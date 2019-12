Un lapso de 10 años da para mucho en cuestiones tecnológicas, y siendo los videojuegos un derivado de ella no podía ser distinto. El ritmo de desarrollo de este mercado es tan grande, que se posicionó por encima de otras industrias del entretenimiento en pocos años, como la música, el cine y la televisión.

Buena parte de la responsabilidad de ese crecimiento, va de la mano con la ampliación del sector móvil, específicamente los smartphones y tablets. ¿Quién no tiene al menos un juego instalado en su teléfono? Así sea para pasar el rato en una sala de espera, o mientras vamos en el transporte, seguro que todos.

Entonces, ¿por qué no mezclar ambos mercados (móviles y juegos), y recordar estos diez años de una forma genial? En Androidphoria nos encantan los tops, y por eso hemos salido a investigar un poco para mostrarte cuáles son los juegos para Android más descargados de la década que está por finalizar.

8 Ball pool, llevando el billar a las masas

El puesto número de 10 está ocupado por el único juego deportivo de esta lista, 8 Ball Pool. La desarrolladora Suiza Miniclip lo lanzó al mercado en octubre de 2010, a través de distintas plataformas, como Facebook, web, iOS y Android.

8 Ball pool no es un juego que sorprenda demasiado respecto a gráficos o jugabilidad. Sin embargo, su juego cruzado entre plataformas permite que siempre exista alguien disponible para jugar, y no tengamos que esperar.

El juego tiene varias modalidades, tanto de juego individual como torneo, y nos pasea por distintos clubs de pool del mundo para demostrar nuestras habilidades en el billar. Para ser los mejores, podremos mejorar nuestras estadísticas, a través de la adquisición de mejores tacos. El juego es gratuito, está disponible en la Play Store, y posee opción de compras integradas.

Fruit Ninja, la mejor ensalada de frutas

Deslizar nuestros dedos frenéticamente en la pantalla del móvil para intentar cortar las frutas que aparecen, evitando las indeseadas bombas que acaben con nuestra diversión. ¿El objetivo? Obtener el combo más largo, o ser el rey de la tabla de puntuación entre nuestros amigos.

Hablamos de Fruit Ninja, un juego que no necesita presentación alguna, y que volvió locos a todos por igual. El éxito es tal que, en muchas ocasiones, pudimos ver stands de esta aplicación en centros comerciales con enormes filas de niños y adultos. Es gratis, y está disponible para Windows, Xbox 360 con Kinect, iOS, Windows Phone, Android, y hasta en los vetustos Bada y Symbian, otra muestra de lo importante que es, y el por qué ha alcanzado tamaña fama.

Minion Rush, nuestros villanos favoritos

La octava plaza está ocupada por los esbirros más tiernos del planeta. En su búsqueda por conseguir al villano más malvado de la historia, Kevin, Stuart y Bob se tropiezan con Gru, quién los adopta junto al resto de minions para que lo ayuden a conquistar el mundo.

¿El problema? Nuestros protagonistas, y sus hermanos, no son muy inteligentes, por lo que siempre terminan ocasionando un desastre. La idea el juego es recorrer un mundo infinito mientras recolectamos monedas y poderes especiales, y mientras avanzamos cada vez más rápido hasta que nos eliminen. Se puede jugar sin conexión, y es gratis en la Google Play Store.

Hill Climb Racing, sube y baja colinas sin estrellarte

De todos los juegos de la lista, este es el único que hace uso intensivo del giroscopio de nuestro móvil. En Hill Climb Racing, la dinámica pasa por superar, en el menor tiempo posible, una infinidad de niveles plagados de obstáculos.

La forma de hacerlo, será conduciendo un coche que subirá y bajará colinas a toda velocidad. Mientras, nosotros estaremos evitando que se destroce, girando el móvil en una u otra dirección. El origen de esta aplicación se remonta a los viejos videojuegos de motocross y trial. Es gratis, y podemos descargarlo directamente desde Google Play.

Pou, una “mascota” virtual

Sinceramente no sabemos que es el Pou, algunos dicen que es una papa triangular, otros que es una caquita. No obstante, todos estamos de acuerdo en que es lo más simpático del mundo. La idea detrás de Pou es rememorar a las famosas mascotas virtuales (Tamagotchis) de los 90, añadiendo muchas características que antes eran imposibles de aplicar por limitaciones de hardware y software.

