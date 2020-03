Android e iOS cuenta con una gran variedad de videojuegos basados en mundos apocalípticos plagados de zombies, pero no todos son muy buenos. Algunos suelen ser repetitivos, y no son de buena calidad, lo que hace que te aburran en poco tiempo. Por esa razón, hemos recopilado los mejores para que disfrutes de un excelente apartado gráfico y jugabilidad.

UNKILLED

Si lo que estás buscando son gráficos de alta calidad, UNKILLED es uno de los videojuegos que te los dará. No solo por eso es excelente, pues tiene una dinámica muy divertida en donde podrás controlar completamente al personaje. Tienes la libertad de seleccionar armas de fuego o cuerpo a cuerpo, y accesorios que ayudarán a mejorar tus habilidades.

El objetivo del juego es iniciar una misión y sobrevivir a las oleadas de zombies que van apareciendo mientras avanzas en los escenarios. Cabe destacar, que aquí también puedes conectarte con tus amigos en el modo cooperativo para que se ayuden entre sí.

Radiation Island

A pesar de que no cuente con los mejores gráficos, en este juego encontrarás una mecánica más realista en cuestión de jugabilidad. Los zombies no serán tu único problema, ya que también deberás enfrentarte a los animales peligrosos, hambre y sed. Tendrás que explorar para conseguir recursos, cazar animales, crear armas, y usar vehículos o trasladarte con un ala delta.

Además de eso, también podrás experimentar el ciclo de día y noche, algo que le da un toque más realista al juego. En pocas palabras es como un Far Cry, pero con zombies.

State of Survival

En State of Survival aprenderás a sobrevivir al apocalipsis zombie desde una perspectiva más general, donde tendrás que aplicar estrategia para poder defenderte. Tu misión principal es reconstruir la sociedad salvando supervivientes e integrándolos a la comunidad. De esta forma, tendrás a más personas que ayudarán a conseguir recursos y a eliminar enemigos cuando sea necesario.

Por otra parte, a medida que avanzas podrás desbloquear personajes para realizar misiones donde tienes que enfrentarte a oleadas de zombies.

Last Day on Earth

Es uno de los mejores juegos de la actualidad debido a su jugabilidad. Last Day on Earth cuenta con una gran variedad de actividades que no llegarán a aburrirte, ya que tienes que viajar a distintos lugares para buscar recursos, crear armas y accesorios, construir una base, criar perros y arreglar vehículos.

Aquí también hay enemigos que tienen características diferentes, como tóxicos, rápidos, errantes y otros más. Además, estos cambian su fuerza dependiendo del ciclo de día o noche.

DEAD TRIGGER 2

Si eres un fan de los juegos de zombies y supervivencia, DEAD TRIGGER 2 no puede faltar en tu móvil. A diferencia de los demás, este juego tiene un modo campaña muy interesante. Te permite controlar al personaje con total libertad mientras que avanzas en las misiones, y además, irás obteniendo armas y accesorios que te ayudarán a sobrevivir a los ataques de los zombies.

Cabe destacar, que la campaña principal cuenta con más de 600 escenarios diferentes y 50 tipos de armas de distintas categorías. Esta variedad de contenido es lo que hace que el juego nunca te aburra y te mantenga enganchado a la historia.

No olvides que también hay juegos de supervivencia que no están basados en apocalipsis zombies y que puedes jugar totalmente gratis.