pero todavía quedan algunas preguntas por responder, ¿no?

¿Qué puede hacer un suscriptor extra en Netflix y cuánto cuesta habilitarlo?

Los perfiles de los nuevos suscriptores extra de Netflix son parecidos a los perfiles de toda la vida, pero hay una diferencia clave: la libertad para conectarse desde fuera de casa sin problema. Para Netflix, la respuesta de a quién debe considerarse como un suscriptor adicional es realmente sencilla: es toda aquella persona que quieras añadir a tu plan regular, pero que no viva contigo ni utilice regularmente tu misma conexión WiFi.

Ahora que entró en vigencia la nueva política de uso compartido en la plataforma, Netflix definirá si alguien está compartiendo su cuenta con terceros a través de la red WiFi de tu hogar. Eso no significa que no puedas conectarte desde otro lugar nunca, porque puedes hacerlo tranquilamente. Sin embargo, si un perfil pasa demasiado tiempo ‘fuera de casa’ se considerará como alguien que no forma parte del núcleo hogareño.

Para que esa persona pueda seguir disfrutando de Netflix sin pagar toda una suscripción aparte, la compañía habilitó la ‘suscripción adicional’. Es básicamente un perfil libre de limitaciones geográficas, pues puede conectarse desde cualquier lugar, durante el tiempo que quiera, sin temor a que suspendan la cuenta. Además, tiene su propio usuario y contraseña.

Esta suscripción adicional cuesta 5,99 euros al mes por cada perfil contratado y quien lo use tendrá los mismos beneficios que un perfil normal: recomendaciones personalizadas, historial de visionado, listas, juegos guardados, etc. De hecho, si ese perfil adicional pertenece a alguien que ya tenía un perfil regular en Netflix, también podrás importar todos sus datos.

¿Quiénes pueden contratar suscriptores adicionales en Netflix? Solo los mejores planes

Como sabrás, Netflix cuenta con distintos tipos de planes según la cantidad de pantallas, resolución, publicidad y más. En España actualmente son cuatro y tras el anuncio del nuevo reglamento de cuentas compartidas, la cosa queda así:

Tal como puedes ver en la imagen, no todos los planes de Netflix permiten contratar suscriptores adicionales para que disfruten contenido fuera del hogar. Esta es una característica exclusiva de los planes ‘Estándar’ y ‘Premium’, que pueden contratar 1 o 2 suscriptores (respectivamente). Y, como ya mencionamos antes, cada suscripción extra costará 5,99 euros al mes.

¿La nueva estrategia de Netflix contra las cuentas compartidas es un acierto o un error?

Desde que Netflix comenzó a hablar de eliminar las cuentas compartidas hace algunos años, muchísimos usuarios mostraron su descontento al respecto. Esto es algo que se ha venido agravando con el paso de los meses y con el anuncio de la nueva estrategia llegó a su pico de inconformidad.

Al momento de escribir este artículo las redes sociales y las secciones de comentarios de muchos blogs están que arden con este tema, siendo tendencia en distintas plataformas. Muchos usuarios están molestos por la nueva política y dicen que se darán de baja en Netflix si no echan para atrás su nuevo reglamento.

No sabemos cuántos realmente lo harán, ni cuan grave será el impacto de esta decisión para Netflix, porque eso lo sabremos en los próximos meses. Sin embargo, hay varias cosas importantes en este asunto y no son buenas para la plataforma:

Netflix viene perdiendo suscriptores desde hace algún tiempo , algo que se ha visto agravado por la su mala fama de cancelar series que millones de personas adoran.

, algo que se ha visto agravado por la su mala fama de cancelar series que millones de personas adoran. Una persona con una cuenta Estándar y un único suscriptor al mes tendrá que pagar 18,89 € al mes a Netflix. Con eso puedes pagar dos o tres suscripciones a otros servicios de streaming .

. Gran parte de los suscriptores a Netflix en mercados emergentes (como el latinoamericano) hacen uso compartido de sus cuentas.

Existen alternativas a Netflix que permiten compartir cuenta sin problema y tienen excelente contenido.

¿Qué evidencia esta lista? Que el riesgo que está asumiendo Netflix es bastante grande y podría costarles muy caro. Sin embargo, existe la posibilidad de que el servicio se mantenga a flote gracias a sus grandes producciones, especialmente si corrigen el rumbo con la cancelación de proyectos. Al fin y al cabo, habrá muchos usuarios que se mantendrán en Netflix (o volverán temporalmente) debido a sus series y películas más famosas.

¿Cómo crees que acabará todo esto?