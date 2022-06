¿Tienes un día difícil, lleno de trabajo, responsabilidades y en general mucho estrés?, pues nada mejor para fortalecer a esa necesaria resiliencia que tomarse un respiro para relajarse y olvidarse de toda esa ansiedad. Por eso, te traemos 10 juegos relajantes para Android que son muy entretenidos.

Conoce nuestros 10 juegos relajantes favoritos

Puede que al hablar sobre juegos relajantes te venga a la mente un título o género en específico, pero, te sorprendería saber el hecho de qué existen toda clase de juegos relajantes. Así que, date un gusto y disfruta de nuestros 10 juegos relajantes que están disponibles en la Google Play y que son nuestros preferidos.

Alto’s Odyssey, un endless runner fantástico

Ya te habíamos hablado aquí de Alto’s Odyssey, pero, tratándose de un juego tan entretenido y relajante, era totalmente imposible el no incluirlo en esta lista.

En este sentido, Odyssey un juego endless runner en donde tu personaje se desliza en una sandboard a través de un mapa infinito divido en varias estaciones y que sin duda te resultará visualmente gratificante.

Aunque, debes de tener en cuenta que su mayor virtud son las transiciones de día y noche, pueden llegar a poner a prueba tu móvil (más aún si encuentras bajo luz solar), por lo que se obtiene mayor disfrute desde una pantalla AMOLED fabricada por BOE.

Layton: Curious Village in HD, un remake que debes de revivir

Si algo me queda claro con las generaciones antiguas de consolas, es que el género de los títulos que se ofrecían eran verdaderamente repetitivos. Por eso, era más fácil encontrar cientos de shooter de alta calidad que un puzle que estuviera al nivel de Professor Layton and the Curious Village.

Por suerte, esta limitación no sucede tanto en la Google Play, pues te encontrarás con juegos originales muy variados e incluso un remake como Layton: Curious Village in HD. Así que, si te gusta distraerte con restos mentales, el develar enigmas junto al profesor es tu mejor opción. Aunque como punto en contra, es un juego de pago.

Sky: Children of the Light, descubre un mundo deslumbrante

Siguiendo la línea de juegos alejados del foco de lo común tenemos a Sky: Children of the Light. Un juego independiente que combina el género de Rol, mundo abierto y la sociabilidad que podemos encontrar en un MMORPG.

En este juego deberás explorar un reino de ensueño en donde tu personaje, un niño de luz, se enfrentará en cada área del mundo a una serie de puzles que muchas veces guardan trasfondos simbólicos que llegan a ser sorprendentemente profundos.

Como dato, es recomendable que juegues a Sky desde un móvil con buena potencia, tal como el Realme GT Neo 3T, pues sus gráficos a pesar de ser sorprendentes, exigirán bastante de las capacidades de tu móvil.

Gatos y sopa… ¿qué más se puede pedir?

Si eres más de los videojuegos de tocar y recolectar, de inactividad o incrementales, en Gatos y sopa encontrarás tu rincón de entretenimiento. Así, en este juego dominarás una pequeña sección del bosque en donde podrás ordenar a una manada de tiernos gastos a hacer toda clase de tareas que hagan posible cocinar las mejores sopas.

Además, si eres de los que miman a sus mascotas, uno de los fuertes de este juego es que podrás dedicarte a personalizar a cada uno de los mininos con toda clase de sombreros, vestidos y accesorios.

Monument Valley 2, un reto para la mente muy entretenido

A los de Ustwo Games les fue tan bien con el primer Monument Valley que resultaba muy difícil el no seguir explotando a esa excelente idea con una segunda versión. Y aunque, sigue siendo un juego de pago, te aseguramos que vale cada euro.

En caso de que no lo conozcas, Monument Valley 2 va de laberintos, así que, deberás llevar a tu personaje de un punto a otro cruzando castillos con caminos que cambian de sitio, formando ilusiones ópticas y muchos objetos imposibles (como escaleras infinitas o de Penrose).

La Odisea de Tsuki, un juego estilo Crossing pero más calmado

Si te agrada explorar, hacer amigos y descubrir historias apasionantes mientras llevas una tranquila vida en el campo, pues de eso va La Odisea de Tsuki. Este es un juego que resulta muy parecido a Animal Crossing con la salvedad de sus gráficos en 2D.

Asimismo, una vez entres en la Aldea Hongo, notarás al poco tiempo sigue su propio horario, por lo que cada personaje (incluyendo el tuyo) irá a su bola, así que no te extrañe encontrar a tu conejo pescando o durmiendo por su cuenta.

Magnus Trainer, entrena como un capeón mundial de ajedrez

Si te gusta el ajedrez, pero sigues siendo un novato, aprovecha en relajarte y entrenarte con Magnus Trainer. En esta app desarrollada por un grupo de expertos ajedrecistas podrás aprender los elementos más fundamentales del ajedrez y reforzarlo mediante una serie de puzles y minijuegos muy entretenidos.

Además de todo esto, tendrás acceso a material de entrenamiento del propio Magnus Carlsen quien es el actual campeón mundial de ajedrez, quien es reconocido por muchos como el mejor jugador de la historia de este juego de reyes y reinas.

El amor en las cosas pequeñas, entre una novela gráfica y un videojuego

Ver una película o leer una novela nos transporta a una vida y un universo nuevo e irreal, que puede estar lleno de aventuras o simplemente lleno de lindos recuerdos. Pues, el amor en las cosas pequeñas va de eso, una especie de novela gráfica que incluye varios minijuegos, los cuales sumados a la apacible banda sonora de seguro te relajan.

Formas, una terapia contra la ansiedad

Formas en un juego touch en donde deberás resolver una variedad de rompecabezas, se acompaña de un ambiente visualmente gratificante y una banda sonora que no alienta el estrés.

Si deseas pasar el rato y distraerte sin pensar demasiado en puzles para nada complejos, pues este es tu juego.

Animal Crossing: Pocket Camp, no más un exclusivo de las consolas

Ya se había mencionado a Animal Crossing más a arriba, así que una vez hecho era difícil no añadirlo a esta lista de juegos relajantes, más aún cuando Nintendo nos ha dado pequeñas joyas como esta o el Mario Kart.

En este juego, que ya lleva varios años con nosotros, podrás realizar la mayoría de las cosas que harías en cualquier otro Crossing, como pescar, hablar con tus vecinos, personalizar tu casa o ir tras los coleccionables.

Llegado al final de esta lista de nuestros 10 juegos relajantes favoritos, coméntanos… ¿tienes algún juego que disminuya ese estrés del día a día?