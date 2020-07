Mario Kart Tour, la adaptación para móviles de la mítica saga de juegos de carreras de Nintendo, dejó un sabor agridulce a los fanáticos de la franquicia cuando se estrenó en septiembre del año pasado. Por un lado, era el carismático juego de Mario Kart que todos esperábamos, pero por otro, habían cosas que se echaban de menos. Por ejemplo, no contaba con un modo multijugador real o, peor aún, solo se podía jugar con la pantalla del móvil en vertical.

Sin embargo, hay que reconocer que Nintendo ha sabido escuchar las sugerencias de los usuarios para mejorar el juego poco a poco. En diciembre de 2019, añadieron el modo multijugador a Mario Kart Tour, en fase beta. Ahora, la empresa nipona ha anunciado que, a partir de este 21 de julio, todos podrán jugar a Mario Kart Tour en horizontal. Por supuesto, tendrás que actualizar el juego desde tu tienda de apps favorita para poder activar esta nueva opción.

Mario Kart Tour: jugar en horizontal te permitirá acceder a una interfaz más cómoda

Como era de espera, el nuevo modo horizontal de Mario Kart Tour no llega solo. Llega acompañado de una nueva interfaz de conducción que aprovecha muy bien la pantalla de los móviles en horizontal y ofrece unos controles más cómodos para conducir. Hablamos de los botones que se extienden en las esquinas inferiores de la pantalla y que podrás usar para controlar el vehículo (con tu mano izquierda) y lanzar objetos (con tu mano derecha).

Pero si te gustaba jugar en vertical para controlar el kart con una sola mano, no te preocupes pues este modo no se ha eliminado. De hecho, una vez que actualices el juego, encontrarás en la configuración de Mario Kart Tour una nueva opción llamada Orientación de la pantalla. Desde allí podrás decidir si quieres jugar siempre en vertical u horizontal, o permitir que el juego se adapte a la orientación de la pantalla de tu móvil dinámicamente.

Así que, pese a que Nintendo no está contento con sus juegos para móviles, Mario Kart Tour acaba de cobrar una nueva vida con esta actualización que llega para satisfacer a todos los jugadores. Y es que, en realidad, este Mario Kart gratuito para móviles no ha tenido malas ventas gracias a su modelo de negocio “free-to-play”. El único problema era que no convencía del todo a los jugadores veteranos de la saga y aburría rápido. Veremos si con el modo horizontal esto se soluciona.