Dale de comer, báñala, sal a pasear con ella para que se divierta, y nunca olvides mandarla a dormir, ¿o mandarlo? Es que no sabemos el género, jeje. Pero bueno, no importa, básicamente eso es lo que resume a este juego tan particular que durante toda una década ha enganchado a los más chicos, y a algunos no tan chicos.

Clash of Clans, el Age of Empires de móviles

Ser un jugador de Android y no conocer Clash of Clans debería ser penado con imposición de una multa al infractor. El juego de la Finlandesa Supercell, acapara todos los récords de recaudación monetaria de las plataformas móviles, incluso por encima de otros de esta lista, o sus apps hermanas, Clash Royale o Brawl Stars.

El motivo de este éxito, es que Clash of Clans reúne lo mejor de los juegos de estrategia y construcción con el concepto de jugar en el móvil. Podremos pasar miles de horas construyendo y mejorando nuestra aldea para evitar que la destruyan, pero apenas gastaremos unos minutos en generar tropas y batallar contra nuestros enemigos.

Clash of Clans hace honor a su nombre gracias a la existencia de los clanes, equipos donde se juntan jugadores de todo el mundo para competir contra otros, por la supremacía y su supervivencia. Podemos añadir, además, que es un juego en constante renovación, agregando novedades y mecánicas de juego cada poco tiempo, algo que sucede con muy pocos juegos de esta lista.

My Talking Tom, el gato de las tías en WhatsApp

Si bien Pou es un juego de mascota virtual que ha viciado a muchos durante estos diez años, peca de simpleza y ser repetitivo en algún punto. Esto, hace que tenga una tasa de abandonos y desinstalación casi tan alta como la de descargas. Sin embargo, en la Play Store existen numerosas opciones para elegir, siendo My Talking Tom una de las principales.

Lo genial de esta mascota virtual no es solo su calidad gráfica, o los minijuegos tan divertidos que tiene la aplicación. No, lo mejor que posee My Talking Tom es que ¡el gato puede hablar! Sí, si le hablamos al personaje, este repetirá lo que digamos con su particular voz.

Esta, fue la opción que lo catapultó al éxito, porque ¿quién no ha recibido por WhatsApp un video de felicitación protagonizado por este gatito? También, es el juego original que dio partida a todo un universo de personajes.

Temple Run 2, ¡corre, Forrest, corre!

Entramos en el podio de los juegos más descargados de la década para Android, y lo hacemos con otro endless runner. A diferencia de Minion Rush, Temple Run 2 nos pone en la piel de un grupo de exploradores que, tras encontrar una valiosa reliquia, debe correr por su vida para no ser atrapado por los guardianes del templo.

Correr sin parar por una jungla infinita llena de obstáculos como ríos, árboles, acantilados y demás, intentado sortéalos para ser los mejores de la tabla entre nuestros amigos. Eso es lo que define a Temple Run 2, un juego que marcó un hito, y fue la base creativa de muchos otros de su estilo.

Candy Crush Saga, una dulce adicción

Hablar de Candy Crush es hablar de Facebook, y de nuestras madres pidiendo de forma desesperada vidas para seguir jugando. El objetivo del juego es emparejar tres caramelos de un mismo color para que estos se eliminen, pudiendo crear caramelos especiales si juntamos más de tres.

Como vemos, la mecánica es bastante sencilla, y si a ella agregamos una interfaz gráfica muy llamativa, y sus más de 6000 niveles, tenemos un juego para pasar horas frente a la pantalla del móvil. Su éxito es tal, que luego de un año desde su lanzamiento (en 2012), superó a Farmville 2 como el juego más popular de Facebook, y se mantiene en ese puesto hasta hoy. Es gratis, está disponible para ordenador, iOS y, por supuesto, para Android.

Subway Surfers, nunca dejes que te atrapen

Es curioso como tres juegos de carreras infinitas se cuelan entre los más descargados de la década, pero sucede que son realmente adictivos. A diferencia de Temple Run 2, en Subway Sufers tendremos que correr para que la policía no nos alcance, luego de capturarnos grafiteando una pared.

Cabe preguntar ¿qué lo diferencia del resto? Y en la base es realmente poco. Aun así, en lo superficial cambian muchas cosas que lo hacen más atractivo frente a la competencia. Su temática callejera es quizás su mejor arma, porque nos acerca a una situación más verosímil que los demás juegos. Aparte, el recorrer distintas ciudades del mundo es sencillamente genial.

Con esto finalizamos por hoy, nosotros nos iremos a echar unas partidas rápidas antes de seguir trabajando. Pero queremos preguntarte antes de irnos, ¿cuántos de estos juegos has jugado?