Los móviles se han afianzado como una plataforma más donde jugar a videojuegos. Y a partir de los móviles han surgido nuevos géneros y popularizado algunos otros que no tenían cabida en consolas o PC. El mejor ejemplo de ello es el Endless Runner, un género que estalló gracias a títulos de móviles como Subway Surfers y Minion Rush.

Hoy en día los Endless Runner no son tan populares como lo fueron en su momento, pero aun así hay muchísimas personas que los juegan, pues son juegos casuales perfectos para matar el aburrimiento. ¿Quieres jugar a un buen juego Endless Runner? A continuación te presentamos los mejores.

Top 10 juegos Endless Runner para Android

Antes de nada, respondamos a la pregunta… ¿qué es un juego Endless Runner? Endless Runner significa en español «Corredor sin fin». Para ser más exactos, el nombre de este género hace referencia a alguien que corre sin parar, pues de eso se trata. En un juego Endless Runner tú controlas a un personaje que automáticamente está corriendo hacia adelante, de tal forma que tu objetivo es moverlo hacia los lados para evadir los obstáculos. Los juegos en Android que más destacan por esta mecánica son los siguientes.

Om Nom Run

Om Nom Run es un juego de los creadores de Cut the Rope, que se basa en esquivar obstáculos y usar potenciadores para superar los niveles de carrera sin fin. A medida que progreses en el juego, desbloquearás nuevos personajes que puedes usar para jugar.

Los dos personajes principales son Om Nom y Om Nelle, los cuales se pueden personalizar con distintos atuendos y cosméticos que ganas jugando. Todo el juego transcurre en las calles de la ciudad ficticia de Nomville. El juego es gratuito, se puede jugar sin conexión, pero tiene micropagos opcionales.

Alto’s Odyssey

El juego más artístico de la lista. Alto’s Odyssey es uno de los Endless Runner de mayor calidad y originalidad que puedes jugar en tu móvil. Se juega en 2D y te pone al mando de un esquiador que tendrá que deslizarse por distintos lugares paradisíacos (con predominancia de montañas, por supuesto).

Tanto sus controles sencillos como su enfoque minimalista lo convierten en un juego muy relajante para todos tus sentidos. Además, visualmente es un espectáculo. ¡Y está gratis en Google Play!

Subway Surfers

¿Qué decir de este auténtico clásico? Es un juego muy adictivo con muchos personajes que desbloquear, el cual te lleva a recorrer las estaciones de metro de varias partes del mundo. Eso sí, no será un paseo. En el transcurso, tendrás que recoger monedas para mejorar tu puntuación y esquivar todos los trenes y obstáculos del urbanismo para no perder.

Lo mejor de Subway Surfers es que nunca ha parado de recibir actualizaciones que lo mantienen vigente y fresco. ¡Pruébalo y verás!

Minion Rush

¡Otro clásicazo del género! Es bastante similar a Subway Surfer, solo que la ambientación no es el metro y los personajes que controlas son los minions de la peli GRU: Mi villano favorito. El juego consiste en correr por distintos mundos y tratar de no ser golpeado por ningún obstáculo móvil o fijo.

Este es otro juego que recibe contenido con frecuencia y, además, tiene un modo infinito por si te apetece correr para siempre.

Super Mario Run

Cuando Super Mario Run se lanzó fue todo un fracaso por tratarse de un juego de pago. Todavía lo es, pero al menos ahora se puede probar gratis. Además, lo han mejorado bastante y la experiencia de jugarlo es mucho mejor que en sus inicios.

¿De qué va? Es como el clásico juego de plataformas de Mario, pero aquí no tienes ningún tipo de control direccional sobre el propio Mario. Él solo avanzará hacia adelante y tú lo que tienes que hacer es evitar que se caiga o se choque con las cosas.

Super Glitch Dash

Si te gustan los desafíos, deberías probar Super Glitch Dash. Es un Endless Runner en primera persona frenético, ambientado en un mundo de ciencia ficción, que pondrá a prueba tus habilidades. No es como los otros «típicos» juegos de este estilo en los que disfrutas de la carrera sin fin en tercera persiana.

Te da la sensación de que realmente estás corriendo por una distopía futurista. Eso a la vez hace que sientas que todas tus decisiones tienen un mayor impacto en el juego.

Monster Dash

Monster Dash es uno de los más viejos de esta lista, pero ni de lejos el más anticuado. Si bien es cierto que se lanzó en los inicios de los smartphones, en 2020 recibió una renovación total que mejoró su aspecto gráfico y jugabilidad.

El juego está hecho por Halfbrick Studios, los creadores Jetpack Joyride 2, y eso se nota en el personaje principal que es un artillero, saltador, piloto y conductor increíble. En Monster Dash tendrás que controlar a un personaje que conduce una moto mientras atraviesa todo tipo de monstruos. ¡Es genial!

Boson X

Boson X es un juego de pago, y no por eso lo vamos a omitir en esta lista. Se merece estar aquí porque es un Endless Runner súper divertido con toques de arcade. Boson X te lleva a un acelerador de partículas minimalista y te reta a correr y saltar por las distintas plataformas generadas aleatoriamente. Es un juego desafiante que tiene un aspecto fantástico y sigue un enfoque único.

Cuesta 2,47 €, por lo que no está nada mal de precio. Por cierto, vale lo mismo en Steam por si prefieres jugarlo en PC.

Crash Bandicoot: On the Run!

Crash Bandicoot: On the Run! es el juego más nuevo de esta selección. Se lanzó en 2021 y causó mucho revuelo, pues marcó el regreso triunfal del marsupial favorito de todos los gamers a las plataformas móviles, tras la llegada de Crash Bandicoot Mobile. Es un Endless Runner en 3D bastante típico, así que no esperes mucho de él más que diversión y horas de entretenimiento.

Tiene a todos los personajes que puedes conocer de la saga, y eso es una capa más de diversión. ¡Ah! Y hay batallas contra enemigos, lo cual de seguro te encantará si te gusta luchar contra bosses.

PAC-MAN 256

El juego más mítico de la historia también tiene una versión Endless Runner. Así es, PAC-MAN 256 es un juego que toma ingeniosamente la conocida premisa de correr por los laberintos de Pac-Man y la aplica en las mecánicas de un Endless Runner para Android.

Añade unas cuantas capas más al reto que supone derrotar a los molestos fantasmas, pues te obliga a correr hacia adelante con un error de código que amenaza con devorarte. ¡Es buenísimo!

¡Y eso es todo! Si estás buscando más juegos divertidos para Android, no olvides echar un vistazo a nuestra selección de los 10 mejores Metroidvania para Android.