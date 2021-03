Si jugabas a Crash Bandicoot en PlayStation y quieres volver a revivir esas partidas frenéticas que solo el marsupial más famoso de la década de los 90 podía ofrecer, ya no hace falta que desempolves tu vieja PSOne, pues Crash Bandicoot: On the Run! ya está disponible en Android.

Este nuevo juego, el cual toma las bases de los clásicos Crash Bandicoot para consola, te permitirá unirte a Coco, la hermana de Crash, en una muy divertida misión en la que tendrás que correr, saltar y participar de carreras multijugador para poder desbloquear mundos y obtener atuendos de forma gratuita.

Crash Bandicoot: On the Run!, un juego que no tiene fin

La compañía que se ha encargado de desarrollar este juego es ni más ni menos que King, empresa que lanzó títulos como Candy Crush, Bubble Witch Saga y demás. Esto deja en evidencia que Crash Bandicoot: On the Run! tiene como premisa ofrecer cientos de horas de juego, y la realidad dice exactamente eso, pues este videojuego ofrece más de 100 horas de juego.

Se podría decir que el título entra en la categoría “endless-runner” porque tanto Crash como su hermana Coco tendrán que atravesar cientos de niveles con el fin de evitar que el Dr. Neo Cortex logre controlar todas las dimensiones.

De igual forma, no esperes que la jugabilidad de este título sea solamente correr y esquivar objetos, ya que cada nivel tiene un jefe final, el cual deberás derrotar para poder obtener las jugosas recompensas que se ofrecen en cada una de las pantallas. Por otro lado, si buscas un verdadero endless-runner, pincha aquí y descubre cuáles son los tres mejores para Android.

En total, King indica que la aventura ofrece más de 50 jefes para derrotar, aunque han especificado que ese número de enemigos aumentará a lo largo de los próximos meses. Con esta información confirmada por la propia compañía que desarrolló el título, las 100 horas de juego que ofrecen aumentarán a medida que se añadan nuevos niveles y jefes.

¿Cómo descargar Crash Bandicoot: On the Run! para Android?

Es necesario mencionar que este juego también está disponible para dispositivos iOS (iPhone e iPad). No obstante, si posees una tablet o móvil Android, tendrás que contar con una versión del sistema operativo móvil de Google superior a la 5.0.

Si cumples este requisito, no deberías tener problemas en descargar, instalar y jugar a Crash Bandicoot: On the Run!, pues funciona en terminales de gama baja, media y alta sin ningún inconveniente. Sin mucho más que añadir, si quieres jugar la versión original de Crash Bandicoot en tu móvil, pincha aquí. Allí te mostramos cómo emular los juegos de Crash Bandicoot que fueron lanzados en PSOne.