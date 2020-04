Internet es una maravilla por todo lo que nos ofrece, pero también hay algunos peligros en ella. Día a día, miles de cibercriminales están al acecho de tus datos en las redes, y protegerte de ellos es importante. Existen numerosas recomendaciones de seguridad para navegar sin mayor peligro, pero nunca está demás tomar medidas extra.

Una de las mejores formas de proteger tu conexión, tus datos e incluso tu identidad en la red, es a través de una VPN. Incluso, también son herramientas muy útiles para saltarse cosas como bloqueos geográficos de servicios como Netflix o Disney+, o los bloqueos impuestos por gobiernos a algunas páginas y servicios, como sucede en China o Venezuela. En la Play Store de Android abundan cientos de VPN, pero nosotros hemos recolectado las 10 mejores de 2020 para ti.

¿Qué es una VPN y por qué necesitas las mejores?

Una VPN es una red privada virtual (Virtual Private Network), que agrega capas de seguridad adicionales a cualquier red que conectes a ella. A través de una VPN, la recepción y envío de datos se hace de forma privada, aun cuando estés conectado a una red pública.

Cuando te conectas a una VPN, toda tu información se encripta para que nadie pueda descifrarla, pero además, esta se envía a través de rutas seguras (túneles) que nadie puede rastrear, y solo después es que llega a Internet. Es decir, una VPN es un paso intermedio entre tu conexión y el servidor donde está la página a la que deseas acceder.

En teoría, una VPN hace que tu conexión sea irrastreable, por lo que puedes estar físicamente en Madrid, pero parece como si estuvieses en Bangladesh, o cualquier parte del mundo. Esto representa una ventaja enorme, porque así puedes acceder a cualquier servicio en línea del mundo si está bloqueado en tu país.

Además, con el cifrado de datos, también puedes sentirte tranquilo de que tu información no caerá en las manos equivocadas. Así, si estás conectado a una red pública (como la de un aeropuerto), puedes acceder tranquilamente a tu banco sin miedo, porque aunque haya alguien espiando, no podrá hacerse con tus datos.

Las mejores VPN del mundo en 2020 están aquí

Por todo lo que te comentamos, es importante que busques una buena VPN para tu móvil, y para cualquier dispositivo conectado, en realidad. Sin embargo, resulta que hay infinidad de aplicaciones de este tipo, y buscar por ti mismo las mejores podría llevarte horas. Entonces, como a nosotros nos encanta hacerte la vida fácil, hemos hecho el trabajo de investigación por ti. Estos definitivamente son los mejores servicios de VPN que encontrarás este 2020.

ExpressVPN, uno de los servicios VPN más completos del mundo, aunque no es perfecto

ExpressVPN te da acceso a más de 3000 servidores privados alrededor de más de 160 ubicaciones, distribuidos en más de 94 países. No obstante, lo mejor de este servicio no es eso. Además de ser multiplataforma, también cuenta con una importante cantidad de firmwares personalizados para que lo instales directamente en tu enrutador.

Utilizan cifrado AES-256 para tu conexión, tiene soporte para redes P2P, protección contra fugas de DNS, Kill-Switch (una función de seguridad que al activarla evita que tu conexión funcione si no pasa por la VPN), y su servicio de asistencia es excelente. Además cuenta con política de no registro, es decir, ExpressVPN se compromete a no guardar ninguno de tus datos.

Por supuesto, no esperarías que todo esto fuese gratis, ¿no? ExpressVPN cuenta con un servicio de suscripción que parte de los 11,95 euros mensuales para 5 dispositivos, y te da acceso a todo. Lamentablemente esta es su gran pega, ya que es uno de los servicios más costosos de la lista, pero su versión gratuita también es excelente. Puedes instalarlo en casi cualquier plataforma que te plazca, y eso incluye hasta Android TV y consolas.

Surfshark, con VPN de doble salto para una conexión mucho más segura

Con Surfshark no tendrás que preocuparte por la cantidad, ya que puedes conectar cuantos dispositivos quieras al mismo tiempo. Actualmente cuenta con más de 1000 servidores, distribuidos en 60 ubicaciones diferentes alrededor del mundo.

