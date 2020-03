Ahora que todos tenemos un smartphone en nuestras manos, a los hackers, compañías y organizaciones interesadas se les hace más fácil espiarnos y robar nuestros datos. La gente común no sabe lo sencillo que es para una app o página web rastrear toda la información de un móvil que no está protegido contra ello. Por esa razón, es momento de que blindes la seguridad de tu móvil y, para ello, no hay mejor manera de comenzar que cambiando de navegador.

Sí, en esa app por la que navegas por la inmensidad del Internet (que suele ser Chrome en la mayoría de dispositivos Android) también se puede filtrar la información de tu smartphone, por lo que debes cambiarla por una más segura. Aquí te presentamos 10 navegadores para Android que te aseguran una mayor privacidad al navegar en tu móvil, bloqueando los rastreadores y los anuncios de las páginas, no guardando cookies y permitiéndote disfrutar de Internet en completo anonimato.

Brave: el navegador rápido, seguro y privado por excelencia

Brave es un navegador de código abierto diseñado para brindar una experiencia privada al navegar por Internet. Cuenta con un bloqueador de anuncios y de rastreadores integrado, y se conecta automáticamente a HTTPS para ofrecer comunicaciones cifradas más seguras. También bloquea scripts y cookies de terceros, y tiene un modo incógnito para no registrar tu historial de navegación.

En definitiva, con este navegador no dejarás rastros al navegar por Internet. Por si fuera poco, Brave está basado en Chromium, por lo que es tan rápido y fácil de usar como Chrome. Además, es gratis así que no pierdes nada con probarlo.

Cake: un navegador que no te espía e incluye VPN gratis

A diferencia del navegador anterior, Cake se enfoca más en no rastrear tus datos que en bloquear a las páginas web para que no rastreen tus datos. Y es que este navegador no te pide ninguna cuenta para usarlo, y no recopila ningún tipo de información tuya relacionada con la navegación. Además, tiene una opción para bloquear al navegador con tu huella dactilar para que así nadie pueda ver qué estás viendo en Internet.

También tiene un modo privado bastante interesante para conectarte siempre con HTTPS y bloquear anuncios, rastreadores y cookies. Asimismo, ofrece una VPN gratis y sin límites de uso, así como otras funciones geniales como pestañas que se auto-destruyen por si se te olvida cerrarlas. Sin dudas, Cake es una de las mejores opciones si quieres navegar seguro por Internet desde tu Android.

Dolphin Zero: el navegador más ligero enfocado en la privacidad

Aunque no lo creas, Dolphin Zero solo pesa 534 KB, por lo que evidentemente es el navegador con menos funciones de esta lista. Sin embargo, lo mejor de él es que viene con un modo “no rastrear” activado por defecto que no deja rastros de tu navegación por Internet. Además de no permitir que las páginas web te rastreen, Dolphin Zero tampoco te rastrea pues no guarda ningún tipo de información tuya al navegar.

Este navegador también incluye un bloqueador de anuncios para que puedas navegar por Internet de forma fluida y sin anuncios abusivos. Muchas más funciones no tiene, lo cual hace que Dolphin Zero sea el navegador ideal para los móviles Android lentos o viejos. Aunque también puedes usarlo de forma complementaria a tu navegador de confianza como una herramienta para navegar de incógnito.

DuckDuckGo: navegación segura con búsquedas 100% privadas

DuckDuckGo es un nombre con una excelente reputación en el sector de la navegación web. El navegador de esta empresa, por tanto, no podía falta en esta lista, ya que a diferencia de los navegadores de Google o Bing, el de DuckDuckGo respeta la privacidad de los usuarios. ¿Cómo? Pues con un bloqueador de anuncios y de redes de seguimiento publicitario que funciona de maravilla.

Además, este navegador puede decirte qué ha bloqueado para que estés consciente de las amenazas de las que te has salvado. DuckDuckGo también obliga a los sitios web a usar conexiones cifradas con HTTPS para una mayor privacidad de todo lo que compartes en Internet. Por supuesto, el navegador de DuckDuckGo también te ofrece el motor de búsqueda de la empresa para que hagas búsquedas privadas en Internet sin que Google o ninguna empresa las rastree.

Epic Privacy: navegador con VPN gratis, baúl de archivos cifrados y más…

Epic Privacy es otro de los tantos navegadores basados en Chromium disponibles para Android. Sin embargo, este navegador está más enfocado en la privacidad que cualquier otro, pues ofrece una VPN gratis y un curioso baúl donde puedes guardar archivos de forma segura, ya que el mismo está cifrado. También ofrece protección con huella dactilar, bloqueo de scripts de criptominería y hasta un bloqueador de anuncios.

