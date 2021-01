Gracias a los streamers y youtubers, se ha puesto de moda dar una segunda vida a juegos que en su momento nadie jugó. Among Us es el ejemplo más sonado de esto, pues es un título que se lanzó en junio de 2018, pero que recién el año pasado todos lo conocimos y, de hecho, fue probablemente el juego del que más se habló en 2020. El último juego que ha sido bendecido por este fenómeno es Rust, un título de supervivencia que ha estado en Steam desde 2013.

El caso de Rust es distinto en varios aspectos, ya que este juego creado por Facepunch Studios siempre ha mantenido una sólida comunidad de usuarios. Además, a diferencia de Among Us, Rust solo está disponible en PC y (por ahora) no se puede jugar en consolas o en móviles. Sin embargo, para que no te quedes con las ganas, aquí te presentaremos una buena alternativa a Rust que puedes jugar en Android.

Se trata del juego llamado Last Day on Earth que salió a la luz en 2017, pero que por su parecido a Rust ahora vale la pena darle una segunda oportunidad o darlo a conocer para los que nunca escucharon hablar de él. Veamos cómo es y de qué va…

Last Day on Earth, uno de los mejores juegos de supervivencia para Android

Last Day on Earth (Último día en la Tierra, en español) es un juego de supervivencia ambientado en mundo post-apocalíptico repleto de zombies. Para ser más específicos, el juego se sitúa en 2027 cuando un virus se esparció por el planeta y mató a casi todas las personas para luego convertirlas en zombies. Tú tomas el papel de uno de los pocos sobrevivientes que tiene inmunidad a la infección y que trata de aprovechar todo lo que está a su alcance para salir adelante.

Tan bueno es Last Day on Earth que forma parte de la selecta “Elección del editor” de Google Play Store. Pero… ¿qué diferencia a este juego de otros con la misma premisa? Para empezar, entiende muy bien las limitaciones de jugar en móviles y no ofrece una vista en primera o tercera persona que seguramente resulte incómoda. En cambio, cuenta con una vista isométrica donde no se prioriza la acción, sino la estrategia.

Además, tiene un sistema de crafteo y personalización muy completo que te permite crear tu propio refugio, armas, comida, medios de transporte, entre otras cosas, a partir de los recursos que vas recolectando. ¿Para qué son las armas? Pues, Last Day on Earth no solo se trata de mantener a tu personaje alimentado e hidratado. También tendrás que defenderte de los cientos de zombies y animales salvajes que intentarán destruir tu refugio y acabar con tu vida.

Asimismo, tendrás que lidiar con los intrusos que intenten robar tus recursos. Para ello, no solo puedes usar la fuerza bruta, sino también poner trampas e incluso saquearlos antes de que te saquean a ti. Por si fuera poco, el juego también ofrece varias funciones online para jugar con tus amigos e interactuar con otros jugadores mediante un chat integrado.

Descarga gratis Last Day on Earth para Android

En definitiva, Last Day on Earth tiene todo lo que esperas de un buen juego de supervivencia. Lo único malo que tiene son sus micropagos en los que eventualmente tendrás que sucumbir para avanzar rápido. Por suerte, puedes descargarlo en Google Play Store y jugarlo sin pagar nada para que juzgues tú mismo qué tan bueno es.

De todas formas, si no te convenció este juego, pincha el siguiente enlace para descubrir los mejores juegos de zombies y supervivencia para Android.