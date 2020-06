Con la Nintendo Switch manteniéndose como uno de los grandes éxitos de la empresa, un reporte de Bloomberg asegura que Nintendo está perdiendo interés en seguir desarrollando juegos para móviles. Y es que, cuando Nintendo decidió comenzar a hacer juegos para teléfonos, la compañía vivía una de sus etapas más oscuras con la Wii U siendo un fracaso en ventas. Para aquel entonces, tenía sentido que Nintendo se expandiera al mercado de smartphones. Sin embargo, las cosas han cambiado: ahora con la Nintendo Switch, la compañía nipona ha recuperado todo el terreno perdido y ya no parece importarle los juegos para móviles.

De acuerdo al reporte, Nintendo ya no cuenta con ningún juego para móviles en desarrollo, por lo que en el futuro cercano no veremos juegos nuevos de la compañía aterrizar en Android o iOS. De hecho, el analista Serkan Toto confirmó a la fuente que Mario Kart Tour fue el último desarrollo de Nintendo para móviles y que la empresa ya no tiene más planes para esta plataforma. ¿Por qué Nintendo ha tomado esta decisión? A continuación te lo contamos.

¿Por qué Nintendo no quiere seguir haciendo juegos para móviles?

Son varios los factores que han hecho que Nintendo haya decidido no seguir invirtiendo en juegos para móviles. Para empezar, desde la compañía no están contentos con las ganancias de sus juegos actuales para móviles, ni mucho menos con los polémicos micropagos. De hecho, según Wall Street Journal, Nintendo ordenó a los estudios encargados del desarrollo de sus juegos para móviles (DeNA y CyberAgent) que los modificaran para que los jugadores no tengan que gastar tanto en micropagos y para que no vean a la empresa como avariciosa.

Al parecer, los micropagos no son el terreno ideal de Nintendo para generar ingresos. Incluso, un empleado de la compañía contó a WSJ que Nintendo ve a los juegos para móviles más como una publicidad de su verdadero mercado que son las consolas. Así pues, es evidente que Nintendo nunca puso todo el cariño a sus juegos para móviles que ponen para sus juegos de consolas, aunque les son útiles para publicidad.

Además de eso, se sabe que el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, estimó que los juegos para móviles serían un negocio de 1000 millones de dólares para la compañía. Sin embargo, en este último año fiscal que acaba de cerrar, la división apenas alcanzó los 479 millones de dólares en ganancias, lo cual pudo haber sido el detonante para que Nintendo tomará la decisión de abandonar el mercado de móviles, sobre todo si consideramos que la Switch está vendiendo más que nunca.

Ejemplo de esto último es Animal Crossing: New Horizons (juego exclusivo de Nintendo Switch) que ha vendido 13,4 millones de copias, siendo el juego que más rápido se ha vendido en la historia de la consola y probablemente el juego más popular de la pandemia.

Los móviles no son el lugar para Nintendo

Aunado a todo lo anterior dicho, también hay que considerar el dilema filosófico que Nintendo atraviesa cada vez que intenta sacar adelante un juego para móviles. La compañía nipona en todo su historia ha dejado bien claro cuál es su filosofía al momento de hacer videojuegos: crear juegos divertidos, innovadores, con largas sesiones de juego y sin añadirles micropagos. Esta filosofía contradice a la de los juegos para móviles más populares que suelen ofrecer sesiones de juego cortas o niveles que se completan en pocos minutos y están diseñados para que el jugador gaste dinero en sus micropagos, pero sin forzarlos a hacerlo.

No olvidemos que Nintendo es la empresa más longeva de la industria de los videojuegos que aún se mantiene activa y, junto a Sony, la más importante de todas. Así que es difícil que una compañía tan prestigiosa como Nintendo cambie radicalmente su filosofía de trabajo para encajar en el mercado de los móviles, donde indudablemente se siente incómoda. Y no solo a Nintendo le pasa esto, tampoco Sony (PlayStation) o Microsoft (Xbox) han podido conquistar este particular mercado.

Así pues, según Bloomberg, Nintendo ha tomado la decisión de no seguir intentándolo con los móviles y poner todos sus esfuerzos en sus consolas. Al fin y al cabo, es donde mejor se sienten y donde mejor les va, económicamente hablando. La verdad es que, viendo las razones, es totalmente comprensible la decisión de Nintendo. Aunque, por otro lado, es una lástima que una empresa tan genial como Nintendo no haya podido encontrar la manera de encajar todo su talento en una plataforma con tanto potencial como son los móviles.