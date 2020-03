Om Nom, personaje del popular juego Cut the rope, ha vuelto con un nuevo juego donde ya no tendrá que hacer puzzles. Y es que ZeptoLab (los mismos creadores de Cut the rope) acaban de lanzar Om Nom: Run, un juego del género runner en el cual controlarás a Om Nom en una carrera sin fin. En jugabilidad es muy parecido a Subway Surfers, pero con personajes del universo de Cut the rope, por lo que, si te gustan esos dos juegos, Om Nom: Run te encantará.

El juego está disponible para descargar gratis tanto en Google Play Store como en App Store, y ya acumula millones de descargas. A continuación, te contamos todo lo que tiene para ofrecerte este nuevo juego.

Om Nom: Run, completa misiones corriendo sin parar

Como ya mencionamos en la introducción, Om Nom: Run es similar a Subway Surfers. En él, básicamente tendrás que controlar los movimientos laterales de un personaje que está corriendo (puede ser Om Nom o Om Nelle) para esquivar los obstáculos que vayan apareciendo en el camino. También hay propulsores y potenciadores, los cuales hacen que la carrera sea más rápida y divertida. El juego se sitúa en las peligrosas calles de la ciudad ficticia Nomville, donde hay muchos desafíos para superar.

Y es que en Om Nom: Run no se corre a la nada, sino que se corre con un propósito. El juego te ordena muchas misiones, tales como recoger ciertas letras en el camino, recorrer ciertas distancias, hacer trucos o correr a la máxima velocidad posible en carreras infinitas. Cada misión tiene su recompensa que te permitirá desbloquear nuevos personajes, trajes, etc.

Igualmente, a medida que vas completando carreras, también irás desbloqueando nuevos escenarios cada vez más difíciles de superar. En Om Nom: Run recorrerás calles concurridas, tejados desarreglados, túneles subterráneos, una fábrica de robots y muchos otros niveles coloridos y desafiantes. Por suerte, el juego te proporciona diversos objetos (monedas, botas saltarinas, cohetes, imanes, etc.) para poder superar los niveles más difíciles con cierta facilidad.

Por otro lado, Om Nom: Run incentiva a los jugadores a mejorar con sus dos rankings mundiales: uno de recompensas y otro de trucos. Los jugadores que consigan más puntos en esas modalidades lograrán alcanzar la cima de la clasificación y, por supuesto, obtendrán recompensas por ello.

Descarga gratis Om Nom: Run para tu Android o iPhone

Si bien Om Nom: Run se puede descargar y jugar gratis, tiene ciertos micropagos opcionales que van desde los 0,99 euros a los 10,99 euros. Por ejemplo, si no logras esquivar un obstáculo y pierdes, podrás pagar para continuar de inmediato o ver un anuncio de 30 segundos y luego seguir jugando. De cualquier forma, es un juego que vale la pena probar porque apunta a ser uno de los mejores runners para móviles que veremos este año.

Si quieres conocer más juegos de este estilo, en el siguiente artículo te presentamos otros 3 juegos endless runner que puedes descargar en Android.