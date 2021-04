Lo cierto es que Halfbrick cuenta con un catálogo de juegos para Android con algunas perlas de altura. Puede que no te suenen de nada, pero teniendo en cuenta que esta compañía está detrás de la saga Fruit Ninja, queda claro que es una compañía de éxito. Y ahora acaban de lanzar Jetpack Joyride 2 para Android, la nueva versión de otro de sus juegos más populares.

La verdad es que Halfbrick se toma las cosas con mucha calma. Tardaron diez años en lanzar la secuela de Fruit Ninja, y han tardado otros diez en que podamos disfrutar de esta segunda parte de Jetpack Joyride.

Eso sí, puedes estar tranquilo porque el popular y adictivo juego que llegó al mercado a Android en 2012 mantiene su particular esencia en esta nueva edición que te mantendrá pegado tu teléfono o tablet durante horas. ¿Sus principales armas? Un diseño divertido, además de una jugabilidad endiablada para que disfrutes de uno de los mejores juegos de carreras infinitas para Android.

Así es Jetpack Joyride 2

Como pasaba con su sucesor, estamos ante un juego de carrera infinita y disparos automáticos que te permitirá disfrutar de una historia sublime, además de un renovado catálogo de armas y unos gráficos mejorados junto a unas animaciones más fluidas para adaptarse a los tiempos que corren.

Volveremos a controlar a Barry Steakfries, para que junto a su jet pack recorramos todo tipo de escenarios mientras esquivamos diferentes peligros con el objetivo de recoger el máximo número de monedas posibles.

Para cumplir con nuestro objetivo, contaremos con una gran variedad de armas, potenciadores, vehículos y otros elementos que aportan un plus de jugabilidad. El juego es gratis, pero hay pagos dentro de la app para acceder antes a mejoras y objetos, aunque no parece que sea un juego pay to win.

Si bien es cierto que Jetpack Joyride 2 ya estaba disponible en algunos países (Canadá, Australia y Nueva Zelanda) por fin acaba de llegar a todos los mercados, por lo que ya puedes descargar este juego a través de la tienda de aplicaciones de Google.

¿No aparece el juego en Google Play? Tranquilo, que te dejamos este enlace para que puedas descargar el APK de Jetpack Joyride 2 y disfrutar de este juego en tu teléfono.