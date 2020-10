¡League of Legends: Wild Drift ya está entre nosotros! Oficialmente, la versión móvil de LoL ya inició sus betas abiertas que servirán para pulir la versión estable, y ya puedes jugar con ellas. ¿Quieres saber cómo? Te enseñamos cómo descargar y jugar ya a League of Legends: Wild Rift en tu móvil.

League of Legends: Wild Rift ya es beta y puedes jugarlo en tu Android desde cualquier país

El anuncio de la llegada de League of Legends a los móviles paralizó al mundo entero, y durante meses hemos estado esperando el día, que al fin llegó. La beta pública de League of Legends Wild Rift no llegará a España hasta diciembre, y al continente americano hasta el primer trimestre de 2021.

Sin embargo, los servidores para probar LoL: Wild Rift en Asia ya están habilitados, y Riot Games no ha puesto demasiadas limitaciones para acceder a ellos. El truco está en usarlos para jugar League of Legends: Wild Rift en tu móvil ahora mismo, sin esperas, y nosotros te mostraremos cómo hacerlo.

Cómo instalar y jugar League of Legends: Wild Rift en tu móvil

Para jugar LoL: Wild Rift en tu móvil Android desde cualquier parte del mundo solo tienes que seguir los siguientes pasos, y en escasos minutos lo estarás disfrutando:

Descarga el APK de League of Legends: Wild Rift en tu móvil desde APKMirror. Ve a la carpeta de descargas e instala LoL: Wild Rift. Recuerda que debes permitir la instalación de apps desde orígenes desconocidos. Ve a la Play Store y descarga una VPN que te permita conectarte a algún país asiático con los servidores de Riot Games activos. Nosotros utilizamos Proton VPN, pero puedes consultar nuestra lista con las mejores VPN de 2020. Los servidores que están activos para jugar Wild Rift están en: Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia.

Una vez instalado el juego y la VPN, abre League of Legends y permite que descargue todos los datos necesarios para jugar. Tras descargar los datos, LoL: Wild Rift te llevará a la pantalla de inicio de sesión, cierra la aplicación en ese momento. Abre la VPN y conéctate a algún país con servidores disponibles. A nosotros nos fue muy bien con Corea del Sur y Singapur. El juego se mantendrá en el idioma de tu móvil, tranquilo. Entra nuevamente a League of Legends: Wild Rift e inicia sesión con tu cuenta. Disfruta, ¡disfruta mucho!

Con esto ya podrás jugar LoL: Wild Rift en tu Android desde cualquier país del mundo, pero recuerda que puedes encontrar algunos errores porque es una versión beta. Igualmente, si el juego no funciona, puedes chequear nuestro artículo sobre qué hacer si LoL: Wild Rift no funciona en tu Android.

Por otro lado, si prefieres esperar la versión estable, solo ve a la Play Store y presiona el botón de pre-registro. Al hacerlo, Google y Riot Games te avisarán cuando LoL esté disponible para instalar en tu móvil.

¿Qué estás esperando? Ya hay millones de jugadores probando el juego y esperando por ti en League of Legends: Wild Rift.