Su servicio ofrece todo lo que se puede pedir de una VPN, como cifrado AES-256, Kill-Switch y protección contra fugas de DNS, pero hay mucho más. Surfshark también tiene conexiones de doble salto (Multi-Hop), lo que significa que tu conexión para por al menos dos servidores VPN antes de llegar a su destino. Con su función CleanWeb, también te asegura una navegación libre de anuncios, rastreadores, malware y demás.

También cuenta con una lista blanca, en la que puedes indicar qué servicios no quieres que pasen por la VPN. ¿Te preocupa el protocolo de sus VPN? Surfshark utiliza IKEv2/IPsec y OpenVPN, dos de los protocolos más seguros y famosos del mundo.

Su única pega es su política de privacidad, que aunque asegura que no guardan ningún tipo registro, es un poco confusa. ¿Su precio? Aproximadamente 10,95 euros al mes según el cambio actual, aunque puedes pagar dos años completos por unos 44 euros (cerca de 1,84 euros mensuales, en un solo pago). ¿Y las plataformas? Surfshark es compatible con Android, iOS, Windows, Mac, Linux, SmarTVs, consolas y muchos navegadores.

TunnelBear, la VPN más intuitiva de todas

TunnelBear puede no ser la mejor opción de esta lista para aquellos que buscan un control absoluto de su servicio VPN, pero definitivamente es la más intuitiva. Sus desarrolladores adoptan un enfoque simplista para su plataforma, y eso es algo que, con toda honestidad, encanta a sus usuarios. La interfaz es muy fácil de entender, y es compatible con Windows, Mac, Android, iOS, Chrome, Firefox y Opera.

Tiene más de 1000 servidores, pero distribuidos en solo 23 países, lo que es poco comparado a la competencia, aunque su velocidad es bastante buena. En lo que respecta a privacidad, TunnelBear tiene encriptación AES-256, Multi-Hop y Kill-Switch (aquí llamado VigilantBear). Además, es la única compañía de la lista que contrata analistas independientes para que auditen sus servidores, un plus muy grande que agrega una capa extra de transparencia.

Su versión gratis permite hasta 500 MB de navegación mensual, aunque siempre puedes obtener más haciéndole algo de publicidad en Twitter. Por su parte, la suscripción es de unos 3 euros mensuales, con capacidad de conectar hasta 5 dispositivos, un precio muy bueno a nuestro parecer. ¿No quieres complicarte la vida? Lánzate a por TunnelBear de inmediato.

PureVPN, el servicio más balanceado de todos

Tenemos pruebas de lo que acabas de leer, y ninguna duda. PureVPN cuenta con más de 2000 servidores en más de 180 ubicaciones, y más de 300000 direcciones IP a tu entera disposición para ocultar tu rastro. Además su velocidad de conexión es una de las mejores, al igual que su servicio de atención al cliente, que funciona 24/7/365.

Su aplicación es muy fácil de usar, aunque no tanto como TunnelBear. Además, su lista de plataformas compatibles es de las más amplias, puedes encontrarlo en Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Android TV, navegadores, consolas y una lista enorme de TV Box como Roku, FireTV, Kodi, Boxee y más. Incluso puedes instalarlo en una Raspberry Pi, así como en tu router (como ExpressVPN, aunque la lista es más pequeña).

En lo que respecta a seguridad, en PureVPN encontrarás Kill-Switch, Multi-Hop, IP dedicada, cifrado AES-256 y tunelización dividida (eliges qué pasa por la VPN y qué no). Además, puedes agregar a tu suscripción protección contra ataques DDoS y redireccionamiento seguro de puertos gratis.

Hablando de la suscripción, PureVPN ofrece paquetes que parten de los 9.60 euros mensuales para 5 dispositivos. Además, recientemente han estado mejorando sus servicios, porque todos los usuarios premium pronto podrán conectar hasta 10 dispositivos sin costo adicional. Eso, y que también podrás regalar hasta 12 cuentas mensuales gratis desde tu cuenta premium (una sola vez).

Private Internet Access, una VPN muy buena pero con un detalle

Private Internet Access (PIA VPN) es una solución bastante buena. Cuenta con cifrado AES-256, Multi-Hop, soporte P2P, Kill-Switch, protección contra fugas de DNS, redireccionamiento de puertos y bloqueador anuncios, rastreadores y malware. Además, tiene más de 3300 servidores a tu total disposición, aunque distribuidos en solo 50 ubicaciones.