Algunas características no enfocadas en la privacidad que ofrece Epic Privacy son: lectura de páginas web en voz alta, modo de lectura y descargador de vídeos incorporado. Eso sí, para utilizar varias de estas funciones tendrás que instalar las extensiones necesarias en la tienda Epic Extensions.

Firefox Focus: la versión segura y privada de Mozilla Firefox

Si Firefox es tu navegador de confianza en Android, entonces Firefox Focus es el navegador privado que buscabas. Y es que básicamente Firefox Focus es el mismo Firefox, pero con todas las funciones que un navegador privado debe tener. Estas son: bloqueo de anuncios, bloqueo de rastreadores web, conexión con las páginas web siempre por HTTPS y un verdadero modo incógnito.

Firefox Focus también ofrece un botón que, al presionarlo, elimina absolutamente todos tus datos de navegación en el acto. No tiene muchas más funciones, pero es un navegador rápido y práctico que cumple con su misión principal de ofrecer mayor privacidad a los usuarios.

Opera: VPN, bloqueo de anuncios y ahorro de datos en un solo lugar

Opera en los últimos años se ha posicionado como uno de los mejores navegadores, tanto en PC como en móviles, por la gran diversidad de herramientas que ofrece a los usuarios para navegar por Internet. En Android, esta aplicación ofrece un ahorrador de datos que sí funciona y que te ayudará a no consumirte todo tu plan. Pero lo mejor de Opera, y por lo que lo recomendamos como un navegador seguro, es que por defecto bloquea a las páginas web que quieren enviarte notificaciones, así como los anuncios que ves en ella.

Además, ofrece una VPN gratuita e ilimitada, muy fácil de activar, para cifrar toda tu conexión a Internet y así ninguna página pueda saber dónde estás o quién eres. De hecho, si navegas desde el modo incógnito de Opera, todo tu historial, contraseñas, cookies y demás datos relacionados con tu aventura por Internet, se eliminarán inmediatamente después de que cierres las páginas. Por ello, Opera no solo es uno de los navegadores más seguros para Android, sino también uno de los mejores en general.

Frost+: un navegador con un baúl para guardar cosas de forma segura

Frost+ es un navegador con poca popularidad, pero que también cuenta con muchas funciones enfocadas en la privacidad. Por ejemplo, este navegador es capaz de borrar todos tus datos de navegación en el preciso instante que cierras la app. También te ofrece un baúl privado de descargas y de marcadores. Es decir, todo lo que descargas o guardas en ese baúl de la app queda completamente oculto del resto del móvil.

Además, nadie podrá abrir el navegador y ver fácilmente lo que guardas en ese baúl, pues para acceder a él hay que ingresar la contraseña correspondiente en la barra de direcciones. Lastimosamente, este navegador no es muy bueno bloqueando anuncios o rastreadores, pero sí lo es para mantener alejadas a las personas que quieren revisar tu móvil sin tu permiso.

InBrowser: navegador con modo incógnito permanente

InBrowser es uno de los pocos navegadores para Android que brinda soporte para ingresar a la red Tor. Sin embargo, también sirve para navegar de manera segura por el Internet normal, ya que nunca guarda tus datos de navegación y los borra de inmediato apenas cierres las páginas. Ofrece como buscador predeterminado DuckDuckGo, pues este no guarda tus datos de búsqueda como lo hace Google, por ejemplo.

La aplicación incluye un reproductor de vídeos integrado, un bloqueador de anuncios y de rastreadores web, integración con LastPass para guardar contraseñas y soporte para Adobe Flash. En resumen, InBrowser es uno de los navegadores enfocados en la privacidad más completos que podrás encontrar.

Tor: el único navegador oficial del proyecto Tor

Tor es la aplicación oficial del proyecto Tor, creada por los mismos creadores de esta red que te permite navegar de forma totalmente anónima por Internet. Ingresando a la red Tor con este navegador será imposible que los sitios web, el gobierno o las empresas rastreen tus actividades online. Así que, con Tor, obtendrás la mayor privacidad a la que puedes aspirar navegando por Internet.

Para que te des una idea de cuán seguro es Tor, debes saber que la app utiliza tres niveles de cifrado para blindar tu conexión a Internet. Eso sí, tanta seguridad reducirá notablemente la velocidad del Internet, por lo que solo usa esta app cuando realmente la requieras.

Hasta aquí el listado de los mejores navegadores para Android enfocados en brindar una mejor privacidad a los usuarios. Cuéntanos si ya usas uno de estos y cuál es tu experiencia con él, o si conoces otro que no está en esta lista, pero que también es muy bueno.