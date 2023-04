Netflix se desploma en España al restringir las cuentas compartidas

Según el grupo de investigación de mercado Kantar, Netflix perdió más de un millón de usuarios en España durante los tres primeros meses del año. Esto se debe a la represión de la plataforma contra el uso compartido de contraseñas, lo cual ha generado molestia entre muchos usuarios.

A principios de febrero, Netflix anunció que iba a bloquear las cuentas compartidas en varios países, incluyendo España. Esto ha causado que un millón de usuarios en España abandonen la plataforma. Por lo visto, la estrategia de Netflix ha tenido un efecto contrario al esperado y puede que esto afecte su imagen.