Sus aplicaciones son bastante sencillas de usar, y es compatible con Android, iOS, y los principales navegadores y sistemas operativos para ordenadores. Su suscripción permite conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea, y la navegación es ilimitada. ¿Su precio? Unos 9 euros mensuales al cambio.

Utilizan los protocolos PPTP, OpenVPN y L2TP/IPSec y además aseguran que son el servicio VPN más anónimo de todos. Esto quizás sea verdad, pero se ve opacado por una cosa, aunque aseguran que no hacen seguimiento de datos, algunos informes comentan lo contrario. Los datos que mantienen a mano al parecer no son vitales, pero esto raya un poco.

Hotspot Shield, la VPN más conocida del mundo tiene amplias capacidades gratuitas

Hotspot Shield es uno de los pocos servicios que ofrece una versión gratis y otra de pago como algo separado, y no como una prueba. Con ella, puedes navegar hasta 500 MB diarios, unos 15 GB al mes, y además conectar hasta 5 dispositivos en simultáneo. Su versión gratis tiene publicidad, pero no es invasiva, y ofrece solo 20 ubicaciones.

En lo que respecta a la seguridad, como en casi todos, el cifrado es AES-256, tiene Kill-Switch y soporte P2P. Quizás le faltan algunas cosas, pero tiene lo necesario para mantener segura tu conexión e identidad, además, cuenta con un excelente servicio de soporte.

Aunque la versión gratis es muy buena, su suscripción Elite es la que desbloquea todo su potencial. Pagando unos 13 euros mensuales, obtendrás acceso a sus más de 2500 servidores, y las ubicaciones subirán hasta 70. Además, obtendrás ancho de banda ilimitado, y eliminarás los anuncios.

Hotspot Shield tiene política de no registro de datos, y hasta el momento parece que es cierta. No obstante, hace tiempo dejaron de utilizar OpenVPN como protocolo, y se mudaron a uno propietario llamado Catapult Hydra. Por esta razón no podrás instalarlo en tu router, Chromebook y otros lugares, pero sigue estando disponible en los principales sistemas operativos para móviles y ordenadores.

NordVPN es casi el servicio de protección perfecto

NordVPN es una de las compañías más preocupadas por mantenerse al día respecto a la competencia, lo que la transforma en una de las mejores sin lugar a duda. Su velocidad es excelente, y ofrece más de 5600 servidores en más de 60 países, una cifra muy buena.

Al igual que Surfshark, utiliza los protocolos IKEv2/IPsec y OpenVPN, lo que le da acceso a una infinidad de plataformas. Entre ellas, encontrarás tantas como en PureVPN, es decir, SO móviles y de ordenador, navegadores, consolas, Android TV, TV Box y Routers de las principales marcas e incluso Raspberry Pi.

Por supuesto, ofrece protección contra fugas de DNS, Kill-Switch, bloqueador de anuncios, Multi-Hop, P2P y una estricta política de no registro. ¿Y el cifrado? NordVPN cuenta con el mejor cifrado de la lista, 2048 bits de cifrado, mucho más que los 256 de la competencia. ¿Hay más? Sí, porque también cuenta con Onion Over VPN, una capa extra de seguridad para navegar en la red Onion, la más “anónima de todas”, aunque también peligrosa.

La razón de por qué NordVPN no está considerado el mejor servicio de VPN es porque su interfaz no es tan intuitiva. Además, si quieres conectarte a un servidor en específico puede ser muy molesto, porque la lista no está ordenada. Aun así, es un servicio increíble que parte con una suscripción mensual de unos 10,95 euros.

Windscribe, un nuevo servicio que está dando mucho de qué hablar

Si hay un servicio novel en este listado es Windscribe, pero en muy poco tiempo ha venido pisando muy fuerte. Su paquete básico gratuito es de 10GB al mes, pudiendo distribuirlo a tu gusto, aunque hay ofertas que te permiten subir hasta 20 GB. Al igual que con TunnelBear, su límite puede ampliarse con un tweet, solo que con Windscribe recibirás 5GB cada vez. ¿VPN ilimitado gratis? Prácticamente.

Su velocidad no es la mejor, y de hecho es una de las más lentas de la lista, pero eso solo afecta a los que tienen conexiones muy rápidas (y costosas). No obstante, ofrece lo necesario en seguridad, como cifrado de 256 bits, Kill-Switch, Multi-Hop, política de no registro, bloqueo de anuncios y rastreadores, tunelización dividida, redireccionamiento de puertos y mucho más.

Tiene pocos servidores a tu disposición, unos 400, pero divididos en más de 60 países, suficiente para la mayoría. Además, al ser compatible con OpenVPN podrás usarlo en casi cualquier plataforma que imagines. Su servicio de asistencia no es 24/7, lo que puede ser fastidioso, pero en general está muy bien.

Su suscripción inicia en 8 euros al mes para dispositivos ilimitados, y se puede pagar incluso a través de PayPal o Bitcoin. ¿Una sorpresa extra? Tiene sistema de referidos, si refieres a alguien que termina pagando un plan, Windscribe también actualizará el tuyo a un plan ilimitado.

IPVanish, una de las VPN más económicas del mercado

Las pruebas hechas por los usuarios han demostrado que IPVanish es un servicio rápido y confiable. Además, las aplicaciones son fáciles de usar y están disponibles en una amplia variedad de plataformas. Ofrece 1.300 servidores, repartidos en 75 ubicaciones diferentes, y nada menos que 40.000 direcciones IP compartidas.

La seguridad está garantizada por cifrado AES-256, política de no registro y kill-switch (no disponible en iOS), vamos lo básico. Pero ofrece además una función única llamada SugarSync, tu propia nube encriptada con 250 GB de capacidad. También es compatible con IKEv2, OpenVPN, y L2TP/IPsec, así que ya puedes hacerte una idea de donde puedes instalarlo.

Su precio parte de unos 4,5 euros al mes para la suscripción premium, y asciende a unos 9 euros si contratas SugarSync. Puedes conectar hasta 10 dispositivos en simultáneo, y eso lo convierte en una de las opciones más económicas del mercado. Aunque todo lo que brilla no es oro, porque algunos de sus servidores parece que no están donde IPVanish lo anuncia.

ProtonVPN, navegación ilimitada gratis, pero con sacrificios

ProtonVPN es un servicio con ciertas limitaciones para cuentas gratis, pero también es uno de los pocos que ofrece navegación ilimitada gratis. Tienen más de 750 servidores, distribuidos en 48 países, pero su velocidad es excelente. Lamentablemente, ProtonVPN prioriza el tráfico de sus cuentas premium en horas pico, lastrando un poco el rendimiento de las gratis, y solo deja conectar un dispositivo a la vez.

Sin embargo, cuando decides pagar la suscripción básica de 4 euros al mes despliegas gran parte de su poderío, como cifrado de 256 bits, prevención de filtración de DNS, P2P, Kill-Switch y dispositivos ilimitados. Pagando la suscripción Plus de 8 euros al mes, también recibirás protección para la red Onion (Tor over VPN), y acceso a los servidores más rápidos del servicio (10 Gbps).

Su interfaz es bastante fácil de utilizar, y es compatible con múltiples plataformas gracias a IKEv2, OpenVPN, y L2TP/IPsec. Aparte, la compañía tiene sede en Suiza, lo que asegura una fuerte protección legal de datos, y la UE y USA no tienen jurisdicción allá. Por último, podemos decirte que son los mismos creadores de ProtonMail, uno de los servicios de correo más seguros del mundo.

Con esto finalizamos por hoy, y esperamos que encuentres la solución perfecta para ti. En general, todos son excelentes servicios VPN, y aunque tienen sus pros y contras, seguro que te irá muy bien con cualquiera de ellos.

¿Una recomendación personal? Si necesitas una VPN gratis, ve a por Windscribe; si necesitas gran compatibilidad y fácil uso, entonces elige ExpressVPN; por último, si lo quieres optar por una seguridad superior, entonces NordVPN es para ti. ¿No quieres una VPN sino que te las arreglas con un buen navegador? Estos son los más seguros para tu móvil.